设为首页 | 加入收藏
加冕礼之后
出版日期：2008-08-18
下期出版：2008-09-01
在线订阅　　订阅电子杂志
电邮订阅
用户中心
  • 我的财经
  • 电邮订阅
  • 电子杂志
  • 订阅中心
  • 留言
  • 读者俱乐部
    • 公告板
  • 更正启事
  • 《财经》反侵权公告第二十一号
  • 更正
  • 《财经》反侵权公告第二十号
  • 《财经》反侵权公告第十九号
    • 央行酝酿改变“大区行体制”

    《财经》记者 李涛 于宁 08-07 14:13

    一种可能是恢复原来的“省分行体制”，一种说法是进行微调，但这些动向都意味着“大区行体制”即将淡出
    金融新棋局 | 央行大区行体制何去何从| 央行拆分悬念
    更多头条>
    每日要闻
    PMI指数“打架” 经济走势成谜
    《财经》记者 张环宇 王晶 04月03日 19:45

    里昂证券发布的制造人经理指数，与国家统计局和中国物流与采购联合会发布的同一指标出现极大分歧，令经济预测难度加大。分歧可能来自其调查企业规模的不同

  • 中国经济或许二季度反弹 | 宏观刺激政策还有什么弹药？ |更多政经要闻
    • 一季度信贷两大问题备受央行关注
    《财经》记者 方会磊 实习记者 冯哲 04月03日 17:06

    贷款增速与货币供应增幅目标值是否匹配；贷款结构的“长高短低”现象

  • 专题：2009货币信贷开局 |【2009年货币信贷开局】3月信贷狂潮再续 | 央行银监会预警“信贷错配” |更多海外要闻
    • 脆弱的反弹：北京二手房成交量井喷的背后
    《财经》记者 程华 04月03日 18:29

    支撑3月北京二手房成交量大幅上涨的仍是此前被压抑的刚性自住需求；若改善性需求得不到释放，成交量的回升顶多再维持一个月到两个月

  • 专题：政府挽救房市 | 二手房交易量领跑2月北京楼市 |【楼市观察】北京房价年后继续探底 | 更多产业要闻
    • 中国近期有望淘汰滴滴涕等杀虫剂
    《财经》记者 张瑞丹 04月03日 17:52

    之前曾获得滴滴涕、氯丹、灭蚁灵和六氯苯五年的特定豁免,中国现也已掌握1.5万家企业的二噁英排放信息，但要真正达到削减持久性有机污染物目标仍面临诸多障碍

  • 新标准限制两种生物农药水污染物排放 | 中国《国家危险废物名录》十年来首次修订 | 更多政经要闻
    • 教育部立规公立高校“信息公开”
    《财经》实习记者 兰方 04月03日 20:04

    教育部就公立高校落实《政府信息公开条例》制定部门规章，明确公立高校信息公开边界

  • 《保密法》修订加速 | 国务院“盘点”政府信息公开情况 | 更多政经要闻
    • 3月发电量掉头向下 经济走势仍不确定
    《财经》记者 李其谚 04月03日 15:00

    下旬未能延续上旬上升走势，发电量同比下降约2%，分析人士认为经济回暖基础尚未坚实

  • 2月发电量同比增长5.9% | 全国发电量“止跌回升” | 1月全国发电量同比下降12.30% | 更多产业要闻
    • 更多要闻：
    金融资本
    公司产业
    政治经济
    海外新闻
    最后更新：
             
      51 21 28  
      联合
    一个主题是飞的闭幕式
    王烁
    中国最好不用过多地证明自己了
  • ［赢家］中国奖牌锁定百枚
  • ［赢家］马琳圆梦奥运金牌
  • ［输家］改判陈中有合理性
  • ［直击］十米台痛失冠军
    • 小山之巅
    失败情绪
    绝不该意味着做不到最好就是糟糕
    更多
    晓舟日评 | 关方报道
    滚动 : 302 Found

