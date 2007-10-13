2007年10月20日

《财经》记者 王烁

世界法治指数前无古人，如何定义法治？如何定量评估？法治是否可度量？全世界的律师们可能来自不同的法律体系背景，但至少有一点是共通的：任何争端都应在法律的范围内解决。这是一个足够好的起点