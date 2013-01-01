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即时要闻
加拿大明年计划批准24万新移民以促经济增长  
[2010年11月03日]
中航协否认发航班延误补偿新规 称仅征求意见  
[2010年11月02日]
重庆农村商银已申请赴港IPO筹资约8亿美元  《财经》综合报道
[2010年11月02日]
发改委：前3季度非金融类对外直接投资增长10.4%  《财经》综合报道
[2010年11月02日]
央行：继续引导货币条件逐步回归常态  
[2010年11月02日]
央行：下阶段需切实管理好通胀预期  
[2010年11月02日]
央行：未来价格走势的不确定性较大  
[2010年11月02日]
发改委：十二五规划包含收入分配改革等目标  
[2010年11月02日]
深交所:创业板涨逾5% 机构不得买入  
[2010年11月02日]
2009年中国社会捐赠高达332亿元   
[2010年11月02日]
港股2日微升0.08%   
[2010年11月02日]
中俄原油管道首批原油入境  
[2010年11月02日]
中国海军第七批护航编队起航赴索马里海域  
[2010年11月02日]
证监会批准两家台湾地区金融机构QFII资格  
[2010年11月02日]
中国电子信息业前三季度利税增长超七成  
[2010年11月02日]
上海期金盘整蓄势  
[2010年11月02日]
台北股市跌34点  
[2010年11月02日]
未来20年我国新飞机市场将达4800亿美元  
[2010年11月02日]
一些国家对也门航空发出禁令  
[2010年11月02日]
深圳地税局否认将在两个月内开征房产税  
[2010年11月02日]
中国前三季度非金融类对外直接投资增长10.4%   
[2010年11月02日]
东京股市日经股指2日上涨0.06%  
[2010年11月02日]
今年前10月台商回台投资金额创历史新高  
[2010年11月02日]
人民币市场汇价（11月2日）  
[2010年11月02日]
美研究人员发现两项乳腺癌风险因素  
[2010年11月02日]
美批准一肾癌药用于治疗罕见肿瘤  
[2010年11月02日]
韩国外汇储备再创新高  
[2010年11月02日]
2010年三十四期记账式附息国债11月3日上市   
[2010年11月02日]
深交所废止104项业务规则  
[2010年11月02日]
美财政部预计四季度发3620亿美元债券  
[2010年11月02日]
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