    302 Found

    nginx
    ddddd
    更多
    伦敦市长谈2012年奥运会
    伦敦市长Boris Johnson 称对奥运会投入了93.25亿英镑，期望带来更多的回报
    观奥博客 | 看美牙对台戏 | 武入奥运
    意见领袖
    意见领袖
    述评
    为“小产权房”辩
    “小产权房”的出现，实质上是农民要求实现其被剥夺了的集体建设用地使用权。单纯的“禁止、不准”，并不能解决任何问题
    专栏作家
    沈联涛 陆磊 谢国忠
    陈昌华 孙明春 黄益平
    王庆 徐刚 汪涛
    网友来论
    网友来论
    财经观察
    财经观察
    观点评述
    观点评述
    化解美联储政策冲击

    美联储购买国债之后，中国货币政策无需进一步宽松，财政政策则可以更多地向鼓励消费和改善民生倾斜。而货币当局是否增持美国债券，应当成为市场的选择

    专题
    专题

    G20伦敦峰会

    302 Found

    302 Found

    nginx
    报告发布台
  • 7月耶鲁-CCER投资者信心指数述评
  • 美国艾金岗波律师事务所：美国金融监管改革提案
    • 双语阅读
    双语阅读
    《财经网》综合报道
    财经短讯
  • 09-11 10:55中海发展新建四艘油轮
  • 09-11 10:36医改方案再次公开征集意见
  • 09-11 10:15美国接管“两房”政策重创优先股市场
  • 09-10 22:10首开股份逆势增持一地产项目股权
  • 09-10 22:07贵州21家视听服务网站被查封
  • 09-10 22:02海油工程非公开发行获批
  • 09-10 21:56土豆网获广电视频牌照
    • 即时要闻
    政经 | 海外 | 金融 | 产业
    【海外】欧盟委员会建议加强银行监管
     07月14日 10:18
    【产业】宝钢上调8月主流钢品价格
     07月14日 10:18
    【政经】上海口岸6月进出口环比回升
     07月14日 10:17
    【金融】14日人民币对美元汇率回落
     07月14日 09:48
    【金融】14日沪深股市双双高开
     07月14日 09:32
    【政经】台花莲海域发生5.0级地震
     07月14日 09:09
    【海外】国际财经快报
     07月14日 08:53
    【金融】13日LME金属期货涨跌互
     07月14日 08:48
    【政经】中国出台新流感居家治疗方案
     07月14日 08:40
    【海外】格鲁吉亚谴责俄总统访南奥塞
     07月14日 08:39
    【海外】美财政赤字首破1万亿美元
     07月14日 08:39
    【金融】13日伦敦股市大幅收高
     07月14日 08:38
    【产业】国际油价13日继续下跌
     07月14日 08:16
    【金融】13日纽约股市强劲反弹
     07月14日 08:16
    【金融】13日纽约黄金期货上涨
     07月14日 08:15
    最新点评热点文章一周精选
    视频
    视频

    退而不休的政治家——布莱尔

    《财经》记者 何华锋

    对于顶级的政治家，56岁依然很年轻，依然是充满了各种可能性的年龄

    盖茨捐资2亿元用于中国结核病防治

    《财经》实习记者 汪玉茜 韩丰

    未来五年中，比尔和梅琳达盖茨基金会将投入3300万美元，帮助中国引进结核病防治的新措施

    胡锦涛展开密集双边会谈

    《财经》记者 李昕

    首次“胡奥会”确定中美战略和经济对话以及奥巴马访华，中法领导人会面释放出双方关系解冻的信号

     
    《财经》杂志印刷版
  • 《财经》
  • 金融实务
  • 视觉
  • 年刊
  • 奥运特刊
    • 当期封面文章>>
    汇源收购案教训
    《财经》记者 王姗姗 秦旭东等
    可口可乐收购汇源成为中国《反垄断法》实施后第一起被否决的收购案，应汲取教训的不只是这两家公司本身

