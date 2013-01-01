《财经》记者 李涛 于宁 08-07 14:13
里昂证券发布的制造人经理指数，与国家统计局和中国物流与采购联合会发布的同一指标出现极大分歧，令经济预测难度加大。分歧可能来自其调查企业规模的不同
贷款增速与货币供应增幅目标值是否匹配；贷款结构的“长高短低”现象
支撑3月北京二手房成交量大幅上涨的仍是此前被压抑的刚性自住需求；若改善性需求得不到释放，成交量的回升顶多再维持一个月到两个月
之前曾获得滴滴涕、氯丹、灭蚁灵和六氯苯五年的特定豁免,中国现也已掌握1.5万家企业的二噁英排放信息，但要真正达到削减持久性有机污染物目标仍面临诸多障碍
教育部就公立高校落实《政府信息公开条例》制定部门规章，明确公立高校信息公开边界
下旬未能延续上旬上升走势，发电量同比下降约2%，分析人士认为经济回暖基础尚未坚实
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美联储购买国债之后，中国货币政策无需进一步宽松，财政政策则可以更多地向鼓励消费和改善民生倾斜。而货币当局是否增持美国债券，应当成为市场的选择
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