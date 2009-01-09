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  • 奥巴马政府的医改思路
    2009年10月05日
    《财经》特约作者 陈晋
    他要求“羊毛出在羊身上”，用医疗改革中节省出来的钱偿付改革的费用
     
  • 逝去的《评论》
    2009年10月03日
    《财经》记者 欧阳斌 钱亦楠 实习记者 王宇
    《远东经济评论》最终离去的命运，早在五年前就已注定；今天的彻底关张，不过是履行了最后一道手续
     
  • “双底衰退”可能有多大？
    2009年09月26日
    《财经》实习记者 汪旭
    美、欧、日等国家最近的许多经济数据再次传达出复苏的积极信号，但亦不乏其他信息，指向经济二次探底的可能性
     
  • 朝阳产业的阴影
    2009年08月21日
    《财经》驻伦敦记者 张翃
    体制积弊让世界第一大风力发电设备制造商对英国“用脚投票”，失业工人质问政府，支持绿色发展为何言行不一？
     
  • 印度国大党胜利的意义
    2009年05月27日
    《财经》特约记者 Kamal Raj Sigdel
    胜利巩固了以国大党为首的联合进步联盟的执政，从而为保证战略、经济以及反恐政策的连贯性提供了保证
     
  • 纽约上演“经济恐怖片”
    2009年02月06日
    《财经》特约作者 鲍勃·道林
    纽约大部分地区表面上仍然繁荣，但经济萧条的迹象其实已经处处可见。最终，经济萧条会波及所有人，纽约表面上的繁荣也保不住
     
  • 淡烟之争
    2009年01月09日
    《财经》特约作者 郭雳
    尽管淡烟在美新近受挫，但断言烟草业冬至恐为时尚早，博弈仍在继续
     
  • 美俄关系：老对手的新问题
    2008年12月31日
    《财经》特约作者 斯图尔特·罗瑞
    美俄关系未来的稳定更多取决于两方理念与政策的巨大转变
     
  • “深喉”去世
    2008年12月19日
    《财经》记者 李昕
    马克·费尔特，尼克松政府的FBI二号人物，在上世纪70年代化名“深喉”，向《华盛顿邮报》两名年轻记者提供内部情报，最终令尼克松因水门事件黯然下台
     
  • “变化难以想象”
    2008年11月22日
    《财经》记者 王烁
    中国能否独善其身？在何处可以发挥作用？中国企业大举海外收购的时机是否到来？如果是应当从何入手有何镜鉴？一场全世界参与、发生在巴塞罗纳、关于中国的讨论
     
  • 百年箴言报“弃纸从网”
    2008年11月21日
    《财经》驻美国波士顿记者 曹海丽
    刚刚度过百岁生日的《基督教科学箴言报》宣布全面转网，从而成为美国第一家放弃纸媒介的全国性日报
     
  • 越南最大腐败丑闻面临翻案
    2008年06月20日
    《财经》记者 罗文胜
    两年前，越南交通部高层被指挪用外援贷款参与赌球，导致越共中央整体换班。如今，此案撤诉并发生大逆转，令举国为之震动
     
  • 欧盟机构改革之惑
    2008年06月06日
    《财经》记者 王欢
    围绕欧盟三大机构的博弈，以及爱尔兰公决的结果，欧盟的机构改革之路艰难前行
     
  • 慕尼黑磁悬浮之死
    2008年04月25日
    《财经》特约记者 秦戈
    在德国，围绕这一项目最大的争议并非来自这一技术本身的适用性，而是它的巨额成本
     
  • 巴黎一日
    2008年04月21日
    《财经》特约记者 钱亦楠
    《财经》杂志巴黎特约记者在奥运火炬传递当天的所见所闻
     
  • “黑天鹅”之死
    2008年04月11日
    《财经》特约作者 阎志鹏
    贝尔斯登的暴毙，正是那种很少发生，但一旦发生就能产生革命性影响的事件
     
  • 彼得·林奇和富达“贿赂门”
    2008年03月21日
    《财经》记者 严江宁
    六年间，林奇索取了12个场次的61张畅销票，总值约1.6万美元，为区区小钱而损害了清誉
     
  • 萨科齐电视革命遇阻
    2008年02月15日
    《财经》记者 王欢
    人们担心，试图仿效英国BBC和美国CNN的France Monde如果成形，将成为法国赤裸裸地输出价值观的工具
     
  • 问默多克
    2008年02月05日
    《财经》记者 王烁
    “《华尔街日报》网站的一般新闻将会免费，而深度新闻将会收费。”默多克终于作出了回答
     
  • 辛格首次访华 中印再推手
    2008年01月11日
    《财经》记者 黄山
    辛格此行继续了近年来中印高层互访的势头，但对其预期不可太高
     
 

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