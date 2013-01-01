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[2010年10月29日]
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投资者控告摩根大通和汇丰控股操纵白银期货
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[2010年10月28日]
“汪建中荐股案"未当庭宣判
《财经》记者 王娟
[2010年10月28日]
2010年10月28日，“汪建中荐股案”在北京市第二中级人民法院全天开庭审理。法庭并未在当天对汪建中宣判，汪建中的辩护律师高子程坦言“判决结果并不会太乐观，最严重的后果可能被判刑7年”。
丰田汽车（中国）投资有限公司召回部分进口丰田海艾士汽车
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[2010年10月28日]
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