- 2011年08月18日快播自身专注于技术的研发，不断完善播放器的各项功能。正是这种运营模式下，快播才开发出了快播3.5、快播4.0等多款业界领先的播放器产品
- 2011年08月18日目前，快播播放器的日活跃用户数达到了4000万，周活跃用户达到了1.2亿，将竞争对手远远甩在了后面
- 2011年07月20日中国人2010年在全球各国免税店的消费额达到13亿欧元，比2009年增长了95%
- 2011年07月12日若勘探结果满意，壳牌公司计划在未来数年内投资约70亿美元开采加蓬海上石油。
- 2011年07月02日商务部于2010年11月20日起开始接受各省级商务主管部门电子商务示范企业申报工作，共收到全国155家企业的申报材料
- 2011年07月02日文章称，在中国这样一个拥有众多大型工程如三峡大坝、世界上最大的跨海大桥（胶州湾大桥）的国家，高铁网有些类似于美国的太空计划
- 2011年07月02日0.6米×0.6米连续式跨声速风洞建成后，主要用于研究大型连续式跨声速风洞的关键技术，验证动力系统的设计和运行技术等问题，以有效规避大型连续式风洞建设风险
- 2011年06月27日旅客乘坐高铁列车须持有效身份证件或复印件购买车票，也可持乘车人的有效身份证件原件或复印件替乘车人代购车票
- 2011年06月26日在“国际碳排放交易体系的讲演与趋势”分论坛，多位国内外嘉宾分享了国际碳排放交易体系的建设经验。
- 2011年06月23日北京市消协指出，电信经营者单方制订“服务到期余额不退”条款，并将自己的观点强加给对方，加重了消费者的责任，与合同法的立法原则相违背
- 2011年06月21日华中钢铁交易中心位于武汉市阳逻经济开发区，紧邻已经建成投产的武钢江北钢材深加工基地，规划面积3200亩，总投资30亿元
- 2011年06月21日新发布的MediaPad厚度为0.4英寸，支持高清播放功能，正反面摄像头分别为130万和500万像素
- 2011年06月21日此次成立的上海联合钢铁交易所由上海环境能源交易所控股组建而成，是集钢铁电子商务、市场交易、信息传递、金融服务、物流配送等于一体的市场服务平台
- 2011年06月21日比亚迪A股发行价格为18元/股，按照2010年扣除非经常性损益前后孰低的净利润及本次发行后总股本计算，此价格对应的市盈率为20.47倍
- 2011年06月20日香港特区政府财政司司长曾俊华呼吁市民作出置业决定时，要留意外围形势及个人的收入能力以量力而为
- 2011年06月15日输电线路的安全稳定运行直接关系到国计民生，一般每个月需要两次常规巡检
- 2011年06月15日对于应当备案公示而没有备案公示所使用食品添加剂的餐饮单位，将被纳入“黑名单”重点监管
- 2011年06月15日华商研究中心依托清华大学经济学、管理学、社会学、国际关系等学科优势，将致力于全球华商及其领导艺术、跨区域投资与贸易行为、经营理念、管理经验等领域的研究
- 2011年06月15日上述召回范围内的车辆在行驶过程中，由于发动机水温传感器不良，会导致发动机警告灯亮及水温表指示不准确现象，极端情况下可能导致发动机损坏
- 2011年06月15日这些被召回的马自达3汽车包括2008年1月15日至2009年3月31日之间生产的进口马自达3，共计14333辆，2008年2月14日至2010年2月12日之间国产的马自达3共计80541辆
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