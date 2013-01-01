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即时要闻
央行现在加息对汽车行业的影响
[2010年10月21日]
美官员称将每月多印钞1000亿美元
[2010年10月21日]
全国移动电话用户达到8.3亿户
[2010年10月21日]
央企9月利润1119亿连续两月超千亿
《财经》综合报道
[2010年10月21日]
国资委今天公布统计数据显示，9月央企共实现利润1119亿元，环比持续增长，已连续两个月利润超千亿元，也是年内三次利润超千亿元
两部门就统一内外资企业和个人两项税费答问
[2010年10月21日]
巴西央行保持基准利率不变
[2010年10月21日]
菲律宾一客运汽车爆炸造成7死6伤
[2010年10月21日]
苹果发布新款超薄笔记本电脑等产品
[2010年10月21日]
加拿大央行行长支持中国人民币汇率政策
[2010年10月21日]
澳新银行：中国经济开始进入更具可持续性增速区间
《财经》综合报道
[2010年10月21日]
今天的数据表明，在连续三个季度高于潜在增速后，中国ＧＤＰ增速已经逐步回归到潜在经济增速附近，这也表明中国经济开始进入更具可持续性的增速区间。与此同时，由于食品价格、房租价格以及服务价格的上涨，中国的通胀已经出现了明显的加速趋势
国务院统一内外资和个人城市维护建设税的通知
《财经》综合报道
[2010年10月21日]
美国希望周末G20会议承诺放松汇率限制
《财经》综合报道
[2010年10月21日]
宏观数据公布 机构分析今日A股大盘走势
[2010年10月21日]
盛来运：未来几月重工业同比增速可能继续回落
[2010年10月21日]
市场人士评中国三季度经济增长
[2010年10月21日]
盖特纳：全球需达成一致的汇率政策准则
[2010年10月21日]
五年期住房公积金贷款利率上调至3.50%
[2010年10月21日]
中国已取消燃油零售价上调计划
[2010年10月21日]
中国联通声明：未接到常小兵职务变动通知
[2010年10月21日]
中国银行(03988-HK)现涨1.33%，报称拟收购海外银行
[2010年10月21日]
中国移动通信用户总数达8.15亿
[2010年10月21日]
巴罗佐提出G20首尔峰会欧盟五大主张
[2010年10月21日]
第三季度中国经济同比增长9.6％
[2010年10月21日]
9月份中国CPI同比上涨3.6％
[2010年10月21日]
巴罗佐表示欧盟需要建立永久性机制应对债务危机
[2010年10月21日]
俄财长说今年俄经济增速将略低于4％
[2010年10月21日]
英国将大幅削减财政预算
[2010年10月21日]
伦敦股市20日上涨
[2010年10月21日]
美联储报告称美国经济正在缓慢复苏
[2010年10月21日]
纽约汇市20日美元汇率走低
[2010年10月21日]
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