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2014年01月29日
美国检方人员27日说，已经起诉网络虚拟货币“比特币”推广团体“比特币基金会”副主席查理·施雷姆，因为他涉嫌洗钱、为非法活动输送资金
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2013年09月10日
综合对比过去三年排名情况，排名前十的城市在全部45个样本城市排名中最为稳定，尤其是前六位样本城市基本为纽约、伦敦、香港、东京、新加坡、上海，个别年份相互之间位次有所变动。
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2013年09月10日
香港、东京、新加坡、上海这四个亚太地区国际金融中心在全球范围内已形成相对稳固、集聚的地区金融中心组团。上述四大金融中心的人民币业务也开展得如火如荼
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2013年09月10日
中国银联按照人民银行的部署，自2012年启动农村地区移动支付试点工作以来，已将银联手机支付业务延伸到了十余个省份的县乡。
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2013年09月10日
报告显示，全球超富人群数量与去年相比增幅超过6%，达到19.9235万人，这些人总计共拥有约28万亿美元财富，财富总值比上一年增长了2万亿美元，这一增幅超过印度全年的国内生产总值。
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2013年09月10日
8月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为3.44%，比上月低0.10个百分点，比上年同期高0.60个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为3.45%,比上月低0.15个百分点，比上年同期高0.58个百分点。
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2013年09月10日
分部门看，住户贷款增加3387亿元，其中，短期贷款增加1479亿元，中长期贷款增加1908亿元；非金融企业及其他部门贷款增加3732亿元，其中，短期贷款增加1464亿元，中长期贷款增加2312亿元，票据融资减少125亿元
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2013年09月10日
广义货币(M2)余额106.12万亿元,同比增长14.7%，分别比上月末和上年同期高0.2个和1.2个百分点；狭义货币(M1)余额31.41万亿元,同比增长9.9%，分别比上月末和上年同期高0.2个和5.4个百分点
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2013年09月10日
8月末，广义货币(M2)余额106.12万亿元,同比增长14.7%，分别比上月末和上年同期高0.2个和1.2个百分点；狭义货币(M1)余额31.41万亿元,同比增长9.9%，分别比上月末和上年同期高0.2个和5.4个百分点
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2013年09月06日
从目前来看，最大的改变就是银行越来越多地进行“去辅存核”，即更多地突出银行的核心业务而剥离复杂的非核心业务。
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2013年09月06日
根据银监会披露数据，截至2013年5月末，全国小微企业贷款余额16万亿元。潜在的蓝海市场，加之政策层面的胎动，诸多机构嗅到其中机会。
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2013年09月06日
如果只是扩张，为何不在原有小贷公司增资，而要新设一家小贷公司？
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2013年09月06日
从年内季度新增基金开户数来看，第一季度和第三季度新增基金开户数分别为122.45万户和102.20万户。而三季度前两个月的新增基金开户数为57.22万户
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2013年09月06日
亏损基金中，ETF及其联接品种占比近半数。华夏上证50ETF上半年亏损27.26亿元居首
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2013年09月06日
近期有中小银行逆市推出一款产品，如客户向该行进行存款、理财等业务可以获得积分，而累积一定的积分，可以在申请房贷时获得更大的利率优惠。
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2013年09月06日
她建议修订《商业银行法》，用流动性覆盖比例和净稳定资金比例替代75%的存贷比例。
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2013年09月06日
对于昨日新公布的定增方案，平安银行办公室相关负责人向北京商报记者表示，由于市场发生了变化，平安银行的股票份额、价格都会有所调整，所有程序都要从头来过，虽然是原方案的延续，但此方案已非彼方案。
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2013年09月06日
截至6月末，民生银行的买入返售金融资产规模高达8472亿元，绝对规模仅落后于同业“老大”兴业银行的8561亿元。
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2013年09月05日
六年前交易商协会成立之初，时文朝是以金融市场司副司长身份参与筹建，此番由金融市场司司长谢多接任协会秘书长一职，交易商协会规格明显提升。
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2013年09月05日
招行A配股价较停牌前收盘价仅折让12.8%，创近年来最低，获得高达96.39%的认购率。在A股成功配股后招行随即发布H股配股说明书，确定认购价为每股11.68港元，较H股定价日的收盘价折让约17.6%。