统计局：愿一起改进居民收入统计 2010年09月06日 王有捐 施发启/文 王小鲁课题组直接估算的并不是灰色收入，而是居民收入。我们和王小鲁博士讨论的只是调查和估算全国居民收入的方法，而不是讨论推算“灰色收入”的统计调查和推算方法；由于灰色收入来源极其复杂，隐蔽性很强，不管谁去做统计调查，也很难获得真实的信息