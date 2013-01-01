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即时要闻
美国8月份贸易逆差升至463亿美元  
[2010年10月15日]
美国９月份批发物价上升0.4%  
[2010年10月15日]
瑞信看好新浪微博前景 重申增持并上调目标价  
[2010年10月14日]
路易威登集团第三季度销售额增长24% 至72亿美元  
[2010年10月14日]
湘潭市商业银行原行长涉嫌滥用职权等罪被起诉  《财经》综合报道
[2010年10月14日]
巴克莱将微软目标价下调6.7%至28美元  《财经》综合报道
[2010年10月14日]
商务部官员：逼迫人民币升值对国际市场有害无益  《财经》综合报道
[2010年10月14日]
克鲁格曼爆谬论 中国是货币战恶人  
[2010年10月14日]
全国人大常委会将首次审议车船税法草案  
[2010年10月14日]
中国收紧稀土出口 澳企坐收渔利签出口大单  
[2010年10月14日]
滕泰：四季度加息可能性不大  
[2010年10月14日]
连平：目前不是加息时机  
[2010年10月14日]
王建：四季度货币政策难以收紧  
[2010年10月14日]
德勤：投资者看好中国私募股权基金  
[2010年10月14日]
14日沪深股市微涨  
[2010年10月14日]
中小板指14日重挫3．05％  
[2010年10月14日]
14日国内现货金银延续涨势  
[2010年10月14日]
9月份国内汽车价格小幅下降  
[2010年10月14日]
14日创业板指跌0．44％  
[2010年10月14日]
SOHO中国加速进军上海商业地产  
[2010年10月14日]
14日上海期金延续涨势再创新高  
[2010年10月14日]
王建：存款准备金率可能还会上调  
[2010年10月14日]
印度银行界建议中印贸易避开美元结算  
[2010年10月14日]
巴曙松：央行今年加息可能性很小  
[2010年10月14日]
十二五GDP增长目标或在7%-7.5%之间  
[2010年10月14日]
韩国央行连续三个月保持基准利率不变  
[2010年10月14日]
美国称伊朗总统访问黎巴嫩是“挑衅行为”  
[2010年10月14日]
人民币对美元汇率中间价再创新高  
[2010年10月14日]
印度未来20年将向能源领域投资2.3万亿美元  
[2010年10月14日]
26家家电下乡中标生产企业被警告  
[2010年10月14日]
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