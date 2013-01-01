雅居乐低成本再获海南旅游地产项目 【财经网专稿】记者 王金 [2011年04月28日] 这是雅居乐在海南的第三个旅游房地产项目，拟发展成为大型休闲养生度假项目。海南总土地储备建筑面积达976万平方米

白云机场经营杠杆将逐渐提高 【财经网专稿】记者 王熙喜 [2011年03月22日] 白云机场在十二五期间将开建机场扩建工程，总投资140亿元，2020年建成，将增加公司未来的经营杠杆

中石油涩北气田天然气今年产量突破50亿立方米 《财经》记者 张启安 [2010年12月09日] 截至12月4日，青海油田公司涩北气田生产天然气突破50亿立方米，同比增长33%

辽通化工涉资产整合继续停牌 《财经》记者 张启安 [2010年12月08日] 隶属于中国兵器工业集团的辽通化工发布公告称，因公司董事会正与安哥拉石油公司商谈合资事宜，将自12月9日启继续停牌

双汇集团整体上市 管理层成实际控制人 【财经网专稿】记者 郑宗斌 [2010年11月29日] 双汇集团在实现肉类资产整体上市的同时，对物流业进行了剥离，同业竞争问题得到解决，关联交易大大减少。管理层通过信托方式设立的兴泰集团成为双汇发展的实际控制人

BP漏油后首宗资产出售花落中海油 《财经》记者 张启安 [2010年11月29日] 自发生墨西哥湾漏油事件后，英国石油公司（BP）的首宗资产出售昨日成真。中海油与阿根廷能源公司的合资公司在28日收购了BP持有的Pan American Energy中60%的权益。

石化双雄部分下属公司违法卖油被发改委查处 《财经》记者 张启安 [2010年11月23日] 发改委发布消息称查处一批柴油价格违法案例，涉案9家企业。发改委称，这些企业突破批零价差标准高价销售柴油，严重违反了国家有关成品油价格政策规定，加剧了市场供应紧张局面，扰乱了市场价格秩序

戴尔三季度营收近460亿美元 《财经》记者 杨倩 [2010年11月23日] 戴尔前三季度公司收入增长21%至近460亿美元，本财季运营收入为10.2亿美元，每股盈利达到创纪录的42美分

汽柴油批零价反差加大 柴油批发价涨至最高 《财经》记者 张启安 [2010年09月21日] 截止到9月19日，多地柴油批发价已经推涨至最高批发限价，而与此相对，由于汽油供应稳定，汽油批发价未现暴涨格局，批零差保持一定利润空间

ITT获中国高速列车3千万美元合同 【财经网专稿】记者 周莉 [2010年09月21日] ITT将为时速350公里以上的中国最新一代的高速动车组提供包括连接器、VIP座椅驱动系统、减震器和水泵系统等产品和系统，合同总金额超过3000万美元

国储本榨季第八次抛糖 稳定食糖价格 【财经网专稿】见习记者 刘昕瑞 [2010年09月21日] 本次抛糖，是国家平稳食糖价格的需要，也可抑制一些企业对食糖的炒作行为

汇银家电进军安徽家电市场 【财经网专稿】记者 李雪 [2010年09月20日] 汇银家电的战略为选择性收购位于华东且业务重点在三四级市场的家用电器零售企业，安徽省是其拓展的焦点之一

河北宣工更换董事长 冯喜京上任 【财经网专稿】记者 郑宗斌 [2010年09月20日] 河北宣工大股东宣工发展董事长冯喜京出任股份公司董事长，原董事长王建军任副董事长，任期为2010年9月20日至2012年3月18日

国美加大力度布局郊县市场 以提高市场份额 【财经网专稿】记者 胡宇萌 [2010年09月20日] 2010年到2011年上半年，国美要加大一级市场下属经济较发达郊县的网络覆盖和延伸，以进一步提升市场份额并有效阻截竞争对手

蒙焦煤企削减H股发行规模 【财经网专稿】见习记者 种卿 [2010年09月20日] 作为首家来港上市、总部及营运均位于蒙古的企业，蒙焦煤企招股募资规模由原先的7亿美元，削减至6亿美元

中石油9月将在甘肃庆阳启用日加工6万桶原油的新炼厂 《财经》综合报道 [2010年08月25日] 中石油将于９月在甘肃庆阳启用一座日加工６万桶原油的新炼厂

阿里巴巴二度收购美国企业 《财经》综合报道 [2010年08月25日] 阿里巴巴周二称已达成对美国电子商务软件公司Auctiva的收购协议