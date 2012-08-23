汽车三包下月实施配套细则即将推出 2013年09月27日

云南白药股权纠纷案庭审的三个焦点 2012年08月24日 在原告、被告的辩论中，中国烟草总公司被反复提及。中烟公司是不是有审批权的“国有资产监督管理机构”？中烟公司“防止国有资产流失”的理由是否合理？中烟公司为何要等两年以后才批复？这些问题成为辩论的关键。

韩国法院判决苹果侵害三星两项专利技术 2012年08月24日 韩国首尔中央地方法院23日对三星电子公司与苹果公司之间的“专利诉讼”进行了判决，判决结果认定苹果公司侵犯了三星电子拥有的有关通讯技术的两项专利，同时认定三星电子侵犯了苹果公司的一项专利。