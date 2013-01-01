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即时要闻
美国升级全身扫描仪以免“裸检”  
[2011年07月21日]
法国再次推迟弗拉芒维尔核电站交付日期  
[2011年07月21日]
欧盟公布增强银行业抗风险能力方案  
[2011年07月21日]
美国6月份旧房销售环比下降0.8%  
[2011年07月21日]
乌兹别克斯坦13人死于地震  
[2011年07月21日]
亚太地区主要股市普遍上涨  
[2011年07月20日]
中关村积极推进股权激励试点方案  
[2011年07月20日]
国内现货金银全线回调收跌  
[2011年07月20日]
港股20日涨0.46%收报22003点  
[2011年07月20日]
指数监测表明二季家电产业景气度略有回落  
[2011年07月20日]
保障房“撩动”钢价　铁矿石亦跟风上涨  
[2011年07月20日]
北京上半年商品房销售面积同比下降18.4%  
[2011年07月20日]
上半年查处食品安全违法案件货值近1亿元  
[2011年07月20日]
南昌钢铁有限责任公司发展转型经验调查   
[2011年07月20日]
欧盟为大型研究创新计划投入近70亿欧元  
[2011年07月20日]
山东首家外资村镇银行落户荣成  
[2011年07月20日]
奇瑞公司斥资4亿美元在巴西建厂  
[2011年07月20日]
楼市调控之下房地产市场集中度明显提升  
[2011年07月20日]
东京股市日经股指早盘大涨  
[2011年07月20日]
三公司创业板IPO申请过会   
[2011年07月20日]
康菲公司：停产以来共清理油水混合物400桶  
[2011年07月20日]
QDII产品扎堆申请募集  
[2011年07月20日]
20日人民币对美元汇率中间价升破6.46  
[2011年07月20日]
郑州市区上半年商品房销量下降近五成  
[2011年07月20日]
大陆企业在台达成3项采购合约价值24亿美元  
[2011年07月20日]
北汽集团与俄AMS集团成立合资公司  
[2011年07月20日]
国际油价19日上涨  
[2011年07月20日]
公司业绩推动纽约股市大幅上涨  
[2011年07月20日]
纽约金价结束“十连阳”小幅回落  
[2011年07月20日]
伦敦基本金属期货价格19日普涨  
[2011年07月20日]
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