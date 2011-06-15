壳牌拟70亿美元开采加蓬海上石油 2011年07月12日 若勘探结果满意，壳牌公司计划在未来数年内投资约70亿美元开采加蓬海上石油。

商务部公布83家电子商务示范企业 2011年07月02日 商务部于2010年11月20日起开始接受各省级商务主管部门电子商务示范企业申报工作，共收到全国155家企业的申报材料

美主流媒体称中国高铁显示了创新能力 2011年07月02日 文章称，在中国这样一个拥有众多大型工程如三峡大坝、世界上最大的跨海大桥（胶州湾大桥）的国家，高铁网有些类似于美国的太空计划

我国自主设计的一座新型连续式跨声速风洞开工建设 2011年07月02日 0.6米×0.6米连续式跨声速风洞建成后，主要用于研究大型连续式跨声速风洞的关键技术，验证动力系统的设计和运行技术等问题，以有效规避大型连续式风洞建设风险

旅客乘坐高铁可通过5种方式购票 2011年06月27日 旅客乘坐高铁列车须持有效身份证件或复印件购买车票，也可持乘车人的有效身份证件原件或复印件替乘车人代购车票

华中地区规模最大的专业钢铁交易市场启动 2011年06月21日 华中钢铁交易中心位于武汉市阳逻经济开发区，紧邻已经建成投产的武钢江北钢材深加工基地，规划面积3200亩，总投资30亿元

华为发布新款7英寸MediaPad平板电脑 2011年06月21日 新发布的MediaPad厚度为0.4英寸，支持高清播放功能，正反面摄像头分别为130万和500万像素

上海联合钢铁交易所及上海联合矿权交易所成立 2011年06月21日 此次成立的上海联合钢铁交易所由上海环境能源交易所控股组建而成，是集钢铁电子商务、市场交易、信息传递、金融服务、物流配送等于一体的市场服务平台

高压输电线路巡检有望步入机器人时代 2011年06月15日 输电线路的安全稳定运行直接关系到国计民生，一般每个月需要两次常规巡检

清华大学华商研究中心成立 2011年06月15日 华商研究中心依托清华大学经济学、管理学、社会学、国际关系等学科优势，将致力于全球华商及其领导艺术、跨区域投资与贸易行为、经营理念、管理经验等领域的研究

北京现代召回近万辆名驭轿车 2011年06月15日 上述召回范围内的车辆在行驶过程中，由于发动机水温传感器不良，会导致发动机警告灯亮及水温表指示不准确现象，极端情况下可能导致发动机损坏