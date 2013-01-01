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即时要闻
纽约黄金期价20日开始回升  
[2010年10月21日]
20日纽约股市全面回升  
[2010年10月21日]
20日国际油价全面回升  
[2010年10月21日]
21日沪深股市双双高开  
[2010年10月21日]
国际财经快报  
[2010年10月21日]
成本上升抑制南非黄金业发展  
[2010年10月21日]
20日芝加哥大豆期价冲至16个月新高  
[2010年10月21日]
谷歌新闻增加显示新闻被Twitter分享次数  
[2010年10月20日]
2011年十大战略技术：云计算居首  《财经》综合报道
[2010年10月20日]
传发改委本周四上调油价  
[2010年10月20日]
关注：七家基金共议三年首加息  
[2010年10月20日]
瑞信料内地明年首季再加息  
[2010年10月20日]
星巴克与雅虎联手推出店内数字网络服务  
[2010年10月20日]
标致雪铁龙三季度营收增长至179亿美元 超预期  
[2010年10月20日]
中国渔政船编队再赴钓鱼岛海域巡航维护国家主权  
[2010年10月20日]
金属化工品普跌 籼稻涨停创新高  
[2010年10月20日]
大摩料内地年底前将不再加息  
[2010年10月20日]
谢国忠：房价会慢慢地下跌  
[2010年10月20日]
萨省政府拒绝必和必拓基础设施投资提议  
[2010年10月20日]
外汇局发布通知 完善结售汇综合头寸管理  
[2010年10月20日]
野村料明年人行加息4次 逐步令货币政策正常化  
[2010年10月20日]
20日人民币对美元汇率中间价走低201个基点  
[2010年10月20日]
商务部：明年减少稀土出口配额的报道毫无依据  
[2010年10月20日]
德银：中国未来12月料将再度加息两次  
[2010年10月20日]
印度本财年上半年企业海外并购大幅增加  
[2010年10月20日]
美国9月份新房开工量微增0．3％  
[2010年10月20日]
欧盟财长就对冲基金监管草案达成一致  
[2010年10月20日]
莫桑比克发现新气田  
[2010年10月20日]
IMF报告称美国经济复苏仍依赖于政策刺激作用  
[2010年10月20日]
美国联邦存款保险公司下调预期存款保险基金损失额  
[2010年10月20日]
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