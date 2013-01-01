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华泰“数据门”暴露潜规则 处理意见或本周公布  
[2011年06月20日]
雅居乐低成本再获海南旅游地产项目  【财经网专稿】记者 王金
[2011年04月28日]
这是雅居乐在海南的第三个旅游房地产项目，拟发展成为大型休闲养生度假项目。海南总土地储备建筑面积达976万平方米
中国移动启动四川“无线城市群”建设 2015年建成覆盖全川  【财经网专稿】记者 郭丽娜
[2011年04月07日]
双方将深入合作，投入100亿元建设无线城市群相关的基础网络、信息内容、应用和门户平台，2015年建成覆盖全川的无线城市网络
白云机场经营杠杆将逐渐提高  【财经网专稿】记者 王熙喜
[2011年03月22日]
白云机场在十二五期间将开建机场扩建工程，总投资140亿元，2020年建成，将增加公司未来的经营杠杆
申银万国上调海油工程评级至“增持” 目标价11.5元  
[2011年03月09日]
上调海油工程评级至“增持”，并给出第一目标价11.5元，认为公司长期市值翻倍可期
清华同方欲进军B2C电子商务新兴市场  《财经》综合报道
[2011年01月04日]
2009年中国大家电网购规模约35.5亿元，较2008年增长111.31%，2010年家电网购总量预计将突破800亿元
蒙牛创始人牛根生完成捐献所有名下股权  《财经》综合报道
[2010年12月29日]
牛根生已将其名下的境外蒙牛股权资产全数转让给Hengxin信托，以贡献公益慈善事业
中国电视购物不足社会消费品零售总额1%  【财经网专稿】记者 郭丽娜
[2010年12月20日]
由于前些年电视购物行业良莠不齐的无序竞争，行业欺诈事件频出，国家在2009年底对电视购物行业做了大力整顿
台湾最大车企裕隆与东风投资34亿组建新公司  《财经》综合报道
[2010年12月15日]
由东风汽车公司与台湾最大车企裕隆汽车集团以50∶50比例组建的东风裕隆汽车有限公司12月14日在杭州市正式成立
中石油涩北气田天然气今年产量突破50亿立方米  《财经》记者 张启安
[2010年12月09日]
截至12月4日，青海油田公司涩北气田生产天然气突破50亿立方米，同比增长33%
中石油江苏金坛储气库采气达2.21亿立方米   《财经》记者 张启安
[2010年12月09日]
截至12月1日，中石油在江苏的金坛储气库已采气2，2122亿立方米，累计注气3.4598亿立方米
辽通化工涉资产整合继续停牌   《财经》记者 张启安
[2010年12月08日]
隶属于中国兵器工业集团的辽通化工发布公告称，因公司董事会正与安哥拉石油公司商谈合资事宜，将自12月9日启继续停牌
双汇集团整体上市 管理层成实际控制人  【财经网专稿】记者 郑宗斌
[2010年11月29日]
双汇集团在实现肉类资产整体上市的同时，对物流业进行了剥离，同业竞争问题得到解决，关联交易大大减少。管理层通过信托方式设立的兴泰集团成为双汇发展的实际控制人
BP漏油后首宗资产出售花落中海油   《财经》记者 张启安
[2010年11月29日]
自发生墨西哥湾漏油事件后，英国石油公司（BP）的首宗资产出售昨日成真。中海油与阿根廷能源公司的合资公司在28日收购了BP持有的Pan American Energy中60%的权益。
石化双雄部分下属公司违法卖油被发改委查处  《财经》记者 张启安
[2010年11月23日]
发改委发布消息称查处一批柴油价格违法案例，涉案9家企业。发改委称，这些企业突破批零价差标准高价销售柴油，严重违反了国家有关成品油价格政策规定，加剧了市场供应紧张局面，扰乱了市场价格秩序
戴尔三季度营收近460亿美元  《财经》记者 杨倩
[2010年11月23日]
戴尔前三季度公司收入增长21%至近460亿美元，本财季运营收入为10.2亿美元，每股盈利达到创纪录的42美分
易观国际：汉王科技三季度电子阅读器市场份额居第一  【财经网专稿】记者 郭丽娜
[2010年10月18日]
2010年第三季度中国电子阅读器市场份额首位为汉王科技，占据市场68.37%的市场份额，预计第四季度盛大的Bambook销量会提高
