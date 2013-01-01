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[2010年10月18日]
持枪匪徒抢劫巴格达多家珠宝店导致9死12伤
[2010年10月18日]
印度东北部发生踩踏事故至少10人死亡
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伦敦股市15日下跌
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美国2010财年联邦财政赤字近1．3万亿美元
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万钢：中国汽车工业必须走新能源之路
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15日芝加哥玉米期价下跌
[2010年10月18日]
18日沪深股市双双高开
[2010年10月18日]
欧盟重申将帮助发展中国家消除饥饿
[2010年10月18日]
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[2010年10月18日]
巴西呼吁主要经济体合力阻止美元贬值
[2010年10月18日]
欧元区8月贸易逆差达43亿欧元
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三峡蓄水突破历史最高水位记录
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刘世锦：明年GDP将在9％左右
[2010年10月18日]
印度孟买钻石交易所开业
[2010年10月18日]
我国广告业进入“黄金发展期”
[2010年10月18日]
我国将建设藏东国家有色金属产业基地
[2010年10月18日]
近期农副产品价格微幅波动
[2010年10月18日]
澳大利亚政府说不会干预澳元汇率
[2010年10月18日]
部分省区市大白菜价格同比涨幅明显
[2010年10月18日]
通用汽车召回32万余辆雪佛莱Impala
[2010年10月16日]
三亚出台限购令 每户限购一套商品房
《财经》综合报道
[2010年10月16日]
三亚市决定自10月12日起，对三亚市户籍居民家庭(成员范围包括购房人、配偶以及未成年子女)及非本市户籍居民家庭，实行限购1套商品住房政策，同时严格执行国家关于境外机构和个人购房管理的规定。对违法违规购房的，三亚市住房和城乡建设局不予受理房地产登记
证监会已暂缓受理房地产开发企业重组申请
[2010年10月16日]
广州出台楼市调控细则 限内限外限贷还限年龄
《财经》综合报道
[2010年10月15日]
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