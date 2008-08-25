摩根大通董事总经理、中国研究部主管兼大中华区首席经济学家。此前曾担任美国银行的首席策略师、及全球货币及利率市场策略部联席主管。1995年至1997年间，曾于纽约联邦储备银行担任经济师，负责向联邦公开市场委员会提交研究报告及政策建议。拥有宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士学位、费城坦普尔大学物理学硕士学位，以及北京大学的两个学位（运筹学及经济学硕士学位以及物理学学士学位）。