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即时要闻
东风汽车有限公司召回部分颐达、骐达、轩逸轿车  《财经》综合报道
[2010年10月28日]
百仕通第三季净亏损4440万美元  
[2010年10月28日]
日产全球召回210万辆存隐患汽车 涉及中国19万辆  
[2010年10月28日]
中方回应因稀土取消中日韩经贸部长会议报道  
[2010年10月28日]
腾讯独家回应：马化腾所获住房贴息将用于慈善事业  
[2010年10月28日]
深圳社保局回应：马化腾领房补属人才激励  《财经》综合报道
[2010年10月28日]
中国最大商品粮基地黑龙江粮食总产突破千亿斤  
[2010年10月28日]
友邦保险暗盘价21.6港元 高招股价9.8%  
[2010年10月28日]
10月28日晚间上市公司三季报业绩汇总  
[2010年10月28日]
工信部：中国不会把稀土作为讨价还价的工具  
[2010年10月28日]
全国人大常委会决定习近平为国家军委副主席  
[2010年10月28日]
欧佩克原油周三跌0.56美元 报每桶79.19美元  
[2010年10月28日]
土地违法问责公开时间表  
[2010年10月28日]
人民币9月升值2% 企业接单大受影响  《财经》综合报道
[2010年10月28日]
三季报显示上市房企现金吃紧  
[2010年10月28日]
广东签55亿美元大单 世界500强增资活跃  《财经》综合报道
[2010年10月28日]
商务部：今年贸易顺差或达到1,800亿美元  
[2010年10月28日]
摩根士丹利：美再宽松或将使全球罹患日本病  
[2010年10月28日]
巴西淡水河谷第三季度净利润创新高  
[2010年10月28日]
贵州安顺煤矿透水死12人伤1人  
[2010年10月28日]
尼桑在全球紧急召回210万辆汽车  
[2010年10月28日]
日本维持基准利率不变  
[2010年10月28日]
美一男子因涉嫌参与地铁爆炸被捕  
[2010年10月28日]
美国制裁37家与伊朗有关的公司  
[2010年10月28日]
芝加哥小麦期价连续四日上扬  
[2010年10月28日]
德国品牌汽车在华销量首超本土  
[2010年10月28日]
27日伦敦金属期价普跌  
[2010年10月28日]
国际油价27日小幅下挫  
[2010年10月28日]
27日纽约股市收盘涨跌不一  
[2010年10月28日]
27日纽约汇市美元继续上扬  
[2010年10月28日]
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