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2010年12月03日
盛大林/文
在很多地方，政府财政收入的大部分都来自土地出让金及其房地产税费。即使是工商业发达、财源非常广的上海市，2006年土地出让金及房地产税收占财政收入的比例也达到了25%——这也从一个侧面印证了房地产“半数收入流向政府”的可能性
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2010年11月19日
王福重/文
中国经济主要矛盾是经济结构扭曲，紧紧抓住主要矛盾，才能实现经济长治久安。如果因为惧怕严重通胀来临，步入加息通道，匆忙退出宽松货币政策，可能又会重蹈2008年的失误。更可能会贻误结构调整的大好时机
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2010年11月19日
《财经网》综合报道
如果把眼光放长一点，从1998年一直到现在，中国非食品类——西方国家称为CPI的指标——从来没有超过2%。有些年份还是负增长，用这样一个概念来看中国，实际上从1998年以来不存在通货膨胀
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2010年11月19日
《财经网》综合报道
中国物价上涨并不是需求面和货币政策造成的，十几年来中国的物价上涨主要是供应面因素造成的，是供应结构局部的失衡。由于是供应面造成的，所以它的到来和它的消失，常常在我们预料之外
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2010年11月19日
《财经网》综合报道
现在中国通货膨胀的问题应该是经济问题当中存在的头号问题，中国经济增速已经不用担心二次探底的问题，所以国家可能会集中精力抑制通胀，货币政策也会因应这样的情况出现进一步的紧缩
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2010年11月19日
《财经网》综合报道
美国宣布的量化宽松政策仍然在大笔印钱，这将必然导致全球大宗商品价格会持续上涨，农产品涨价还没有停止的外部条件。虽然中国本身农产品价格上升有益于农民增收，但以目前的通胀压力看，一旦通货膨胀愈演愈烈，再次加息显得有必要
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2010年11月19日
刘利刚/文
从目前的各种通胀指标来看，10月通胀数据尽管再创新高，但仍未见顶，美联储再度“量化宽松”也将推高大宗商品的价格，这也意味着中国将持续遭受“输入型”通胀的压力，我们维持年内再次加息一次以及人民币再升值2％左右的预测
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2010年11月05日
苏振华/文
2010年中央国有企业利润用于社会保障类支出只有15亿元，只有不到1%的部分和社会保障有关，而公开资料显示，石油、电力、电信、烟草等行业的员工人数不到全国职工人数的8％，但其收入相当于全国职工工资总额的60％左右
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2010年11月05日
《财经网》综合报道
多交利润要看能力，就是这个企业要有能力多交，作为国家出资人代表，所要做到的就是让这个企业能持续不断地提供红利。而不是今年上交一百个亿，明年就关门走人了，这样不行。另外，央企的社会负担仍然很重，比如中石油，还没有真正进入良性的可持续发展
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2010年11月05日
王红茹/文
2010年8月3日，国资委称国企综合税负是私企平均值的5倍，这一论断遭到舆论质疑。北大教授认为央企税负转嫁给了消费者。国资委官员称系学者偷换概念。国资委研究中心企业部部长表示不赞成央企退出房地产，他称央企从本质上代表着人民利益
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2010年11月05日
周天勇/文
不同国家对国有企业的分红政策差别很大，分红方式也不同，具体分红水平也各不相同，一般为盈利的1/3至2/3。在我国国有和国有控股企业的红利分配比例上，我认为，国有企业利润总体上的上缴比例，至少不能低于80%
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2010年11月05日
白天亮/文
2010年8月3日，国资委首次公开发布《国务院国资委2009年回顾》，回顾表示，国企税负是私营企业税负综合平均值5倍多；同时指出，76%的国家是一个国家只有一家石油公司，20%的国家不超过3家石油公司，而中国有三家，形成了竞争格局
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2010年11月05日
郭树清/文
国有资产划拨社保作用可以说“一石三鸟”，既解决老百姓的后顾之忧，也解决了国有企业“所有者”的缺位问题，并且可以通过市场更顺利、更平稳地调整产权结构，包括解决国有企业和银行内部管理的机制转换，以及健全公司治理结构、防止“内部人”控制问题
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2010年09月06日
王有捐 施发启/文
王小鲁课题组直接估算的并不是灰色收入，而是居民收入。我们和王小鲁博士讨论的只是调查和估算全国居民收入的方法，而不是讨论推算“灰色收入”的统计调查和推算方法；由于灰色收入来源极其复杂，隐蔽性很强，不管谁去做统计调查，也很难获得真实的信息
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2010年09月06日
王有捐/文
《国民收入分配状况与灰色收入》报道中提到，研究人员认为滚雪球法抽样调查取得的数据具有较高可信度，但这一结论是如何得来的则缺少说明。高收入人群会仅因为调查员是熟人就如实相告？这显然与中国几千年的传统不相符，怕露富是常态，对熟人也是如此
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2010年09月06日
施发启/文
王小鲁所长组织的城镇居民家庭收支调查以及在此基础上完成的《灰色收入与国民收入分配》报告，样本量太小，代表性不足；没有按随机抽样原理来选取样本；样本调查方法不规范；数据引用不合理；间接推算方法存在明显的缺陷；推算结果明显偏高
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2010年09月06日
叶檀/文
感性的抱怨如果不能建立在系统的数据与严密的逻辑分析之上，就会流于家长里短，关键是能否有恰当的方式使低估的隐性收入与灰色收入浮出水面。否则，只能停留在咒骂式的发泄上，对促进更公平的市场经济社会毫无裨益。直面问题，解决问题，才是改革的基础
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2010年09月06日
长平/文
收入要么合法，要么非法，要么保护，要么打击。从法理上说，的确如此。不过这得有个前提，就是法律相对完善透明，执法相对独立公正；灰色收入数目庞大，是因为我们生活在一个灰色社会。政协委员梁晓声在“两会”上指出，“灰社会”比“黑社会”危害更大
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2010年09月06日
王小鲁/文
2008年灰色收入5.4万亿元，与2005年相比扩大近1倍。中国最高10%与最低10%家庭的人均收入相差65倍；灰色收入严重扭曲了国民收入分配；解决灰色收入问题触及既得利益必遇阻力，但任何掩盖社会矛盾、无限期推迟改革的做法，只能获得表面、暂时的稳定
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2010年08月12日
侯伟/文
各级地方政府就本地域的经济利益与官员的政绩，如同指使家丁般的任意使用公权力，将公安部门和警察推到矛盾的前沿，湖北省厅官夫人被殴就是这类“私利化”的铁证，为了不让鸣冤者进省进京，成立专班堵截，都不是有人为了维护自身利益，驱人代过，只有让法律回归高位，才能在一定程度上杜绝公权力的“私利化”