- 统计显示中国2020年可全面小康
- [2008-12-29]
相关报告称，中国全面建设小康社会实现程度从2000年的59.3％提升到2007年的72.9％，平均每年增加1.95个百分点。
- 瑞银：2009年底中国仍将降息
- [2008-12-29]
时近2008年底，中国人民银行又决定从12月23日起，下调一年期人民币存贷款基准利率各0.27个百分点，其他期限档次存贷款基准利率作相应调整。同时，下调中央银行再贷款、再贴现利率。
- 准备反弹行情？
- [2008-12-29]
越来越多的迹象显示，至少在股市，一部分投资人已经开始为预期之中的一轮反弹行情做好了准备。
- 经济动荡两类股票或有投资机会
- [2008-12-29]
近日，瑞银发布展望2009年A股市场研究报告表示，A股2009年将在政策主导下产生结构性投资机会。瑞银同时表示，基本面的底部将于2009年第一季度产生，中国经济将于2009年第三季度开始有所好转。
- 2009年如何投资？
- [2008-12-22]
日前，瑞银出台2009年全球资产配置报告，该报告指出去杠杆化操作及通胀回落仍将是2009年的关键主题，其重要含义之一就是全球名义收益率低。
- 金融危机下如何利用保险理财？
- [2008-12-22]
又近岁末年终，那边厢美国金融危机正在大洋彼岸向全球演进，这边厢中国经济也正面临前所未有的考验。
- 瑞银：2009年上半年油价可能触底
- [2008-12-15]
日前，瑞银发布了石油行业报告，认为全球石油需求增长将在2009年上半年触及底部，并且与来自欧佩克减产的影响相结合，可能导致全球油价触底。
- 中国确定金融促进经济发展政策
- [2008-12-15]
中国国务院总理温家宝12月3日主持召开国务院常务会议，研究部署当前金融促进经济发展的政策措施。
- 瑞银：预计人民币不再升值
- [2008-12-15]
日前，瑞银发布了亚洲经济研究报告，预计2009年上半年亚洲经济增长不容乐观，下半年略微好于上半年。
- 2009年亚洲钢铁市场三类故事为主
- [2008-12-15]
瑞银认为，考虑到中国在亚洲（占需求的67%）和全球钢铁行业的重要性（占需求的33%），中国钢铁需求恢复的强度将主要取决于中国政府的政策决定。
- 黄金投资有哪些品种？
- 黄金投资主要有七个品种：实物金、纸黄金、黄金保证金、黄金期货等……
- 黄金投资与其他投资的区别
- 对个人投资者来说，目前国内比较常见的投资工具主要有房地产、储蓄、有价证券、期货和黄金。
- 个人理财业务有哪些？
- 商业银行个人理财业务按照管理运作方式的不同，可以分为理财顾问服务和综合理财服务。
- 瑞银慈善活动在中国
- 2008年金秋刚过，北京中国美术馆内来了一群特殊的客人——特奥会-安华学校及通州学校基金会、中国残疾人残联-不良于行及听力有障碍的儿童们。
- 瑞银助力四川地震救援
- 2008年5月12日，四川汶川地震发生后，瑞银紧急动员起来，为抗震救灾贡献力量。除了企业自身捐款之外，还积极鼓励员工参与公民社会责任活动。
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