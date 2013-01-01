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即时要闻
德国政府预计今年经济增长率高达3．4％  
[2010年10月22日]
6月底以来全国猪肉价格持续回升  
[2010年10月22日]
伦敦股市21日上涨  
[2010年10月22日]
21日纽约汇市美元对主要货币小幅上扬  
[2010年10月22日]
21日国际油价回落  
[2010年10月22日]
21日纽约黄金期价回落1.4％  
[2010年10月22日]
21日伦敦金属交易所基本金属期货价格普涨  
[2010年10月22日]
21日纽约股市震荡收高  
[2010年10月22日]
21日芝加哥农产品期价全线下跌  
[2010年10月22日]
财经国际快报  
[2010年10月22日]
云南铜业1-9月净利同比增逾1倍  
[2010年10月21日]
盛来运：房地产调控是组合拳  
[2010年10月21日]
快讯：诺基亚宣布全球最高裁员1800人  
[2010年10月21日]
中金岭南预计韶关厂停产月损失2700万  
[2010年10月21日]
英特尔宣布注资东方网力 布局中国安防监控  【财经网专稿】记者 郭丽娜
[2010年10月21日]
英特尔向视频监控厂商东方网力注资，并达成战略合作，正式进军中国数字安防监控市场
明年我国将采用新的CPI权重  
[2010年10月21日]
外交部:望中资企业与赞方妥善解决合作中出现的问题  
[2010年10月21日]
21日大宗商品期货价格维持强势  
[2010年10月21日]
国家药监局曝光四假药  
[2010年10月21日]
21日沪深股市双双回落  
[2010年10月21日]
21日创业板指下跌1．26％  
[2010年10月21日]
21日国内现货金银价小幅上涨  
[2010年10月21日]
21日上海期金延续下挫  
[2010年10月21日]
经济观察：中国内外资企业税制实现全面统一  
[2010年10月21日]
9月末中国原油库存环比下降3％  
[2010年10月21日]
员工制家政服务企业有望免征3年营业税  
[2010年10月21日]
煤矿企业兼并重组意见出台  
[2010年10月21日]
加拿大或有条件批准必和必拓收购Potash提议  
[2010年10月21日]
21日中小板指上升1．18％  
[2010年10月21日]
本周央行净回笼资金610亿元  
[2010年10月21日]
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