汽柴油批零价反差加大 柴油批发价涨至最高   《财经》记者 张启安
[2010年09月21日]
截止到9月19日，多地柴油批发价已经推涨至最高批发限价，而与此相对，由于汽油供应稳定，汽油批发价未现暴涨格局，批零差保持一定利润空间
ITT获中国高速列车3千万美元合同  【财经网专稿】记者 周莉
[2010年09月21日]
ITT将为时速350公里以上的中国最新一代的高速动车组提供包括连接器、VIP座椅驱动系统、减震器和水泵系统等产品和系统，合同总金额超过3000万美元
高鸿股份借款5000万整合3G-IT业务  【财经网专稿】记者 李雪
[2010年09月21日]
9月20日，高鸿股份发布的公告称，拟向大唐电信科技产业控股有限公司（下称大唐控股）借款5000万元，用于公司3G-IT连锁销售业务的整合
国储本榨季第八次抛糖 稳定食糖价格  【财经网专稿】见习记者 刘昕瑞
[2010年09月21日]
本次抛糖，是国家平稳食糖价格的需要，也可抑制一些企业对食糖的炒作行为
汇银家电进军安徽家电市场  【财经网专稿】记者 李雪
[2010年09月20日]
汇银家电的战略为选择性收购位于华东且业务重点在三四级市场的家用电器零售企业，安徽省是其拓展的焦点之一
万科竞得北京6个地块 楼面价5781元/平米  【财经网专稿】记者 赵璐璐
[2010年09月20日]
北京万科与北京住总组成的联合体以21.1亿元拍得北京市昌平区回龙观村旧村改造6块住宅用地及商业金融用地，合楼面价5781元/平米
河北宣工更换董事长 冯喜京上任  【财经网专稿】记者 郑宗斌
[2010年09月20日]
河北宣工大股东宣工发展董事长冯喜京出任股份公司董事长，原董事长王建军任副董事长，任期为2010年9月20日至2012年3月18日
北汽股份召开首届股东大会  【财经网专稿】记者刘旭
[2010年09月20日]
9月19日，北汽股份公司召开了第一届股东大会，选举出13名董事会成员，徐和谊当选公司第一届董事会董事长
国美加大力度布局郊县市场 以提高市场份额  【财经网专稿】记者 胡宇萌
[2010年09月20日]
2010年到2011年上半年，国美要加大一级市场下属经济较发达郊县的网络覆盖和延伸，以进一步提升市场份额并有效阻截竞争对手
蒙焦煤企削减H股发行规模  【财经网专稿】见习记者 种卿
[2010年09月20日]
作为首家来港上市、总部及营运均位于蒙古的企业，蒙焦煤企招股募资规模由原先的7亿美元，削减至6亿美元
欧阳明高：2015年中国电动车保有量将达百万辆级  【财经网专稿】记者 卢肖红
[2010年09月20日]
中国到2015年电动车保有量将达百万辆级，在商业模式方面，仍将继续采用政策补贴等手段，但是市场和政策补贴要并行互动
山西煤炭业“十二五”打造四个中心一个基地  【财经网专稿】记者 路金荣
[2010年09月20日]
山西省在“十二五”期间，将原有的煤炭工业打造成四个中心和一个基地的新型煤炭能源工业，即，炼焦煤中心、煤化工中心、焦炭中心和煤基气态能源中心，基地为煤制油试验基地
中化欲携手淡马锡竞购加拿大钾肥公司  《财经》综合报道
[2010年09月08日]
知情人士周二称，中国中化公司已邀请新加坡主权财富基金淡马锡加入一财团，或联手竞购加拿大肥料商
宏基称以约27亿台币取得方正无形资产  【《财经》综合报道】
[2010年08月28日]
台湾宏基周五公告,旗下子公司取得北大方正、方正科技等公司的无形资产,总交易金额共约27亿台币
中石油9月将在甘肃庆阳启用日加工6万桶原油的新炼厂  《财经》综合报道
[2010年08月25日]
中石油将于９月在甘肃庆阳启用一座日加工６万桶原油的新炼厂
阿里巴巴二度收购美国企业  《财经》综合报道
[2010年08月25日]
阿里巴巴周二称已达成对美国电子商务软件公司Auctiva的收购协议
必和必拓或请求监管机构取消Potash 毒丸计划  《财经》综合报道
[2010年08月25日]
洛阳钼业拟在银行间债券市场融资40亿元人民币  【财经网专稿】记者杨雅琴 李圣鹏
[2010年08月17日]
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（简称洛阳钼业；03993.hk)发布公告称，拟在中国银行间债券市场不超过40亿元人民币的债券融资
【产业】国际油价回落  
[2009年03月19日]
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