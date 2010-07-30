江平：《沉浮与枯荣：八十自述》自序 2010年09月20日 江平 从李慎之先生和吴敬琏先生身上，我看到了中国知识分子的两个品质：一个是独立的精神，不屈服于任何政治压力，敢于独立思考；一个是批判的精神，以自己的学术良心，敢于批判现实

IPad不是什么，是什么？ 2010年09月16日 范东升

资中筠：知识分子对道统的承载与失落 2010年09月13日 资中筠 百年近代史上，每逢改革到一定程度，需要向民主、宪政的道路转型的关键时刻，总有以“国粹”抵制“西化”的思潮出现，以“爱国”为名，反对社会进步，行祸国之实

朱厚泽：胡耀邦的全面改革主张 2010年09月13日 朱厚泽

许小年：从秦到清不是封建社会 2010年09月09日 许小年 中国封建社会过早地结束于秦统一之时，六百多年之后，日尔曼人方在西欧揭开封建社会的序幕。难怪梁漱溟说，中华文明是一个早熟的文明

年轻的与不年轻的女人 2010年07月30日 沈睿/文 中国文化对女性的年龄歧视，让一半中国人活得焦虑，这个社会如何健康呢？

都市行者 2009年02月20日 李大卫／文 每个步行者都有自己的想象地理。有时你的两脚会像接通了自动驾驶仪，不经意间走到某个意想不到的角落，揭示出你隐秘的内心期待

生者与死者 2009年02月01日 北岛/文 我到底为谁起立默哀？是为了我自幼崇敬而追随过的人，为了献出自己年轻生命的珊珊，还是为了一个即将逝去的时代？

狼图腾 2009年02月01日 李大卫／文 所谓人是知善恶的物种，但善恶本身只是功利判断，没有任何终极性

秀才 奴才 董其昌 2009年02月01日 刀尔登／文 人们喜欢将作品与艺术家的经历连在一起——那种联系定然是有的，也定然不在我们通常以为的模式中

思想家的肉身 2008年12月26日 李大卫/文 我们牙齿钝钝，气力小小，只好学得聪明点儿

移羞做怒 2008年12月05日 刀尔登／文 人都喜欢攀结权力。读书人知道和宦官勾结，名声大为可虞，但眼前的利益，总是更有说服力

20世纪思想史上的一次闪失 2008年12月01日 邵建／文 不是思想史拒绝了他，而是他自我放逐于思想界