食用农产品价格止跌回升 蔬菜水产品价格持续走高 2012年03月14日 近期，蔬菜、水产品价格持续走高，带动食用农产品价格连降5周后小幅回升。

美联储按兵不动 谨慎辨别经济信号 2012年03月14日 美联储对长期通胀预期的判断未因近来国际油价的涨势而改变。美联储认为，原油和汽油上涨会暂时推高通胀水平，但长期来看，美国通胀前景依然稳定

美发现长期航天影响宇航员大脑和视觉 2012年03月14日 研究人员对27名在航天飞机和国际空间站内的微重力或零重力环境中平均度过108天的宇航员进行了核磁共振成像分析。他们发现，9名宇航员视神经周围的脑脊液空间有所扩大，6名宇航员眼球后部变得扁平，4人视神经肿胀