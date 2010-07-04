沿海诸省“争蓝记” 2011年05月20日 《财经》记者 陈燕 实习生 黄岩 靠“蓝帽子”争上石油、化工、钢铁等重型产业项目，争夺央企一如承接产业转移示范区般热烈，方兴未艾的“海洋经济热”能否走出科学开发和产业转型升级新路

“5·12”三年祭：心伤难愈 2011年05月13日 《财经》记者 杨猛 汶川地震三年后，灾区呈现出物质重建迅速、心理重建严重滞后的局面

深圳的傲慢与偏见 2011年05月06日 《财经》记者 舒泰峰 “治安高危人员”清理事件所引发的争议，暴露了城市化背景下的中国城市治理歧路

“猎豹始祖”化石真假辩 2011年03月25日 《财经》记者 徐超 解决这一学术争端，最好的方案是争论双方或者其他科学家能够看到真实的化石标本来验证其结论

代工中毒 苹果何责？ 2011年03月18日 《财经》记者 杨猛 实习生 李湘宁 苹果和富士康、联建公司等代工厂之间的合同为加工承揽合同，在法律上，双方为独立法人，苹果并没有直接责任

央视大楼修复悬疑 2011年02月18日 《财经》记者 王莉萍 高胜科 实习生 许竞 尽管检测初步结论认为央视新址北配楼可以修复，但经过六小时的大火，其钢结构的承重、强度到底下降了多少，已难有确切答案；业界认为修复方案不太可能恢复北配楼原有全部使用功能

滑县水利之忧 2011年02月12日 《财经》记者 焦建 由于各级财政多年持续性投入，这个全国粮食生产重点县的农田水利基础设施还称得上中上游水平，但在“中国粮仓”河南省其他农业县，水利境况却普遍较差

山东煤炭重组生变 2011年01月21日 《财经》记者 慈冰 胡雯 候任董事长马厚亮接受调查，山东能源集团刚刚组建即面临尴尬开局

七亿元甲流疫苗欠款调查 2011年01月14日 《财经》记者 李微敖 王晨 明了 山东、云南、江苏等省大量拖欠甲流疫苗款，近一年后仍未给付生产企业；看似复杂的原因背后，“政府诚信”的缺失值得警惕和检讨

“冲刺减排”不足取 2010年09月10日 《财经》记者 方玄昌 关停电厂和钢厂、拉闸限电的做法，严格来说并不能降低单位GDP能耗；中国当前的节能减排工作缺乏一种长效可行的运行机制

龙港标本 2010年07月30日 《财经》记者 朱雨晨 实习记者 潘国建 龙港过去20年的发展历程，兴于放权，困于扩权，个中矛盾，堪称中国式城镇化的一个鲜活样本。此样本也标示出：如果不能突破当下行政体制、财税分配体制束缚，所谓“强镇扩权”终是权宜之计

广东镇改渐进 2010年07月23日 《财经》实习记者 潘国建 2010年以来兴起的又一轮镇改试点热潮，其中不乏新意，但更多仍是对十多年前那场改革的复归。复归之后，能否走得更远，无法预料。但“强镇”最终蝶变为“城市”，却是无法阻挡的必然趋势

澳洲气候政治：使命还是砝码 2010年07月16日 《财经》特约作者 喻捷 气候变化问题似乎主宰了近年澳大利亚政坛的人事变迁；与此同时，缺乏在气候问题上持积极主张同时具备足够手腕的政治家，也导致气候问题在澳大利亚一再搁浅