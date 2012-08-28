- 2014年07月08日中石化从第四名升至第三，取代了埃克森美孚，首进前三，打破了沃尔玛、壳牌和埃克森美孚三足鼎立的历史。今年，中国（包括港澳台在内）共有100家企业上榜，较上一年增加5家。
- 2014年07月08日
- 2014年07月08日
- 2014年07月08日就在6月底，双方股东举行的临时股东大会上也并未通过合资公司续约议案。但是广药方面当时表示，只要有一方不同意终止合作，公司将可继续予以延续。也就是说，只要广药方同意继续合作，公司将依法持续经营。
- 2014年07月08日
- 2014年07月08日这份中国上市公司CEO薪酬榜，范围包括A股和中资港股上市公司中，从上市公司获得薪酬超过百万的CEO。整体来看，A股上市公司中，2013财年薪酬过百万元的CEO人数达363位，所得薪酬总额高达6.9亿元，人均薪酬达189万元。
- 2014年07月08日认为网秦提供内幕交易机会，高管离职暴露调查腐败，网秦回应称浑水只是猜测，并非事实
- 2014年07月07日
- 2014年07月07日
- 2014年07月07日
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- 2014年07月07日马英九说，抗战是中华民族历史上规模最大、时间最长、战区最广、牺牲最大的国家御侮战争，官兵死伤300多万人、人民死伤2000多万人。他提醒在场者，今日纪念抗战开始的卢沟桥事变，不要忘记，钓鱼岛是最早被日本侵略的领土。
- 2014年07月07日美国地质勘探局称，墨西哥最南端7日发生里氏7.1级地震。当地媒体称，墨西哥南部大部分地区震感强烈，但是暂无人员伤亡的报告。
- 2014年07月07日中国上榜公司数量创纪录地达到100家。中石化取代了埃克森美孚，在榜上排名第三
- 2014年07月07日武广高铁湖南衡阳段铁轨6月25日曾遭疑似人为蓄意破坏，导致多趟列车一度中断运行，列车延误最长约3个小时。当地村民称，7月6日晚，事发地不到两公里处的铁轨也发生了疑似人为放置铁墩障碍物的事件，可能是同一批人所为。
- 2014年07月07日赵中社利用职务上的便利为他人谋取利益；滥用职权，违规低价出让国有土地使用权、违规办理海域使用权证，给国家造成重大经济损失；违反廉洁自律规定，利用职务上的便利为亲友经营活动谋利，直接参与营利活动；包养情妇，与他人通奸。
- 2014年07月07日南京市住建委相关部门表示，没有听说过大户型实施税费补贴的政策。有关人士称，南京在年初推出“宁七条”之后，尚没有出台过关于楼市政策调整的相关文件。
- 2014年07月07日7月3日早盘，贝恩资本以每股4.28港元沽售融创中国1.8亿股，套现7.72亿港元，宣告正式彻底退出融创中国。
- 2014年07月07日自2014年1月至6月期间，恒大的合约销售金额约为人民币693.2亿元，合约销售面积及销售均价分别约979.6万平方米及每平方米人民币7 076元，较2013年同期分别增长55.4%、47.4%及5.4%。
- 2014年07月07日2014年1-6月，公司实现签约面积501.22万平方米，同比减少10.82%；实现签约金额651.39亿元，同比增长2.35%。
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