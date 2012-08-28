全球十大金融中心城市排名点评 2013年09月10日 综合对比过去三年排名情况，排名前十的城市在全部45个样本城市排名中最为稳定，尤其是前六位样本城市基本为纽约、伦敦、香港、东京、新加坡、上海，个别年份相互之间位次有所变动。

亚太国际金融中心成人民币国际化跳板 2013年09月10日 香港、东京、新加坡、上海这四个亚太地区国际金融中心在全球范围内已形成相对稳固、集聚的地区金融中心组团。上述四大金融中心的人民币业务也开展得如火如荼

银联手机支付进农家 十余省启动试点 2013年09月10日 中国银联按照人民银行的部署，自2012年启动农村地区移动支付试点工作以来，已将银联手机支付业务延伸到了十余个省份的县乡。

天价罚款难改华尔街本性 花旗剥离60亿美元另类资产 2013年09月06日 从目前来看，最大的改变就是银行越来越多地进行“去辅存核”，即更多地突出银行的核心业务而剥离复杂的非核心业务。

阿里金融低调扩张再设小贷公司 外资身份或为避税 2013年09月06日 如果只是扩张，为何不在原有小贷公司增资，而要新设一家小贷公司？

七八月基金新增开户仅57万户 三季度恐创新低 2013年09月06日 从年内季度新增基金开户数来看，第一季度和第三季度新增基金开户数分别为122.45万户和102.20万户。而三季度前两个月的新增基金开户数为57.22万户

华夏基金半年亏损超20亿 滕天明周年考不尽人意 2013年09月06日 亏损基金中，ETF及其联接品种占比近半数。华夏上证50ETF上半年亏损27.26亿元居首

平安银行停牌重修增发方案 或调高增发价格 2013年09月06日 对于昨日新公布的定增方案，平安银行办公室相关负责人向北京商报记者表示，由于市场发生了变化，平安银行的股票份额、价格都会有所调整，所有程序都要从头来过，虽然是原方案的延续，但此方案已非彼方案。

民生银行同业头寸逼近兴业 称下半年要压缩 2013年09月06日 截至6月末，民生银行的买入返售金融资产规模高达8472亿元，绝对规模仅落后于同业“老大”兴业银行的8561亿元。

谢多有望接任时文朝 银行间债市高层大换班 2013年09月05日 六年前交易商协会成立之初，时文朝是以金融市场司副司长身份参与筹建，此番由金融市场司司长谢多接任协会秘书长一职，交易商协会规格明显提升。