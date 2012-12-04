地方为救市将加速放松限购政策 恐难马上见效 2014年07月04日 地方政府为救市将加速放松限购政策，但监管层将坚持分类调控做法，不会对房地产市场进行直接干预，更倾向于采取以市场调节为主的“无为而治”方式

消息称济南拟取消楼市限购政策 网现市长批复文件 2014年07月02日 根据流出的图片显示，请示内容已获得济南市长杨鲁豫的批示，他同意市城乡委的提议，并建议加强后续管理，防止本地市场出现大起大落及恶性炒房现象

银监会调整存贷比考核口径 三农等6项贷款不再纳入 2014年06月30日 其中支农再贷款、支小再贷款所对应的贷款和“三农”专项金融债所对应的涉农贷款等将不计入贷存比(贷款)计算的分子，而银行对企业或个人发行的大额可转让存单等两项计入贷存比计算的分母(存款)

国企去年收入超千亿 65亿调入公共财政用于民生 2014年06月25日 2013年中央国有资本经营支出978.19亿元，完成预算的90.3%，其中调入公共财政预算用于社会保障等民生支出65亿元，增长30%。

定向降准扩大至股份制银行 兴业银行已确认获批 2014年06月16日

沈阳已恢复楼市限购 松绑仅维持一天 2014年06月11日 6月11日上午，记者从沈阳市房地产交易权属登记中心、芒果不动产等机构了解到，传言中所说的“全面放开限购”仅实施了一天。目前，沈阳已恢复执行原有的限购政策。