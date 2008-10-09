- 黄金投资有哪些品种？
- [2008-12-22]
黄金投资主要有七个品种：实物金、纸黄金、黄金保证金、黄金期货、黄金期权、黄金股票和黄金基金。
- 黄金投资与其他投资的区别
- [2008-12-22]
对个人投资者来说，目前国内比较常见的投资工具主要有房地产、储蓄、有价证券、期货和黄金。
- 个人理财业务有哪些？
- [2008-12-08]
商业银行个人理财业务按照管理运作方式的不同，可以分为理财顾问服务和综合理财服务。
- 银行理财产品有哪些？
- [2008-12-08]
一般所说的“银行理财产品”，其实是指银行个人理财业务中的综合理财服务。
- 什么是财富管理？
- [2008-10-09]
财富管理是为高净值人士提供各种金融服务，以求达到保存、创造财富等目的。
- 什么是私人银行？
- [2008-10-09]
私人银行是银行等金融机构众多业务中最高端的理财服务，是为那些财富金字塔顶端的富豪们专门服务的，
- 什么是资产管理？
- [2008-10-09]
资产管理是指委托人将自己的资产交给受托人，由受托人为委托人提供理财服务的行为。
- 什么是理财？
- [2008-10-09]
理财即对于财产(包含有形财产和无形财产等知识产权)的经营。 理财规划的核心就是资产和负债相匹配的过程。
- 理财的工具主要有哪些？
- [2008-10-09]
理财投资的工具很多，归纳起来，黄金、基金、股票、国债、储蓄、债券、外汇、保险、艺术品投资是比较常见的理财工具。
- 什么是国债？
- [2008-10-09]
国债又称国家公债，是国家以其信用为基础，按照债的一般原则，通过向社会筹集资金所形成的债权债务关系。
- 黄金投资有哪些品种？
- 黄金投资主要有七个品种：实物金、纸黄金、黄金保证金、黄金期货等……
- 黄金投资与其他投资的区别
- 对个人投资者来说，目前国内比较常见的投资工具主要有房地产、储蓄、有价证券、期货和黄金。
- 个人理财业务有哪些？
- 商业银行个人理财业务按照管理运作方式的不同，可以分为理财顾问服务和综合理财服务。
- 瑞银慈善活动在中国
- 2008年金秋刚过，北京中国美术馆内来了一群特殊的客人——特奥会-安华学校及通州学校基金会、中国残疾人残联-不良于行及听力有障碍的儿童们。
- 瑞银助力四川地震救援
- 2008年5月12日，四川汶川地震发生后，瑞银紧急动员起来，为抗震救灾贡献力量。除了企业自身捐款之外，还积极鼓励员工参与公民社会责任活动。
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