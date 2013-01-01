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即时要闻
前三季度基金公司规模业绩明显分化  
[2010年11月04日]
台北股市4日涨63点  
[2010年11月04日]
胡锦涛：增强人民币汇率弹性  《财经》综合报道
[2010年11月04日]
东京股市日经股指大幅上涨2.17%  
[2010年11月04日]
部委官员聚首共谋新疆资本市场大发展  
[2010年11月04日]
经合组织9月年通胀率微升  
[2010年11月04日]
经合组织秘书长呼吁各国协调货币政策  
[2010年11月04日]
美决定4日发射“发现”号航天飞机  
[2010年11月04日]
研究显示吸烟者大脑皮层某区域较薄  
[2010年11月04日]
索马里海盗劫持一艘悬挂科摩罗国旗货轮  
[2010年11月04日]
天津港30万吨级原油码头交付使用   
[2010年11月04日]
合肥警方破获特大制售假发票案   
[2010年11月04日]
北京成2015年田径世锦赛唯一申办城市   
[2010年11月04日]
胡锦涛离京对法国、葡萄牙进行国事访问  
[2010年11月04日]
德国发明可助眼疾患者恢复视觉芯片  
[2010年11月04日]
希腊外长称雅典邮件炸弹与国际恐怖组织无关   
[2010年11月04日]
奥巴马称期待与共和党合作   
[2010年11月04日]
美国把伊朗“真主旅”列为恐怖组织   
[2010年11月04日]
国内首条城际地铁线广州-佛山线开通   
[2010年11月04日]
东京股市日经股指4日早盘大涨2.24%   
[2010年11月04日]
腾讯二次致信QQ用户：难以承受之痛的背后  
[2010年11月04日]
新加坡营商环境连续五年全球最佳  
[2010年11月04日]
加研究机构称全球经济全面复苏尚需1年   
[2010年11月04日]
美元贬值引发南非货币汇率危机  
[2010年11月04日]
人民币市场汇价（11月4日）  
[2010年11月04日]
加政府否决必和必拓收购加钾肥公司方案   
[2010年11月04日]
交行：10月CPI预计将再创年内新高   
[2010年11月04日]
煤价提前上涨，火电不堪重负  
[2010年11月04日]
芝加哥期货市场3日玉米、大豆期价反弹  
[2010年11月04日]
3日伦敦金属交易所基本金属期货价格涨跌不一  
[2010年11月04日]
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