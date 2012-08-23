- 2013年09月27日
- 2012年08月27日卓创资讯检测全国各地市场动态显示，国内主营柴油批发价格多已涨至同零售限价一价，汽油仍在批发限价附近，仅少数主营汽油也已涨至零售限价。
- 2012年08月24日印度总理曼莫汉·辛格的发言人23日说，微博客网站“推特”应印度政府要求，同意删除6个虚假总理账号。
- 2012年08月24日据国外专注便携设备消息网站pocket-lint报道，苹果产品专家暗示，苹果不大可能同时发布其新一代iPhone——iPhone 5和iPad Mini产品，而会采取分别发布模式。
- 2012年08月24日最近迪士尼计划开始一项名为“终极人脸克隆计划”，用于制作和真人外观完全一样的机器人放在游乐场内。
- 2012年08月24日现在苹果仍是市值最高的科技公司，而且上周达到了历史新高$670，因为下一代iPhone和iPad Mini的消息推动，股市市值一下子增加了110亿。
- 2012年08月24日尹力强调，药品稽查打假工作肩负的使命重大，不断加强稽查打假工作是保障药品质量安全有效、促进医药经济健康发展以及维护国家形象和安全的迫切要求。
- 2012年08月24日在投资的食物链中，创业者是处在最下游，之上在是天使投资人，再上面是PE、VC、LP，如何向食物链上游对接？
- 2012年08月24日过去一年间，包括酷6创始人李善友、点点网创始人许朝军、盛大游戏总裁凌海、盛大在线副总裁边江、金酷CEO葛斌斌，这些人都曾经在盛大奋斗，又都离开。很多人创业后不仅不选择陈天桥的投资，甚至还与陈天桥对薄公堂。
- 2012年08月24日在原告、被告的辩论中，中国烟草总公司被反复提及。中烟公司是不是有审批权的“国有资产监督管理机构”？中烟公司“防止国有资产流失”的理由是否合理？中烟公司为何要等两年以后才批复？这些问题成为辩论的关键。
- 2012年08月24日李宁集团净利“跳水”也牵出本土6大运动品牌集体低迷的现状。业内人士指出，本土运动品牌正在集体过“冬”。盲目扩张争取市场份额，产品以模仿为主缺乏创新等是造成业绩严重下滑的主因
- 2012年08月24日水利部副部长胡四一其间强调，编制全国水资源保护规划周期为两年，时间紧、任务重。各有关单位要高度重视，精心组织，通力合作，高质量地完成规划编制任务。
- 2012年08月24日市场上少数企业以盈利为目的，利用消费者对这一产品缺乏了解，混淆概念，随意冠名。一些不法分子采用以次充好，扰乱食用调和油市场，欺骗和坑害广大消费者，给食用调和油的声誉产生了负面影响。
- 2012年08月24日根据内蒙古规划，财政设立每年2亿元的民航发展基金，给予支线、通勤补贴
- 2012年08月24日截止到8月24日国内主营93#汽油批发均价为9399元/吨，较全国主营汽油最高零售均价9659元/吨低260元/吨，国内主营0#柴油车提批发均价8290元/吨，与全国主营柴油零售均价8296元/吨仅低6元/吨。
- 2012年08月24日参考2011年11月份发改委制定的完善民航国内航线旅客运输燃油附加与航空煤油价格联动机制，本次国内航空煤油综合采购成本累计调整幅度超过每吨250元，因此预计航空公司燃油附加费将会有所上调。
- 2012年08月24日韩国首尔中央地方法院23日对三星电子公司与苹果公司之间的“专利诉讼”进行了判决，判决结果认定苹果公司侵犯了三星电子拥有的有关通讯技术的两项专利，同时认定三星电子侵犯了苹果公司的一项专利。
- 2012年08月23日据外国媒体报道，手机制造巨头诺基亚、三星、索爱及其他19家科技公司已联手成立“定位联盟”（In-Location Alliance），旨在增强室内定位技术及相关服务的创新和普及。
- 2012年08月23日索尼今日宣布，为进行更大的重组，索尼移动通信事业部(Sony Mobile Communications，以下简称索尼移动)将在2012财年至2013财年(即至2014年3月底)，裁员1000人，占该部门员工总数的15%。
- 2012年08月23日声明中称，HTC将继续与Beats Audio进行合作，包括让他们在HTC的产品上进行创新。任何有关HTC不再整合Beats Audio技术的传闻均毫无真实性可言。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富