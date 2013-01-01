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即时要闻
22日创业板指上升2．18％  
[2010年10月22日]
22日国内现货金银全线下挫  
[2010年10月22日]
中小板指22日涨1．33％  
[2010年10月22日]
22日沪深股市涨跌互现  
[2010年10月22日]
中国南钢称正洽谈海外矿山项目  
[2010年10月22日]
外交部确认胡锦涛将在2011年年初访美  
[2010年10月22日]
中国金融期货交易所期货异常交易监控指引(试行)  《财经》综合报道
[2010年10月22日]
中金所出台指引规范期货市场运行  
[2010年10月22日]
中金所鉴定9大股指期货异常交易行为  
[2010年10月22日]
中海油联手加纳国家石油竞购Kosmos资产  
[2010年10月22日]
中国重汽与利勃海尔签署战略合作协议  
[2010年10月22日]
彭博社：百度三季报超预期  
[2010年10月22日]
美国友邦保险公布首次公开募股定价19.68港元  
[2010年10月22日]
印度财长呼吁对话解决汇率问题  
[2010年10月22日]
丰田在全球召回166万辆汽车 中国涉及13.4万辆  
[2010年10月22日]
日本称中日两国应着眼大局避免对骂  
[2010年10月22日]
海地暴发霍乱造成135人死亡  
[2010年10月22日]
人保部称三季度末城镇登记失业率4.1%  
[2010年10月22日]
法国工业信心指数恢复至金融危机前的水平  
[2010年10月22日]
呼市警方：“蒙牛伊利诽谤案”无更深层次背景  
[2010年10月22日]
彭博社：中国可能在2011年加息  
[2010年10月22日]
社科院称明年一线城市房价降20%  
[2010年10月22日]
前十个月中国海关税收首破万亿元  
[2010年10月22日]
周小川：通胀等风险将显著上升  
[2010年10月22日]
22日人民币对美元汇率中间价回落64个基点  
[2010年10月22日]
22日沪深股市双双低开  
[2010年10月22日]
深圳未来5年将投资500亿元打造新能源汽车产业基地  
[2010年10月22日]
葡萄牙总统呼吁重视海洋经济  
[2010年10月22日]
美国“两房”未来3年预计需3630亿美元救助资金  
[2010年10月22日]
美国9月先行经济指数微增0．3％  
[2010年10月22日]
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