二十国集团表示将采取措施维护金融市场稳定 2011年08月08日 二十国集团承诺将采取一切必要措施，以合作和信任的精神协调行动，保持金融市场的稳定，促进经济更加强劲增长

新加坡专家认为美评级遭降对亚太股市冲击有限 2011年08月08日 新加坡联昌国际研究部区域策划员张秋砡８日表示，当天亚太股市普跌反映出市场正在经历新一波调整，但美国评级遭降所带来的冲击有限。

美国主权信用评级下调如何影响中国经济 2011年08月08日

ST琼花重组案失败 2011年08月08日

财政部将发行今年第四期记账式贴现国债150亿 2011年08月05日 财政部5日发布公告，决定发行2011年第四期记账式贴现国债，计划发行面值150亿元，实际发行面值为150亿元

承德露露前董事长遭深交所公开谴责 2011年08月05日 承德露露与关联方露露集团签署涉及“露露”商标的重大合同，既未按照关联交易相关规定履行必要的审议批准程序，也未及时履行信息披露义务

中国华融资产管理公司下半年将完成转型改制 2011年08月03日 下半年中国华融将挂牌股份公司，完成公司转型改制目标

疲软经济数据拖累纽约股市 2011年08月02日

避险需求减弱打压纽约金价小幅收低 2011年08月02日

纽约油价8月1日下跌 2011年08月02日

纽约汇市美元对主要货币涨跌互现 2011年08月02日