- 雅居乐低成本再获海南旅游地产项目 【财经网专稿】记者 王金
- [2011年04月28日]
这是雅居乐在海南的第三个旅游房地产项目，拟发展成为大型休闲养生度假项目。海南总土地储备建筑面积达976万平方米
- 白云机场经营杠杆将逐渐提高 【财经网专稿】记者 王熙喜
- [2011年03月22日]
白云机场在十二五期间将开建机场扩建工程，总投资140亿元，2020年建成，将增加公司未来的经营杠杆
- 清华同方欲进军B2C电子商务新兴市场 《财经》综合报道
- [2011年01月04日]
2009年中国大家电网购规模约35.5亿元，较2008年增长111.31%，2010年家电网购总量预计将突破800亿元
- 中国电视购物不足社会消费品零售总额1% 【财经网专稿】记者 郭丽娜
- [2010年12月20日]
由于前些年电视购物行业良莠不齐的无序竞争，行业欺诈事件频出，国家在2009年底对电视购物行业做了大力整顿
- 辽通化工涉资产整合继续停牌 《财经》记者 张启安
- [2010年12月08日]
隶属于中国兵器工业集团的辽通化工发布公告称，因公司董事会正与安哥拉石油公司商谈合资事宜，将自12月9日启继续停牌
- 双汇集团整体上市 管理层成实际控制人 【财经网专稿】记者 郑宗斌
- [2010年11月29日]
双汇集团在实现肉类资产整体上市的同时，对物流业进行了剥离，同业竞争问题得到解决，关联交易大大减少。管理层通过信托方式设立的兴泰集团成为双汇发展的实际控制人
- BP漏油后首宗资产出售花落中海油 《财经》记者 张启安
- [2010年11月29日]
自发生墨西哥湾漏油事件后，英国石油公司（BP）的首宗资产出售昨日成真。中海油与阿根廷能源公司的合资公司在28日收购了BP持有的Pan American Energy中60%的权益。
- 石化双雄部分下属公司违法卖油被发改委查处 《财经》记者 张启安
- [2010年11月23日]
发改委发布消息称查处一批柴油价格违法案例，涉案9家企业。发改委称，这些企业突破批零价差标准高价销售柴油，严重违反了国家有关成品油价格政策规定，加剧了市场供应紧张局面，扰乱了市场价格秩序
- 戴尔三季度营收近460亿美元 《财经》记者 杨倩
- [2010年11月23日]
戴尔前三季度公司收入增长21%至近460亿美元，本财季运营收入为10.2亿美元，每股盈利达到创纪录的42美分
- 汽柴油批零价反差加大 柴油批发价涨至最高 《财经》记者 张启安
- [2010年09月21日]
截止到9月19日，多地柴油批发价已经推涨至最高批发限价，而与此相对，由于汽油供应稳定，汽油批发价未现暴涨格局，批零差保持一定利润空间
- ITT获中国高速列车3千万美元合同 【财经网专稿】记者 周莉
- [2010年09月21日]
ITT将为时速350公里以上的中国最新一代的高速动车组提供包括连接器、VIP座椅驱动系统、减震器和水泵系统等产品和系统，合同总金额超过3000万美元
- 高鸿股份借款5000万整合3G-IT业务 【财经网专稿】记者 李雪
- [2010年09月21日]
9月20日，高鸿股份发布的公告称，拟向大唐电信科技产业控股有限公司（下称大唐控股）借款5000万元，用于公司3G-IT连锁销售业务的整合
- 汇银家电进军安徽家电市场 【财经网专稿】记者 李雪
- [2010年09月20日]
汇银家电的战略为选择性收购位于华东且业务重点在三四级市场的家用电器零售企业，安徽省是其拓展的焦点之一
- 万科竞得北京6个地块 楼面价5781元/平米 【财经网专稿】记者 赵璐璐
- [2010年09月20日]
北京万科与北京住总组成的联合体以21.1亿元拍得北京市昌平区回龙观村旧村改造6块住宅用地及商业金融用地，合楼面价5781元/平米
- 河北宣工更换董事长 冯喜京上任 【财经网专稿】记者 郑宗斌
- [2010年09月20日]
河北宣工大股东宣工发展董事长冯喜京出任股份公司董事长，原董事长王建军任副董事长，任期为2010年9月20日至2012年3月18日
- 北汽股份召开首届股东大会 【财经网专稿】记者刘旭
- [2010年09月20日]
9月19日，北汽股份公司召开了第一届股东大会，选举出13名董事会成员，徐和谊当选公司第一届董事会董事长
- 国美加大力度布局郊县市场 以提高市场份额 【财经网专稿】记者 胡宇萌
- [2010年09月20日]
2010年到2011年上半年，国美要加大一级市场下属经济较发达郊县的网络覆盖和延伸，以进一步提升市场份额并有效阻截竞争对手
- 蒙焦煤企削减H股发行规模 【财经网专稿】见习记者 种卿
- [2010年09月20日]
作为首家来港上市、总部及营运均位于蒙古的企业，蒙焦煤企招股募资规模由原先的7亿美元，削减至6亿美元
- 山西煤炭业“十二五”打造四个中心一个基地 【财经网专稿】记者 路金荣
- [2010年09月20日]
山西省在“十二五”期间，将原有的煤炭工业打造成四个中心和一个基地的新型煤炭能源工业，即，炼焦煤中心、煤化工中心、焦炭中心和煤基气态能源中心，基地为煤制油试验基地
- 中化欲携手淡马锡竞购加拿大钾肥公司 《财经》综合报道
- [2010年09月08日]
知情人士周二称，中国中化公司已邀请新加坡主权财富基金淡马锡加入一财团，或联手竞购加拿大肥料商
- 阿里巴巴二度收购美国企业 《财经》综合报道
- [2010年08月25日]
阿里巴巴周二称已达成对美国电子商务软件公司Auctiva的收购协议
- 洛阳钼业拟在银行间债券市场融资40亿元人民币 【财经网专稿】记者杨雅琴 李圣鹏
- [2010年08月17日]
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（简称洛阳钼业；03993.hk)发布公告称，拟在中国银行间债券市场不超过40亿元人民币的债券融资