经济学家展望宏观政策微调 2008年07月27日 货币政策应从紧，结合结构调整，同时推进价格和税收改革，加大对低收入群体的补贴

港珠澳大桥或改由政府出资建设 2008年07月27日 为加快项目进度，广东省、香港、澳门三地政府考虑采取政府出资本金，收费还贷的方式建设

柬埔寨人民党宣布大选获胜 2008年07月27日 凭藉在内政、经济和外交领域的良好表现，现任首相洪森将继续其长达23年的执政

国民健康十年规划启动研究工作 2008年07月27日 系中国首个关于国民健康的中长期规划，分三步促使全民健康水平接近中等发达国家

英国经济形势黯淡 2008年07月27日 二季度GDP同比增1.6％，一季度为2.3％，为上世纪90年代以来最黯淡情景。但预计未来不会衰退

标普或下调房利美房地美评级 2008年07月27日 仍将维持优先级债务的“AAA”信用评级，但不排除下调评级的可能性

委内瑞拉总统查韦斯访俄 2008年07月22日 通过对俄罗斯访问，查韦斯计划在石油和军事领域同俄结盟从而保障委内瑞拉主权

河北曲阳县公安局长因火灾被免职 2008年07月21日 火灾事故原因初步查明，系家具城业主雇人非法生产炸药牟利，引发爆炸所致

台湾业界做好接待首批大陆团的准备 2008年07月03日 首发团来自北京、上海、南京、厦门和广州共25个团687位游客

【美国大选观察】美参议员给未来总统敲警钟 2008年06月29日 《财经》驻华盛顿记者 陈竹 共和党参议员黑格尔呼吁候选人放弃党派歧见，走中间路线

朝鲜提交核申报清单 2008年06月27日 《财经》记者 黄山 申报仍有待于验证；作为回报，美国承诺将朝鲜从“支恐”国家名单中除名，并中止对朝适用《敌国贸易法》

公募基金会抗震救灾有限突破 2008年06月27日 《财经》记者 朱弢 九家无救灾宗旨的公募基金会获得民政部批准，得以“补票上车”展开救灾募捐

美最高法官推翻DC特区禁枪令 2008年06月27日 《财经》驻华盛顿记者 陈竹 最高法院认为，美国《宪法》第二修正案赋予公民拥有枪支的权利，DC政府的限制性法规属于违宪