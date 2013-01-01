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即时要闻
证监会提文化企业上市三要求 采编暂禁止注入  《财经》综合报道
[2010年10月29日]
通用汽车将从美财政部回购21亿美元优先股  
[2010年10月29日]
温家宝会见印度总理辛格  
[2010年10月29日]
朝鲜军方指责韩方拒绝对话  
[2010年10月29日]
浙江稳步调低养老保险缴费比例为企业减负  
[2010年10月29日]
9月银行间债市发债环比减16.3%   
[2010年10月29日]
东京股市日经股指下跌1.75%   
[2010年10月29日]
杨洁篪会见日本外相前原诚司  
[2010年10月29日]
东亚加强合作将推动东盟一体化进程   
[2010年10月29日]
欧盟出台工业发展新战略  
[2010年10月29日]
三星电子第三季度业绩创新高  
[2010年10月29日]
意总理承诺尽快解决“垃圾危机”  
[2010年10月29日]
人民币对美元回升78个基点  
[2010年10月29日]
日本9月失业率降至5.0%  
[2010年10月29日]
供需利好推动芝加哥小麦期价大涨  
[2010年10月29日]
28日伦敦金属期价涨跌不一  
[2010年10月29日]
印尼火山再次喷发炽热烟灰  
[2010年10月29日]
黑龙江省上甘岭林业局发生林火  
[2010年10月29日]
海地霍乱已造成300多人死亡  
[2010年10月29日]
28日美元对主要货币下跌  
[2010年10月29日]
纽约金价28日收于一周新高  
[2010年10月29日]
28日纽约股市继续高位盘整  
[2010年10月29日]
28日国际油价小幅走高  
[2010年10月29日]
伦敦股市28日上涨  
[2010年10月29日]
百度电脑管家体验版正式对外发布  
[2010年10月28日]
投资者控告摩根大通和汇丰控股操纵白银期货  《财经》综合报道
[2010年10月28日]
黄光裕或再次提议召开特别股东大会  
[2010年10月28日]
中国副外长傅莹：汇率问题不应被变成政治问题  
[2010年10月28日]
“汪建中荐股案"未当庭宣判   《财经》记者 王娟
[2010年10月28日]
2010年10月28日，“汪建中荐股案”在北京市第二中级人民法院全天开庭审理。法庭并未在当天对汪建中宣判，汪建中的辩护律师高子程坦言“判决结果并不会太乐观，最严重的后果可能被判刑7年”。
丰田汽车（中国）投资有限公司召回部分进口丰田海艾士汽车  《财经》综合报道
[2010年10月28日]
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