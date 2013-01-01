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即时要闻
纽约股市回升至金融危机前水平  
[2010年11月05日]
多重利好推动纽约金价4日暴涨3.4%  
[2010年11月05日]
伦敦股市股指4日上涨1.98%   
[2010年11月05日]
中银航空租赁公司增购30架空中客车飞机  
[2010年11月05日]
南风股份董事违规买卖股票被没收盈利所得  
[2010年11月05日]
中国零售企业损耗中六成多来自盗窃  
[2010年11月05日]
亚太地区主要股市4日普遍上涨  
[2010年11月05日]
4日禽蛋蔬菜价格上涨 水产品价格下降   
[2010年11月04日]
腾讯控股收盘下跌3%报181.3港元  
[2010年11月04日]
南航同意以37.8亿美元采购36架空客飞机  
[2010年11月04日]
经济学家警告新兴市场面临资产泡沫威胁  
[2010年11月04日]
收购Potash遭拒后 必和必拓或将转向股票回购  
[2010年11月04日]
北京通州原建委主任涉贿877万  
[2010年11月04日]
阿迪达斯第三季度净利润同比增长25%  
[2010年11月04日]
南风股份公司董事违规买卖公司股票  
[2010年11月04日]
日产汽车利润翻两番至12.6亿美元  
[2010年11月04日]
欧洲三大股市上升 英国股市升1.73%  
[2010年11月04日]
亚太区股市周四普遍走高 日股升愈2%领涨  
[2010年11月04日]
周小川：人民币资本账户可兑换和国际化仍将逐步推进  
[2010年11月04日]
澳航暂时停飞所有空客A380飞机  
[2010年11月04日]
家电以旧换新政策带动家电消费千亿元  
[2010年11月04日]
港股4日升1.62%  
[2010年11月04日]
1至10月汽车以旧换新拉动新车消费326亿元   
[2010年11月04日]
美元指数跌至11个月低点76.10  
[2010年11月04日]
欧佩克原油周三涨0.66美元 报每桶82.56美元  
[2010年11月04日]
台湾多家航空公司上调大陆往返台湾燃油费  
[2010年11月04日]
全国76城市10月份房价微涨  
[2010年11月04日]
港珠澳大桥海中隧道年底前动工  
[2010年11月04日]
韩美自贸协定工作会谈在首尔举行  
[2010年11月04日]
美股期货下跌 道指期货跌5点  
[2010年11月04日]
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