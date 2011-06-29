- 2011年07月19日19日，国内现货金各主要交易品种价格延续上涨再创新高；而现货白银各主要交易品种价格亦全线上涨。但现货金银各主要交易品种价格涨势均较前一交易日有所放缓。
- 2011年07月18日
- 2011年07月15日在目前信贷规模偏紧的情况下，华夏银行积极联合同业资源，创新与第三方金融机构的业务合作模式，成功开展小企业银团贷款业务
- 2011年07月14日
- 2011年07月14日工行欧洲子公司的收费业务收入，受到跨境人民币贸易结算业务、投资银行业务以及银行卡业务的提振
- 2011年07月13日本周到期资金量为1250亿元，预计本周公开市场操作净回笼资金360亿元
- 2011年07月12日若按世界500强企业的盈利规模排名，工商银行则以243.98亿美元的净利润，紧随雀巢公司、俄罗斯天然气工业公司、埃克森美孚之后，位居全球第4位
- 2011年07月11日“债务规模虽然庞大，但中国的形势没那么糟糕，而且肯定没有糟糕到如部分外媒所宣称的到了即将破产的地步。”王志浩说
- 2011年07月11日上海银行遭遇人事变动、方案延期后，近日又出现股权结构分散问题
- 2011年07月11日周一上海银行间同业拆放利率中，短期利率继续延续上周回落趋势。
- 2011年07月08日浙江临安中信村镇银行作为新型农村金融机构，总股本2亿元，由中信银行作为主要发起人，授权杭州分行负责具体筹建工作，出资1.02亿元，控股51%，其余49%的股份将吸收骨干民营企业持股
- 2011年07月08日将通过暗访调查等多种方式核实银行业金融机构免除人民币个人账户部分服务收费的执行情况，对严重违规者采取暂停部分业务、停止批准开办新业务等强制措施
- 2011年07月08日今年，中国发行商的股权资本市场活动总计590亿美元，比去年同比下降24%，其中在金融领域的股权资本市场活动为65亿美元。
- 2011年07月08日今年全球私募并购活动已达到1282亿美元，其中，医疗保健行业收购占126亿美元。
- 2011年07月05日23家主板IPO公司中有12家公司上市首日破发，破发率高达52%。中小板有25家公司上市首日破发，破发率为40%
- 2011年07月04日本行次级债券的发行总额不超过人民币800 亿元，债券期限不少于5 年，募集资金用于充实建行资本
- 2011年06月30日高峰将出任中国本地法人银行德意志银行（中国）有限公司行长，朱彤出任德意志银行集团中国区总经理
- 2011年06月29日央行发布的《2011年5月份金融市场运行情况》报告显示，前5个月金融市场总体运行平稳。
- 2011年06月29日此次社保基金向人保集团注资100亿元，占中国人保总股本的11%左右
- 2011年06月28日成都银行的临时股东大会审议并通过了其IPO相关议案，计划发行不超过8亿股股份用于补充资本金
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