    往期回顾：
    2009年第7期 总第234期
    出版日期：03月30日
    下期出版：04月13日
    在线订阅　　订阅电子杂志
    财经观察>>
  • 警惕“隐性贸易保护主义”
    反对贸易保护主义知易行难，但别无选择
    • 观点评述>>
  • 化解美联储政策冲击
    美联储购买国债之后，中国货币政策无需进一步宽松，财政政策则可以更多地向鼓励消费和改善民生倾斜。而货币当局是否增持美国债券，应当成为市场的选择
  • 重建国际货币金融体系第一步
    • 经济学家>>
  • “盖特纳计划”的运气
    如果计划失败，世界上有价值的东西就只剩下瓶装水、缝纫机和军火了
    • 时事报道>>
  • 豫鲁手足口病存疑
    卫生部称，河南民权县、山东菏泽市可能存在手足口病例漏报现象；是否故意瞒报，尚有待于调查
  • 一天内拯救地球？
    将于4月2日在伦敦召开的G20峰会，应该成为全球协调、共克时艰的开端，但各方的日程表差别仍很大
  • 寻找超越美元的路线图
    中国央行行长周小川倡议超主权国际储备货币激起全球回响，但暂时还绕不开IMF乃至国际经济体系的权力分配问题
  • 关于改革国际货币体系的思考
    创造一种与主权国家脱钩、并能保持币值长期稳定的国际储备货币，从而避免主权信用货币作为储备货币的内在缺陷，是国际货币体系改革的理想目标
  • IMF改革不容缓
    在全球金融动荡的背景下，基金组织监督中长期存在的缺陷暴露得愈发明显，必须进行根本性改革。中国应顺势而为，积极推动
  • 卡尔芬：“入盟”领航员
    在保加利亚近年来竭力向市场经济转型和向欧洲价值过渡的过程中，卡尔芬被视为把握这一航向的“舵手”之一，更被看做将700多万保加利亚人带入欧盟的功臣
    • 资本与金融>>
  • 人民币出境
    区域间货币互换，可以缓解危机带来的流动性紧张和贸易萎缩，也推动了人民币在区域范围内的流通程度
  • 人民币国际化是长期进程
    通过货币互换，东亚国家货币朝离开长期以来实施的相对于美元的“套算汇率”机制走出了一小步
  • 金融危机下的主权财富基金
    中投主动放缓股票类产品投资节奏，确定了以现金为主的审慎投资策略，保持了较高的现金资产比例，避免出现重大风险和损失
  • 理解主权财富基金
    “圣地亚哥原则”的推出，十分有效地消除了很多人对主权财富基金的疑惑和负面印象
  • 上海新起点
    获得中央政策支持之后，上海能否在金融领域承担更多创新和开放的职责？能否在国际金融版图上扮演更重要的角色？
  • 金融中心“双城记”
    无论是上海还是香港，谁能在建设国际金融中心上抢得先机，主要取决于人民币成为国际货币的进程
  • 金融限薪令争议
    在如何对金融高管定价充满争议的时候，行政手段的“一刀切”亦难以令人信服
  • IPO再入香江
    再度允许企业先发H股，既有香港获得中央政府支持的大背景，亦再次凸显内地市场IPO制度的痼疾
  • 汇控供股度过劫波
    从中小投资者到机构大户，从交易的中介商到市场的监管者，都在心有余悸中期待信心回归
  • “盖特纳计划”成败
    尽管市场对美国政府拯救金融体系的方案报以热烈回应，但奥巴马-盖特纳方案可能“不成功，则成仁”
  • AIG火药桶
    AIG为什么会成为这场金融危机一切错误的总代表？
  • 高薪的陷阱
    危机暴露出金融业过去几年薪酬体制的短板，也就是以追求假Alpha收益获得了与其实际业绩不相符的高薪
  • [理性投资]把脉零利率政策
    日本经验表明，在零利率水平上，许多扭曲的行为会发生
  • [股事]股市轻薄了实体经济
    让中小企业主投身股市，或将公司上市再以几倍的高价套现，在今天的中国经济大环境下尤其显得不智
    • 经济全局>>
  • 高水平社保尚远
    目前的国家财力只能维持一个基本的、低水平的社会保障体系，因此，对社会福利不能有过高的期望
  • 广佛同城化准备接轨
    作为珠三角一体化的破题之作，广佛同城化行动更像一场“戴着镣铐的舞蹈”
  • 美联储成功又如何
    对世界而言，最好的结局也不过是滞胀，更坏的结果是恶性通胀，并可能使全球经济陷入混乱
    • 环境与科技>>
  • 水因气候而变
    全球变暖正在从根本上影响水资源的自然分布和管理体制，因应这种趋势作出改变已当其时
  • “天网”怎样疏而不漏
    中国庞大的污染源在线监控“天网”已基本完成布局，但它能否真正发挥作用？
