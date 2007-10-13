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  • 申根东扩
    2007年12月29日
    《财经》记者 张翃
    要缩小甚至消除经济差距以及由此产生的“优越感”，比起拆除那些荷枪实弹的边境哨卡要费力得多
     
  • “手推车”事件与欧洲华商难局
    2007年11月02日
    《财经》记者 楼夷 曹祯 实习记者 温婉
    一次意外导致的冲突凸显华商在欧困局。文化冲突抑或利益冲突？
     
  • 欧盟宪法“变身”
    2007年10月26日
    《财经》特约研究员 吴铮 发自伦敦
    欧盟将重心从推动政治一体化转向促进经济繁荣、应对全球化挑战
     
  • 全世界律师们，团结起来！
    2007年10月20日
    《财经》记者 王烁
    世界法治指数前无古人，如何定义法治？如何定量评估？法治是否可度量？全世界的律师们可能来自不同的法律体系背景，但至少有一点是共通的：任何争端都应在法律的范围内解决。这是一个足够好的起点
     
  • 【寰球】金融城的秘密
    2007年10月13日
    《财经》记者 赵剑飞
    坚持自由和开放的政策，令伦敦这座金融城历久弥新
     
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