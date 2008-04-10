- 中国欧盟商会会长：汇源案有负面影响
- 《财经》实习记者 韩丰 03月27日
- 欧盟商会表示支持《反垄断法》，但强调政府不应是商业的参与者，并敦促加强案件的信息公开化和透明化
- 任志强：房地产没有回暖
- 《财经》记者 楼夷 实习记者 汪玉茜 03月26日
- 他认为，近两个月住房交易量上升主要是二手房交易税减免等因素的作用，写字楼销售依然急剧下降
- 美中贸易全国委员会会长评汇源案
- 《财经》记者 张翃 03月24日
- 这位美中贸易全国委员会会长表示，“商务部关于汇源的决定，透明度是最重要的”
- 华菱董事长谈入股FMG
- 《财经》记者：赵剑飞 实习记者：汪玉茜 03月13日
- 李效伟还表示，将抓住中国钢铁业兼并重组的机遇，积极参与行业重组，使华菱达到年产3000万吨的规模
- 柳传志：联想远没到要命的时候
- 《财经》记者 明叔亮 02月22日
- “三年以后，如果世界经济不太乱，外部环境中等，我相信联想会有根本性的变化”
- 专访中移动董事长王建宙
- 《财经》记者 杨彬彬 明叔亮 王姗姗 07月19日
- 中国移动总裁透露，抢修人员已分两路挺进汶川震中，进程缓慢
- “非典型”富翁——专访维珍创始人布兰森
- 《财经》记者 张翃 杨彬彬 07月07日
- 正像他自传标题“失去童贞”一样，布兰森开辟了商业王国中一片接一片的“处女地”
- 马云：五公司独立，预防股东过度干预
- 《财经》记者 何华峰 05月08日
- 马云表示，集团化改造有助于步调不一的子公司更好地发展和降低投资人干预的风险
- 专访张忠谋
- 《财经》记者 张帆 04月10日
- “我们一直是领导者，我们今后的长期发展，也不一定局限在代工，就像美国的GE”
- 施密特：Google只关心用户不关心竞争对手
- 《财经》杂志记者 何华峰 实习研究员 黄铭仪 04月27日
- Google在中国和美国会不一样，而且会越来越不一样。
- 李东生的“敦刻尔克”
- 《财经》记者何禹欣 王虎 实习研究员 卞采妮 11月13日
- 中国公司远征欧洲为什么未获成功？
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