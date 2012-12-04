- 2014年07月06日作为其唯一盈利途径，南水北调一期工程调水成本多少、水价如何确定，是这项工程进入运营阶段后，最核心的问题之一。但除一些原则性规定外，答案仍未出现。“南水北调水价既算不清楚，也没人去算。”
- 2014年07月04日据《财经》记者核实，华夏基金3名基金经理、2名交易员被抓，4人离职，配合调查者更多。知情人士透露，罗泽萍现已自首，所涉金额不大。她跑路是蓄谋已久的，跑路之前对其国内资产已做了妥善的安排。
- 2014年07月04日地方政府为救市将加速放松限购政策，但监管层将坚持分类调控做法，不会对房地产市场进行直接干预，更倾向于采取以市场调节为主的“无为而治”方式
- 2014年07月03日黎明楷表示，分类调控的影响优于过往的一刀切调控，政策自由度的提升让一些供应量过多的城市可以采取放松调控的措施来调整市场。政府不会再大手笔救市，未来可能会逐步放松一些钱流进市场，楼市调整会维持比较长的时间。
- 2014年07月02日根据流出的图片显示，请示内容已获得济南市长杨鲁豫的批示，他同意市城乡委的提议，并建议加强后续管理，防止本地市场出现大起大落及恶性炒房现象
- 2014年06月30日其中支农再贷款、支小再贷款所对应的贷款和“三农”专项金融债所对应的涉农贷款等将不计入贷存比(贷款)计算的分子，而银行对企业或个人发行的大额可转让存单等两项计入贷存比计算的分母(存款)
- 2014年06月25日2013年中央国有资本经营支出978.19亿元，完成预算的90.3%，其中调入公共财政预算用于社会保障等民生支出65亿元，增长30%。
- 2014年06月24日至2013年6月底，全国各级政府负有偿还责任的债务206988.65亿元、负有担保责任的债务29256.49亿元、可能承担一定救助责任的债务66504.56亿元，债务风险总体可控。
- 2014年06月23日一系列的变故，使得成清波打造10年的“中技系”走向解体。此番成清波被拘捕，诱因则是上海优道的兑付危机。后者是“中技系”的融资平台，多次爆出“定增未批”即为上市公司募资的情况。
- 2014年06月23日看空者夸大楼市下行趋势和后果，言外之意催促政府赶紧松绑限购政策，放宽信贷，采取救市行动，这样，开发商们可以继续享受高房价的红利，延续目前易断的资金链。而囤房者们也能继续坐拥财富增长。
- 2014年06月19日煤老板抛楼因资金链断裂 整栋购买 整栋抛售
- 2014年06月18日今明两年到期地方债达4.2万亿 房地产市场调整成最大偿债风险
- 2014年06月16日
- 2014年06月16日中信基本敲定400亿融资，即将完成上市关键一步，再度创造多项央企成长新纪录，其独特历程浓缩了改革开放30多年来中国的市场经济探索和公司成长道路
- 2014年06月16日
- 2014年06月11日6月11日上午，记者从沈阳市房地产交易权属登记中心、芒果不动产等机构了解到，传言中所说的“全面放开限购”仅实施了一天。目前，沈阳已恢复执行原有的限购政策。
- 2014年06月10日央行将灵活运用多种货币政策工具，为金融机构加大对小微企业贷款提供流动性支持，充分发挥差别存款准备金率政策的正向激励作用。加大相关政策参数的调整力度和频度，引导金融机构加大对小微企业的信贷支持。
- 2014年06月09日从2014年6月16日起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行（不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构）下调人民币存款准备金率0.5个百分点。
- 2014年06月09日据统计，截止到目前，全国P2P网站超过上千家，去年以来，已经有64家P2P网站出现经营困难或者倒闭、跑路。究其原因，无非是经营不善或者压根就是个骗子公司。
- 2014年06月06日要进一步扩大资产证券化的步伐，加速资金周转。同时，对于那些已经无望收回，形成呆账的尽快加以核销，使资金能够运转，使企业能够减轻负担，但是这里有一套标准和配套机制。
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