    • 公司与产业>>
  • 民营小航空国有化潮
    在经济危机中，民营小航空公司正沦为国有航空资本收购的对象，需要警惕的是政府在这些收购中扮演的角色及其行为方式
  • 钢材期货多重使命
    时隔15年后，钢材期货再次上市，钢铁企业冷眼以待
    • 市场与法治>>
  • 外管局综合司司长邹林被查
    郭京毅系列腐败案又有突破，又一名外资审批中的技术官僚“落马”
  • 京郊农地讼案背后
    “确权”不“确地”，埋下农地冲突隐患；而只有长久稳定的农地产权和真正的村庄自治，才能从根本上消弭农地纠纷
  • [法眼]网络民意的理性化
    中国网络民意的前途在于网民的理性，同时也在于我们对网民理性的信任；如果我们出于种种担忧或恐惧不让网民们接触各种不同的信息，那么我们的网民永远不可能变得成熟理性
    • 财经双周>>
  • 金融市场
    北京农商行被骗贷款4.6亿元等六则
  • 科技前沿
    中国启动艾滋病疫苗II期试验等六则
  • 学术观点
    主权财富基金是全球金融市场的稳定力量等八则
  • 产业新闻
    在俄罗斯投资要三思等十则
  • 法治动态
    法院“三五”改革纲要出台等六则
    • 财经速览>>
  • 新闻点睛·中国
    中国“春季外交”重在稳定周边
  • 大事·回望
    重庆发生三起恶性事件等五则
  • 大事·前瞻
    阿富汗问题国际会议在荷兰海牙举行等十九则
  • 新闻点睛·国际
    朝鲜放卫星四邻关注
  • 大事·记忆
    “珍宝岛之战”40周年等三则
  • 人物志
    富内斯：当选总统等十一则
  • 宏观视野
    投资项目资本金比例拟降低等五则
  • 读者评论
    “国进民退”令人忧等七则
  • 《财经网》消息
    保险资金运用拓渠“破茧”在即等三则
    • 财经专栏>>
  • [朗润评论]总需求将强烈回升
    以后一段时间可能出现非常强的总需求增长率和经济增长率，先表现为环比，在环比显著走强以后半年表现为同比
  • [荐书]本刊4月荐书
  • [书摘]协商民主的“可能三角”
  • [随笔]我经历的《苦恋》风波
    一旦出现问题时，成熟的领导人往往不急于处理，而是沉着地静观事态发展。原来，有的时候，时间可以帮忙
  • [随笔]西恩·潘的电影风景
    潘饰演的人物，仿佛都成了早年那个死囚的变体与延伸，悲怆异常。世界荒谬的泥沾在他们身上
  • [随笔]自己靠不住
    便是达到圣人的境界，有了心物交融的无上感觉，每一个人都成为自己的教主，还是有心慌处
  • [逝者]雷加
    作家，2009年3月10日在北京逝世，享年95岁
    • 《财经·金融实务》
    金融实务
    对冲基金变局 出版日期：2009年3月02日
  • 银行困局
  • 通缩逼近
  • 危机十年跨越
  • 博弈中的创新与监管
  • 后泡沫世界的陷阱
    • 现在申请 即获半年赠阅
    《财经·视觉》
    最新一期 3月30日出版
  • 2009年双月刊第2期
  • 2009年双月刊第1期
  • 2008年双月刊第6期
  • 2008年双月刊第5期
  • 2008年双月刊第4期
  • 2008年双月刊第3期
  • 2008年双月刊第2期
  • 2008年双月刊第1期
  • 2007年冬之刊
    • 《奥运特刊》
    《财经·年刊》
    《财经·年刊》
    《财经·年刊》
    《2009：预测与战略》 出版日期：2008年12月5日
    最新的《财经》年刊共有近70篇文章，或直接或间接地与一个宏大主题有关，即2007年开始时叫做美国次贷危机的这场金融震荡。这是《财经》杂志2003年以来出版的第七辑年刊。英文版“2009：预测与战略”已同期上市，欢迎订阅
    　联系我们　|　加入我们　|　广告业务　|　《财经》奖学金　|　环境公益中心　|　《财经》会议　|　关于我们　|　友情链接　|　sitemap
    有意与本刊合作者，有关合作事宜请与《财经网》联系。未经《财经网》书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
    [京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备110105005607号
    Copyright 《财经网》 All Rights Reserved 版权所有 复制必究