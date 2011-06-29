国内现货金银价全线延涨 2011年07月19日 19日，国内现货金各主要交易品种价格延续上涨再创新高；而现货白银各主要交易品种价格亦全线上涨。但现货金银各主要交易品种价格涨势均较前一交易日有所放缓。

工行贸易融资占全部小企业贷款近四分之一 2011年07月18日

中国进出口银行上半年发放贷款2371亿元 2011年07月14日

工行盈利规模居世界500强第四位 2011年07月12日 若按世界500强企业的盈利规模排名，工商银行则以243.98亿美元的净利润，紧随雀巢公司、俄罗斯天然气工业公司、埃克森美孚之后，位居全球第4位

资金价格继续回落 隔夜利率跌近100个基点 2011年07月11日 周一上海银行间同业拆放利率中，短期利率继续延续上周回落趋势。

中信银行首家村镇银行落户浙江临安 2011年07月08日 浙江临安中信村镇银行作为新型农村金融机构，总股本2亿元，由中信银行作为主要发起人，授权杭州分行负责具体筹建工作，出资1.02亿元，控股51%，其余49%的股份将吸收骨干民营企业持股