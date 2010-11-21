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2011年07月15日
“五百年前是一家”这七个字，透出“以时间换空间”后的亲切。通过在时间上的推溯，消除彼此空间上的距离
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2011年07月08日
在社会分配问题并不尖锐、多数人基本上能够参与分享经济成果的前提下，台湾地区启动政治体制改革。不过，民主化也带来新的冲击，令台湾面临各种经济治理难题
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2011年07月01日
以美国互联网公司为模板，以电子商务、视频和社区为业务模式的中国互联网公司，大部分已找到赢利模式；在资本推动下，此轮起伏已与自身基本面无关
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2011年06月10日
袁世凯的最大问题，大概还是“不中不西”，或者说是一种另类的“中体西用”
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2011年06月03日
原中国经济体制改革研究所微观经济研究室主任，2011年5月2日逝世，享年58岁
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2011年05月27日
由于某种幸运的巧合，我们碰巧成为了这个世界的一小撮，只有成为世界的一小撮，才能真实地看清世界
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2011年05月13日
李长声/文
遣唐人员的行囊里沉甸甸装的是砂金。金子真是有意思，灿然天成，无须像铁那样精炼，而且不生锈，可以弯曲，可以延展，怎么折腾也无损
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2011年05月06日
崔卫平/文
一颗能感受的心灵，在世界面前是随时准备弯曲的，准备朝向他人的苦难低头，准备在真理面前弯下腰来
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2011年03月25日
邵建/文
通过体制内官员与民间互动，并不断提出奏请，立宪的声音开始进入朝廷并抵达上层。1901年固然石沉大海，但各方坚持推动，到1905年，体制内已呈连锁反应之势。因此，体制内立宪主义的成长，是晚清改革走向宪政的另一条必不可少的主线
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2011年03月25日
邵建/文
新政模型来自戊戌变法，各项变法主张均未涉及皇权制度的根本。故所谓新政是专制政治的自我更新。宪政则是一场政治革命，要革的是君主专制这一制度的命。1905年，清廷直接废弃科举本身，意味着新政任务基本完成。同年，以“定宪法、开议会”为其诉求的宪政，经过几年的民间运作，正式进入朝廷视野
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2011年03月18日
《财经》记者 徐凯
从现实的政治选择而言，因立法时间长，下决心难，调整不便，而党纪更有弹性，故财产审报公示制度或以党内纪律而非立法的形式推出
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2011年02月18日
《财经》记者 欧阳洪亮 饶智
以卖官创收为辅，官商勾结获益为主，而买官者又为其官商勾结的腐败工程铺平道路，辽宁省人大常委会原副主任宋勇“经营有术”
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2011年02月12日
许善达/文
唯一可行的方案是对高档住宅在销售环节开征“消费税”
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2011年01月21日
《财经》记者 杨猛实习生 李湘宁
迄今没有证据证明面粉中合理添加过氧化苯甲酰对人体有危害，相反，面粉增白剂有提高小麦出粉率、减少面粉霉变等好处
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2011年01月14日
《财经》记者 马国川
农民独立发展的机会还不充分，他们还缺乏充分的市场自由和迁移就业自由，经营的自主权是残缺的。我们正在一步一步地深化改革，希望能尽早走出过渡阶段。农民有了经营土地的自主权，加上市场交易自由，再进一步就是要在政治上充分享受应有的民主权利
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2010年12月24日
《财经》记者 王晓璐 乔晓会 王培成
高西庆、王波明这两位重要参与者，对谈资本市场20年，他们立足中国现实，回顾与分析中国资本市场的发展、成绩与不足
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2010年12月10日
《财经》记者 凌馨 张鹭 徐凯 鄢建彪
民事赔偿方案未解，刑事调查细节不详，行政问责指向何方？
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2010年12月03日
《财经》特派记者 冯复华\发自台北
五都选举，代表了台湾以大城市为中心的地方自治的新时代即将来临
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2010年11月26日
肖扬/文
死刑控制是一个非常复杂的政治问题和法律问题，既不能脱离中国的国情，也要承担中国的国际义务，需要立法和司法共同作用，在今后仍有考虑的空间
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2010年11月19日
《财经》实习生 许竞
一种通过严格审批程序的药物，在使用阶段发现新的问题并不十分罕见，也很难将责任归于药品生产商