2011年12月14日 星期三 12:00-13:30
何迪，博源基金会总干事
罗纳德•哈利•科斯，诺贝尔经济学奖获得者
经济结构调整与政府职能转化
2010年12月14日 星期三 17:00-18:00
中美关系 吉米•卡特，美国前总统
2011年12月14日 星期三 19:30-21:15
民营企业的生存现状
能源安全与能源政策
房地产调控与保障房
新媒体的浪潮与泡沫
在危机中寻求变革的慈善事业
小企业融资的挑战和解决之道
2011年12月15日 星期四 08:00-09:00
2011年12月15日 星期四 09:00-09:15
王波明，中国证券市场研究设计中心总干事、《财经》杂志总编辑
罗纳德•哈利•科斯，诺贝尔经济学奖获得者
2011年12月15日 星期四 09:15-10:15
韩长赋，中华人民共和国农业部部长
黄奇帆，重庆市市长
迈克尔•斯宾塞，诺贝尔经济学奖得主、纽约大学斯特恩商学院经济学教授
2010年12月15日 星期四 10:15-11:45
中国如何应对全球经济动荡
2010年12月15日 星期四 12:00-12:30
周小川，中国人民银行行长
2010年12月15日 星期四 12:45-13:15
国际变局中的中美关系
杨锐，中央电视台英语频道访谈组制片人、总主持人
骆家辉，第十任美利坚合众国驻中华人民共和国大使
2010年12月15日 星期四 13:30-15:00
公共财政与税制改革
2010年12月15日 星期四 15:00-16:30
国际货币体系变局与中国货币制度构建
2010年12月15日 星期四 16:45-18:15
金融管制放宽与民营金融发展
2010年12月15日 星期四 18:15-18:45
郭树清，中国证券监督管理委员会主席
2010年12月15日 星期四 18:45-18:50
戴小京，中国证券市场研究设计中心常务干事、财讯传媒集团总裁
2010年12月15日 星期四 18:50-19:45
2010年12月15日 星期四 19:45-21:45
版权声明：
《财经网》为《财经》年会唯一网络发布平台，《财经》年会所有作品（包括但不限于文字、图片、图表等）未经《财经网》授权，任何媒体和个人不得以任何形式使用本年会任何作品。如需转载，请与010-85650611 联系，经许可后转载务必请注明出处和链接，违者将依法追究责任。
《财经网》为《财经》年会唯一网络发布平台，《财经》年会所有作品（包括但不限于文字、图片、图表等）未经《财经网》授权，任何媒体和个人不得以任何形式使用本年会任何作品。如需转载，请与010-85650611 联系，经许可后转载务必请注明出处和链接，违者将依法追究责任。