【哈佛笔记八十一】货币政策思想简史（中） 2009年11月09日 《财经》特约作者 陈晋 中央银行总是嘴上说要保持低通胀，但是为什么行动上总是落实不了？如何控制中央银行制造通胀？

【哈佛笔记之八十】货币政策思想简史（上） 2009年11月02日 《财经》特约作者 陈晋 经济学家看待货币政策，一直有两种不同的视角。一种受凯恩斯主义的影响，被称为人为的货币政策。另一种的代言人是弗里德曼，倾向于机械的货币政策

【哈佛笔记七十九】索罗斯对话桑德尔 2009年10月27日 《财经》特约作者 陈晋 索罗斯与哈佛大学政府系名教授桑德尔的对话，讨论开放社会、道德规范与市场的关系

【哈佛笔记七十八】国际金融中的“新时尚” 2009年10月16日 《财经》特约作者 陈晋 杰弗瑞•弗兰克尔教授总结了五个“过时的”东西，指出了五个取而代之的“新时尚”

【哈佛笔记七十七】经济学家质疑奥巴马医改方案 2009年10月10日 《财经》特约作者 陈晋 费尔德斯坦和曼昆都提出异议，认为更好的办法是“国退民进”，而不是奥巴马方案的“国进民退”

【哈佛笔记七十六】奥巴马政府的医改思路 2009年10月05日 《财经》特约作者 陈晋 他要求“羊毛出在羊身上”，用医疗改革中节省出来的钱偿付改革的费用

【哈佛笔记七十五】美国医疗体制现状 2009年09月28日 《财经》特约作者 陈晋 虽然美国GDP的16%都花在医疗方面，但效果却不好，还有15%以上的人（大约4000万）没有医疗保险

【哈佛笔记七十四】库珀：如何让银行愿意发放贷款？ 2009年09月18日 《财经》特约作者 陈晋 主要依靠有效的财政政策，即减少税收和增大开支。库珀还强调，要借这次危机重新审视企业内部管理机制，特别是高管薪酬

【哈佛笔记七十三】库珀：美国大量举债问题不大 2009年09月14日 《财经》特约作者 陈晋 历史上，美国政府在财务方面，总的来说，还是一个负责任的政府，没有随意花钱，随意举债，我们至少还有国会的制衡。政府也不可能故意制造通胀，使巨额债务贬值

【哈佛笔记七十二】库珀解读2008年金融危机 2009年09月07日 《财经》特约作者 陈晋 这次危机与上世纪30年代的经济大萧条有很多不同；反对取消格拉斯－斯蒂格尔法案的政策；保持资本市场的正常运转比避免道德逆向选择（moral hazard）更加重要，政府应该救市

【哈佛笔记七十一】库珀：美元国际地位无可动摇 2009年08月31日 《财经》特约作者 陈晋 无论是欧元、日元、人民币还是SDR，在可见的未来都无法取代美元；不反对改革国际金融秩序，但这只是遥远的憧憬

【哈佛笔记之七十】库珀：美国储蓄不足并无所谓 2009年08月25日 《财经》特约作者 陈晋 全球不平衡的主要原因不是美国的储蓄太少，而是其他国家的储蓄太多又缺少国内投资条件造成的

【哈佛笔记六十九】哈佛大学毕业典礼（下） 2009年08月03日 《财经》特约作者 陈晋 6月3日的毕业典礼上，福斯特校长和能源部长朱棣文的演讲，是典礼的亮点与高潮

【哈佛笔记六十八】哈佛大学毕业典礼（上） 2009年07月27日 《财经》特约作者 陈晋 校长福斯特在演讲中说，我要和你们讲的不是如何追求优秀，这方面你们已经知道怎么做了，而是要讲如何利用未来的不确定性

【哈佛笔记六十七】哈佛资产管理公司主席答疑 2009年07月20日 《财经》特约作者 陈晋 哈佛捐款基金缩水120亿美元，学校不得不紧缩开支。哈佛资产管理公司主席曼迪罗接受了哈佛校报的采访，回应了一系列问题和质疑

【哈佛笔记六十六】美国经济前景依然令人悲观的理由 2009年07月14日 《财经》特约作者 陈晋 在“美国经济政策”的最后一课上，费尔德斯坦重申了自己对这次经济危机的理解，用最新数据说明他对经济的判断

【哈佛笔记六十五】公共财政领域里的前沿性研究（下） 2009年07月07日 《财经》特约作者 陈晋 什么是税收的效率？各种税收引起的福利损失有多大？

【哈佛笔记六十四】公共财政领域里的前沿性研究（中） 2009年06月29日 《财经》特约作者 陈晋 政府要削减汽油税，确实是消费者得到实惠吗？政府给穷人发放食品券，穷人能切实得到好处吗？

【哈佛笔记六十三】公共财政领域里的前沿性研究（上） 2009年06月22日 《财经》特约作者 陈晋 商品价格牌子上标的仅仅是本身价格（5％的消费税在交钱的时候加上去），还是本身价格和单列出来的消费税，对这个产品的销售量的影响是不一样的