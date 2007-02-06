 
财经网首页 > 评论 > 观察家 > 范卓云
个股查询：
 
  • 范卓云：H股险于A股
    2007年03月05日
    范卓云
    在香港交易的中资股短期内势必成为全球基金规避中国政策风险和新兴市场风险的“替罪羊”，调整幅度预计比A股更深
     
  • 范卓云：政策风险成最大挑战
    2007年02月06日
    中国股票的调整只是刚刚揭开序幕，预计中央调控股市的行动将令中资股调整至少持续至一季度末
     
 

热点商讯

查询

专题报道

更多>>

每日焦点

排行榜

  • 热文
  • 本周热文
  • 热图
  • 热评
  • 博客
﻿
  • 财讯集团
  • 合作伙伴
  • 财经资讯
  • 股票金融
  • 商务管理
  • 时尚娱乐
  • 友情视频
  • 友情链接
关于财经网|关于我们|联系我们|广告合作|财经奖学金|财经招聘|环境公益中心|网站地图|About caijing.com.cn
有意与本刊合作者，有关合作事宜请与财经网联系。未经财经网书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
[京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备11010502025241号
Copyright 财经网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究