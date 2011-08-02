- 2011年08月08日二十国集团承诺将采取一切必要措施，以合作和信任的精神协调行动，保持金融市场的稳定，促进经济更加强劲增长
- 2011年08月08日本周首个交易日，沪深B股指数随大盘双双暴跌，其中上证B指跌幅超过6%。
- 2011年08月08日新加坡联昌国际研究部区域策划员张秋砡８日表示，当天亚太股市普跌反映出市场正在经历新一波调整，但美国评级遭降所带来的冲击有限。
- 2011年08月08日
- 2011年08月08日香港特区政府财政司司长曾俊华8日早上向香港媒体表示，美国主权信用评级的下调对美国国债利息、美元汇价及香港经济的影响应该不大
- 2011年08月08日
- 2011年08月08日光大银行上半年实现营业收入229.3亿元，同比增长32.44%，实现净利润92.21亿元，同比增长34.93%
- 2011年08月05日财政部5日发布公告，决定发行2011年第四期记账式贴现国债，计划发行面值150亿元，实际发行面值为150亿元
- 2011年08月05日承德露露与关联方露露集团签署涉及“露露”商标的重大合同，既未按照关联交易相关规定履行必要的审议批准程序，也未及时履行信息披露义务
- 2011年08月05日上海外滩，在建设“金融集聚带”的同时，正着力打造“金融安全区”
- 2011年08月04日海通证券最新发布的基金二季度研究报告显示，789只基金中有约25%出现净申购，有6只基金的净申购比例超过了100%
- 2011年08月04日2011年地方政府债券（三期）将于2011年8月8日在上证所上市交易
- 2011年08月03日被称为“股市黑嘴”的原北京首放投资顾问有限公司法定代表人汪建中，被法院一审以操纵证券市场罪判处有期徒刑7年，罚金1.25亿余元
- 2011年08月03日上海银监局二季度受理各类银行业客户投诉咨询事项1276件，环比下降4.9个百分点，但投诉热点依然集中在信用卡、代理保险、存贷款、银行收费等方面
- 2011年08月03日下半年中国华融将挂牌股份公司，完成公司转型改制目标
- 2011年08月02日
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