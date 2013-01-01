《财经网》网友 222.216.*.*

08-01 15:15

网友朋友们： 看了一些人的评论，有些观点我不同意，现今社会是多么幸福、和谐，不能出现一些不满意的事，就怨声载道，就说社会不公，这是片面的看法；俗话说十个手指都不一般齐，政府机关的办事人员更是层次不齐，有好有不好的，可以肯定坏人是极个别的。13亿多人口的大国，解决温饱问题就是对世界一个巨大的贡献，不要说其他问题怎样。中国人民解放军和武装警察部队、公安干警是维护国家安宁，人民幸福的守护神，没有他们无法想象社会是什么样子，国家又是怎样，更别说人们权利和尊严，我们不能忘记“东亚病夫”！在中国的土地上写者“中国人和狗不得入内”的牌子。所以我坚决反对和谴责恐怖袭击行为，是他们把社会搞乱，搞不安宁，搞紧张，破坏安定、和谐的社会环境。在这里向遇难的武警战士默哀！《财经网》 声明：本版评论仅系网友个人观点，不代表《财经网》立场。