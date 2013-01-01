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即时要闻
俄罗斯将上调石油出口税  
[2010年10月15日]
15日沪深股市强势走高  
[2010年10月15日]
15日中小板指略升0．48％  
[2010年10月15日]
15日国内现货金银回调整理  
[2010年10月15日]
15日上海期金持续上涨  
[2010年10月15日]
印度9月份批发价格指数略升  
[2010年10月15日]
广州将收回16宗闲置土地  
[2010年10月15日]
15日创业板指下跌1．49％  
[2010年10月15日]
上汽称不排除参与美国通用汽车IPO  
[2010年10月15日]
商务部：中国不会把稀土出口作为封锁手段  
[2010年10月15日]
G2O财长会议确定议题 内容涉及IMF改革等议题  
[2010年10月15日]
路透社：中化放弃竞购加钾  
[2010年10月15日]
周小川:对人民币汇率浮动进行动态管理和调节  
[2010年10月15日]
日本政要密集示警日元升值  
[2010年10月15日]
开发商称北京至少有10%的保障房存在质量问题  
[2010年10月15日]
网帖曝北京近百名官员低价认购房屋  
[2010年10月15日]
美将于今日公布汇率操纵国报告  
[2010年10月15日]
人民币对美元汇率中间价升破6.65  
[2010年10月15日]
15日沪深股市双双低开  
[2010年10月15日]
十七届五中全会今召开  
[2010年10月15日]
伦敦股市14日下跌  
[2010年10月15日]
14日纽约黄金期货价格盘中逼近1390美元  
[2010年10月15日]
14日纽约汇市美元对主要货币继续下跌  
[2010年10月15日]
14日国际油价小幅回落  
[2010年10月15日]
欧盟委员认为世界经济复苏将长期缓慢  
[2010年10月15日]
纽约股市14日结束日线四连阳  
[2010年10月15日]
14日芝加哥玉米小麦期价继续回调  
[2010年10月15日]
14日伦敦金属交易所基本金属期货价格普涨  
[2010年10月15日]
南非白人购买采矿许可证将可能被视为无效  
[2010年10月15日]
宋鸿兵：中国需要维护货币主权  
[2010年10月15日]
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