逝者张少杰 2011年06月03日 白南风 原中国经济体制改革研究所微观经济研究室主任，2011年5月2日逝世，享年58岁

遣唐使的黄金 2011年05月13日 李长声/文 遣唐人员的行囊里沉甸甸装的是砂金。金子真是有意思，灿然天成，无须像铁那样精炼，而且不生锈，可以弯曲，可以延展，怎么折腾也无损

人心是弯曲的 2011年05月06日 崔卫平/文 一颗能感受的心灵，在世界面前是随时准备弯曲的，准备朝向他人的苦难低头，准备在真理面前弯下腰来

官员财产公示前奏 2011年03月18日 《财经》记者 徐凯 从现实的政治选择而言，因立法时间长，下决心难，调整不便，而党纪更有弹性，故财产审报公示制度或以党内纪律而非立法的形式推出

宋勇双重汲金术 2011年02月18日 《财经》记者 欧阳洪亮 饶智 以卖官创收为辅，官商勾结获益为主，而买官者又为其官商勾结的腐败工程铺平道路，辽宁省人大常委会原副主任宋勇“经营有术”

房产税不符合当前国情 2011年02月12日 许善达/文 唯一可行的方案是对高档住宅在销售环节开征“消费税”

“面粉增白剂”争议 2011年01月21日 《财经》记者 杨猛实习生 李湘宁 迄今没有证据证明面粉中合理添加过氧化苯甲酰对人体有危害，相反，面粉增白剂有提高小麦出粉率、减少面粉霉变等好处

杜润生：“要给农民自由权” 2011年01月14日 《财经》记者 马国川 农民独立发展的机会还不充分，他们还缺乏充分的市场自由和迁移就业自由，经营的自主权是残缺的。我们正在一步一步地深化改革，希望能尽早走出过渡阶段。农民有了经营土地的自主权，加上市场交易自由，再进一步就是要在政治上充分享受应有的民主权利

见证资本市场二十年 2010年12月24日 《财经》记者 王晓璐 乔晓会 王培成 高西庆、王波明这两位重要参与者，对谈资本市场20年，他们立足中国现实，回顾与分析中国资本市场的发展、成绩与不足

善后上海大火 2010年12月10日 《财经》记者 凌馨 张鹭 徐凯 鄢建彪 民事赔偿方案未解，刑事调查细节不详，行政问责指向何方？

五都选举定台局 2010年12月03日 《财经》特派记者 冯复华\发自台北 五都选举，代表了台湾以大城市为中心的地方自治的新时代即将来临

立法司法共举改革死刑 2010年11月26日 肖扬/文 死刑控制是一个非常复杂的政治问题和法律问题，既不能脱离中国的国情，也要承担中国的国际义务，需要立法和司法共同作用，在今后仍有考虑的空间