今天的数据表明，在连续三个季度高于潜在增速后，中国ＧＤＰ增速已经逐步回归到潜在经济增速附近，这也表明中国经济开始进入更具可持续性的增速区间。与此同时，由于食品价格、房租价格以及服务价格的上涨，中国的通胀已经出现了明显的加速趋势