奥巴马政府的医改思路 2009年10月05日 《财经》特约作者 陈晋 他要求“羊毛出在羊身上”，用医疗改革中节省出来的钱偿付改革的费用

逝去的《评论》 2009年10月03日 《财经》记者 欧阳斌 钱亦楠 实习记者 王宇 《远东经济评论》最终离去的命运，早在五年前就已注定；今天的彻底关张，不过是履行了最后一道手续

“双底衰退”可能有多大？ 2009年09月26日 《财经》实习记者 汪旭 美、欧、日等国家最近的许多经济数据再次传达出复苏的积极信号，但亦不乏其他信息，指向经济二次探底的可能性

朝阳产业的阴影 2009年08月21日 《财经》驻伦敦记者 张翃 体制积弊让世界第一大风力发电设备制造商对英国“用脚投票”，失业工人质问政府，支持绿色发展为何言行不一？

印度国大党胜利的意义 2009年05月27日 《财经》特约记者 Kamal Raj Sigdel 胜利巩固了以国大党为首的联合进步联盟的执政，从而为保证战略、经济以及反恐政策的连贯性提供了保证

淡烟之争 2009年01月09日 《财经》特约作者 郭雳 尽管淡烟在美新近受挫，但断言烟草业冬至恐为时尚早，博弈仍在继续

美俄关系：老对手的新问题 2008年12月31日 《财经》特约作者 斯图尔特·罗瑞 美俄关系未来的稳定更多取决于两方理念与政策的巨大转变

“深喉”去世 2008年12月19日 《财经》记者 李昕 马克·费尔特，尼克松政府的FBI二号人物，在上世纪70年代化名“深喉”，向《华盛顿邮报》两名年轻记者提供内部情报，最终令尼克松因水门事件黯然下台

“变化难以想象” 2008年11月22日 《财经》记者 王烁 中国能否独善其身？在何处可以发挥作用？中国企业大举海外收购的时机是否到来？如果是应当从何入手有何镜鉴？一场全世界参与、发生在巴塞罗纳、关于中国的讨论

百年箴言报“弃纸从网” 2008年11月21日 《财经》驻美国波士顿记者 曹海丽 刚刚度过百岁生日的《基督教科学箴言报》宣布全面转网，从而成为美国第一家放弃纸媒介的全国性日报

越南最大腐败丑闻面临翻案 2008年06月20日 《财经》记者 罗文胜 两年前，越南交通部高层被指挪用外援贷款参与赌球，导致越共中央整体换班。如今，此案撤诉并发生大逆转，令举国为之震动

欧盟机构改革之惑 2008年06月06日 《财经》记者 王欢 围绕欧盟三大机构的博弈，以及爱尔兰公决的结果，欧盟的机构改革之路艰难前行

慕尼黑磁悬浮之死 2008年04月25日 《财经》特约记者 秦戈 在德国，围绕这一项目最大的争议并非来自这一技术本身的适用性，而是它的巨额成本

巴黎一日 2008年04月21日 《财经》特约记者 钱亦楠 《财经》杂志巴黎特约记者在奥运火炬传递当天的所见所闻

“黑天鹅”之死 2008年04月11日 《财经》特约作者 阎志鹏 贝尔斯登的暴毙，正是那种很少发生，但一旦发生就能产生革命性影响的事件

彼得·林奇和富达“贿赂门” 2008年03月21日 《财经》记者 严江宁 六年间，林奇索取了12个场次的61张畅销票，总值约1.6万美元，为区区小钱而损害了清誉

萨科齐电视革命遇阻 2008年02月15日 《财经》记者 王欢 人们担心，试图仿效英国BBC和美国CNN的France Monde如果成形，将成为法国赤裸裸地输出价值观的工具

问默多克 2008年02月05日 《财经》记者 王烁 “《华尔街日报》网站的一般新闻将会免费，而深度新闻将会收费。”默多克终于作出了回答