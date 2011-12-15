会议时间：

2011年12月14日 星期三 12:00-13:30

开幕致辞：

何迪，博源基金会总干事 视频致辞：

罗纳德•哈利•科斯，诺贝尔经济学奖获得者

主题：

经济结构调整与政府职能转化

会议时间：

2010年12月14日 星期三 17:00-18:00 主题：

中美关系 吉米•卡特，美国前总统

会议时间：

2011年12月14日 星期三 19:30-21:15 主题一：

民营企业的生存现状 主题二：

能源安全与能源政策 主题三：

房地产调控与保障房 主题四：

新媒体的浪潮与泡沫 主题五：

在危机中寻求变革的慈善事业 主题六：

小企业融资的挑战和解决之道

会议时间：

2011年12月15日 星期四 08:00-09:00

会议时间：

2011年12月15日 星期四 09:00-09:15 开幕致辞：

王波明，中国证券市场研究设计中心总干事、《财经》杂志总编辑 视频致辞：

罗纳德•哈利•科斯，诺贝尔经济学奖获得者

会议时间：

2011年12月15日 星期四 09:15-10:15 演讲嘉宾：

韩长赋，中华人民共和国农业部部长 演讲嘉宾：

黄奇帆，重庆市市长 演讲嘉宾：

迈克尔•斯宾塞，诺贝尔经济学奖得主、纽约大学斯特恩商学院经济学教授

会议时间：

2010年12月15日 星期四 10:15-11:45 主题：

中国如何应对全球经济动荡

会议时间：

2010年12月15日 星期四 12:00-12:30 演讲嘉宾：

周小川，中国人民银行行长

会议时间：

2010年12月15日 星期四 12:45-13:15 主题：

国际变局中的中美关系 主持人：

杨锐，中央电视台英语频道访谈组制片人、总主持人 演讲嘉宾：

骆家辉，第十任美利坚合众国驻中华人民共和国大使

会议时间：

2010年12月15日 星期四 13:30-15:00 主题：

公共财政与税制改革

会议时间：

2010年12月15日 星期四 15:00-16:30 主题：

国际货币体系变局与中国货币制度构建

会议时间：

2010年12月15日 星期四 16:45-18:15 主题：

金融管制放宽与民营金融发展

会议时间：

2010年12月15日 星期四 18:15-18:45 演讲嘉宾：

郭树清，中国证券监督管理委员会主席

会议时间：

2010年12月15日 星期四 18:45-18:50 演讲嘉宾：

戴小京，中国证券市场研究设计中心常务干事、财讯传媒集团总裁

会议时间：

2010年12月15日 星期四 18:50-19:45