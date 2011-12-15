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    • 年会议题
  • 会议时间：
    2011年12月14日 星期三 12:00-13:30
  • 开幕致辞：
    何迪，博源基金会总干事
  • 视频致辞：
    罗纳德•哈利•科斯，诺贝尔经济学奖获得者
  • 主题
    经济结构调整与政府职能转化
  • 会议时间：
    2010年12月14日 星期三 17:00-18:00
  • 主题：
    中美关系 吉米•卡特，美国前总统
  • 会议时间：
    2011年12月14日 星期三 19:30-21:15
  • 主题一：
    民营企业的生存现状
  • 主题二：
    能源安全与能源政策
  • 主题三：
    房地产调控与保障房
  • 主题四：
    新媒体的浪潮与泡沫
  • 主题五：
    在危机中寻求变革的慈善事业
  • 主题六：
    小企业融资的挑战和解决之道
  • 会议时间：
    2011年12月15日 星期四 08:00-09:00
  • 会议时间：
    2011年12月15日 星期四 09:00-09:15
  • 开幕致辞：
    王波明，中国证券市场研究设计中心总干事、《财经》杂志总编辑
  • 视频致辞：
    罗纳德•哈利•科斯，诺贝尔经济学奖获得者
  • 会议时间：
    2011年12月15日 星期四 09:15-10:15
  • 演讲嘉宾：
    韩长赋，中华人民共和国农业部部长
  • 演讲嘉宾：
    黄奇帆，重庆市市长
  • 演讲嘉宾：
    迈克尔•斯宾塞，诺贝尔经济学奖得主、纽约大学斯特恩商学院经济学教授
  • 会议时间：
    2010年12月15日 星期四 10:15-11:45
  • 主题：
    中国如何应对全球经济动荡
  • 会议时间：
    2010年12月15日 星期四 12:00-12:30
  • 演讲嘉宾：
    周小川，中国人民银行行长
  • 会议时间：
    2010年12月15日 星期四 12:45-13:15
  • 主题：
    国际变局中的中美关系
  • 主持人：
    杨锐，中央电视台英语频道访谈组制片人、总主持人
  • 演讲嘉宾：
    骆家辉，第十任美利坚合众国驻中华人民共和国大使
  • 会议时间：
    2010年12月15日 星期四 13:30-15:00
  • 主题：
    公共财政与税制改革
  • 会议时间：
    2010年12月15日 星期四 15:00-16:30
  • 主题：
    国际货币体系变局与中国货币制度构建
  • 会议时间：
    2010年12月15日 星期四 16:45-18:15
  • 主题：
    金融管制放宽与民营金融发展
  • 会议时间：
    2010年12月15日 星期四 18:15-18:45
  • 演讲嘉宾：
    郭树清，中国证券监督管理委员会主席
  • 会议时间：
    2010年12月15日 星期四 18:45-18:50
  • 演讲嘉宾：
    戴小京，中国证券市场研究设计中心常务干事、财讯传媒集团总裁
  • 会议时间：
    2010年12月15日 星期四 18:50-19:45
  • 会议时间：
    2010年12月15日 星期四 19:45-21:45
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