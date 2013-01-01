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    ·【海外】欧盟农业补贴改革迈出重要一步2008年11月21日
    ·【金融】日本央行决定将利率维持在0.3%不变2008年11月21日
    ·【海外】欧洲议会批准大幅增加“危机基金”2008年11月21日
    ·【产业】美联社明年将裁员10%2008年11月21日
    ·【产业】宝马称2009年仍能实现盈利2008年11月21日
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    ·【海外】新加坡消费者信心指数大跌2008年11月21日
    ·【金融】东京股市早盘下跌2.22%2008年11月21日
    ·【政经】杭州地铁塌陷事故遇难者增至10人2008年11月21日
    ·【政经】北京模式成为奥运标准2008年11月21日
    ·【海外】俄宣布应对金融危机新计划2008年11月21日
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    ·【海外】美国财政部拟救助一共同基金2008年11月21日
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