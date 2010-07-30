- 2010年09月20日从李慎之先生和吴敬琏先生身上，我看到了中国知识分子的两个品质：一个是独立的精神，不屈服于任何政治压力，敢于独立思考；一个是批判的精神，以自己的学术良心，敢于批判现实
- 2010年09月16日
- 2010年09月13日百年近代史上，每逢改革到一定程度，需要向民主、宪政的道路转型的关键时刻，总有以“国粹”抵制“西化”的思潮出现，以“爱国”为名，反对社会进步，行祸国之实
- 2010年09月13日
- 2010年09月09日中国封建社会过早地结束于秦统一之时，六百多年之后，日尔曼人方在西欧揭开封建社会的序幕。难怪梁漱溟说，中华文明是一个早熟的文明
- 2010年08月29日美国著名影视制片人，2010年8月10日在美国加州贝弗利山家中去世，享年82岁
- 2010年07月30日中国文化对女性的年龄歧视，让一半中国人活得焦虑，这个社会如何健康呢？
- 2009年02月20日每个步行者都有自己的想象地理。有时你的两脚会像接通了自动驾驶仪，不经意间走到某个意想不到的角落，揭示出你隐秘的内心期待
- 2009年02月20日在新民主主义阶段，中共不主张没收资本家产业，而主张实行调节劳资矛盾的政策；绝不会把爱国工商界当敌人，相反把他们看成朋友
- 2009年02月01日我到底为谁起立默哀？是为了我自幼崇敬而追随过的人，为了献出自己年轻生命的珊珊，还是为了一个即将逝去的时代？
- 2009年02月01日所谓人是知善恶的物种，但善恶本身只是功利判断，没有任何终极性
- 2009年02月01日在强调“不折腾”的今天，回顾60年间的种种“折腾”，如何从历史经验中吸取教训，仍是一堂待补之课
- 2009年02月01日人们喜欢将作品与艺术家的经历连在一起——那种联系定然是有的，也定然不在我们通常以为的模式中
- 2008年12月31日让电影归于电影，历史归于历史，对于这个言说混乱的时代已变得艰难
- 2008年12月26日我们牙齿钝钝，气力小小，只好学得聪明点儿
- 2008年12月26日
- 2008年12月05日人都喜欢攀结权力。读书人知道和宦官勾结，名声大为可虞，但眼前的利益，总是更有说服力
- 2008年12月01日不是思想史拒绝了他，而是他自我放逐于思想界
- 2008年12月01日我深感内疚：为什么不与他共赴国难？
- 2008年11月14日两部歌剧中，一切与爱情相关的都像谜一样
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