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2011年07月01日
政府部门信息不透明、专家不愿面对公众、媒体追求眼球效应、公众不满情绪累积等多种因素，容易使食品安全事件被放大，食品安全被误解
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2011年06月17日
全球食品安全监管体系呈现出由分散到统一、最终实现“一体化监管”的发展趋势
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2011年06月10日
自三鹿奶粉事件之后，食品安全监管领域呈现出“形势紧时销声匿迹，风声一过卷土重来”的乱局，其背后是监管机构九龙共治，法规标准彼此矛盾，监管真空难于避免的体制痼疾。而行政力量对市场价格的干预，亦加剧了食品加工企业在市场和法律道德的边缘游走冒险
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2011年06月03日
在这轮政府主导的农田水利建设中，相关制度和机制亟须重构，稳定的投入增长机制尚未实质建立，政府主导与农民参与的关系尚需厘清
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2011年05月27日
土地所有形式的变化，以及由农牧文明向城市化一步跨越中发生的生活模式转换，给玉树重建带来特殊的阻力
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2011年05月20日
《财经》记者 陈燕 实习生 黄岩
靠“蓝帽子”争上石油、化工、钢铁等重型产业项目，争夺央企一如承接产业转移示范区般热烈，方兴未艾的“海洋经济热”能否走出科学开发和产业转型升级新路
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2011年05月13日
《财经》记者 杨猛
汶川地震三年后，灾区呈现出物质重建迅速、心理重建严重滞后的局面
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2011年05月06日
《财经》记者 舒泰峰
“治安高危人员”清理事件所引发的争议，暴露了城市化背景下的中国城市治理歧路
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2011年03月25日
《财经》记者 徐超
解决这一学术争端，最好的方案是争论双方或者其他科学家能够看到真实的化石标本来验证其结论
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2011年03月18日
《财经》记者 杨猛 实习生 李湘宁
苹果和富士康、联建公司等代工厂之间的合同为加工承揽合同，在法律上，双方为独立法人，苹果并没有直接责任
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2011年02月18日
《财经》记者 王莉萍 高胜科 实习生 许竞
尽管检测初步结论认为央视新址北配楼可以修复，但经过六小时的大火，其钢结构的承重、强度到底下降了多少，已难有确切答案；业界认为修复方案不太可能恢复北配楼原有全部使用功能
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2011年02月12日
《财经》记者 焦建
由于各级财政多年持续性投入，这个全国粮食生产重点县的农田水利基础设施还称得上中上游水平，但在“中国粮仓”河南省其他农业县，水利境况却普遍较差
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2011年02月01日
张博庭/文
在保护生态环境的问题上，中国亟待科学立法，同时有必要树立利用可再生能源是最有效节能方式的理念
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2011年01月21日
《财经》记者 慈冰 胡雯
候任董事长马厚亮接受调查，山东能源集团刚刚组建即面临尴尬开局
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2011年01月14日
《财经》记者 李微敖 王晨 明了
山东、云南、江苏等省大量拖欠甲流疫苗款，近一年后仍未给付生产企业；看似复杂的原因背后，“政府诚信”的缺失值得警惕和检讨
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2010年09月10日
《财经》记者 方玄昌
关停电厂和钢厂、拉闸限电的做法，严格来说并不能降低单位GDP能耗；中国当前的节能减排工作缺乏一种长效可行的运行机制
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2010年07月30日
《财经》记者 朱雨晨 实习记者 潘国建
龙港过去20年的发展历程，兴于放权，困于扩权，个中矛盾，堪称中国式城镇化的一个鲜活样本。此样本也标示出：如果不能突破当下行政体制、财税分配体制束缚，所谓“强镇扩权”终是权宜之计
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2010年07月23日
《财经》实习记者 潘国建
2010年以来兴起的又一轮镇改试点热潮，其中不乏新意，但更多仍是对十多年前那场改革的复归。复归之后，能否走得更远，无法预料。但“强镇”最终蝶变为“城市”，却是无法阻挡的必然趋势
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2010年07月16日
《财经》特约作者 喻捷
气候变化问题似乎主宰了近年澳大利亚政坛的人事变迁；与此同时，缺乏在气候问题上持积极主张同时具备足够手腕的政治家，也导致气候问题在澳大利亚一再搁浅
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2010年07月09日
《财经》记者 李微敖 实习记者 韦雪
近年的确存在极端天气频发的现象，今年已有西南特大干旱、广东暴雨、东北龙卷风等等，造成贵州99人被埋的山体滑坡亦属一次极端事件