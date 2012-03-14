- 2012年03月14日2012年租赁收入（含上海会展中心收入）目标17.5亿元，租赁收入已从2009年的4.7亿元增长至2011年的9.7亿元，租赁毛利率也从2009年的27%提升至68%
- 2012年03月14日近期，蔬菜、水产品价格持续走高，带动食用农产品价格连降5周后小幅回升。
- 2012年03月14日销售数据上来看，保利2月总体可售量320万方，整体去化率超过20%，认购量接近70 亿。其中新推货量超过40 万方，新推货量当月去化率65%，其中降价项目去化率达到85%-90%。
- 2012年03月14日标普预计，中国地方政府对经济增长的偏好，及政府对中小企业支持力度的加大将成为经济增长推动力
- 2012年03月14日受温家宝总理“房价远远没有回到合理价位”，“调控不能放松”表态的影响，房地产板块股票午后全线下跌。与房地产板块相关的水泥、煤炭、建筑等权重板块指数也大幅下挫，最终沪指重挫告收
- 2012年03月14日公司今年的销售目标定为72亿元。根据统计，截止2月29日，花样年手里拿到预售证的项目还有86亿可以销售的货量，预计2012年可售面积是117万平方米
- 2012年03月14日生物制品企业沃森生物(300142.SZ)3月14日公布2011年年度财务报告，2011年第4季度公司实现收入1.78亿元，同比上升99%，环比上升55%，实现净利润7268万元，同比上升88%，环比上升42%
- 2012年03月14日“在我担任总理期间，确实谣诼不断，我虽然不为所动，但是心里也不免感到有些痛苦。这种痛苦不是信而见疑、忠而被谤的痛苦，而是我独立的人格不为人们所理解，我对社会感到有点忧虑。我将坚持人言不足恤的勇气，义无反顾地继续奋斗”
- 2012年03月14日中国移动已宣布从1月1日起取消了针对新用户的话费有效期限制，原有存在话费有效期限制用户，可以自主选择取消余额有效期限制的服务。近日，中国移动又宣布将充值卡有效期延长至5年
- 2012年03月14日川投能源(600674.SH)的公开增发结果出炉,3月13日晚间，公司公告称，本次实际发行1.63亿股，募资总额19.9亿元，达到了计划目标。其中网下12家机构参与配售，占比24.5%，同时19%的股份由承销团包销
- 2012年03月14日截止收盘，沪指报2391.23点，跌64.56点，跌幅2.63%，成交1707亿元；深成指报10094.9点，跌332.35点，跌幅3.19%，成交1569亿元
- 2012年03月14日中国政府债务的负担率和赤字率目前处于较低的水平，低于许多发达国家和新兴经济体
- 2012年03月14日美联储对长期通胀预期的判断未因近来国际油价的涨势而改变。美联储认为，原油和汽油上涨会暂时推高通胀水平，但长期来看，美国通胀前景依然稳定
- 2012年03月14日3月14日，记者从香港飞机工程有限公司（港机工程，00044.HK）获悉，公司2011年每股盈利由4.21港元增至4.94港元，上涨17.1%
- 2012年03月14日研究人员对27名在航天飞机和国际空间站内的微重力或零重力环境中平均度过108天的宇航员进行了核磁共振成像分析。他们发现，9名宇航员视神经周围的脑脊液空间有所扩大，6名宇航员眼球后部变得扁平，4人视神经肿胀
- 2012年03月14日韩国2010年从美国进口53亿美元农产品，是美国第五大农产品出口国和第四大牛肉出口市场。当前韩国对美国牛肉征收40%的关税，这一关税取消后，出口至韩国的每吨牛肉成本将下降1300美元
- 2012年03月14日2011年珠海港从珠海饮料中获得投资收益1858.64万元，占公司2011年净利润的6.36%
- 2012年03月14日中国政府性债务的水平是可控的、安全的。中国政府债务的负担率和赤字率目前处于较低的水平，低于许多发达国家和新兴经济体
- 2012年03月14日午后股指继续上行，但面对2478点压力，沪指冲至2476点即开始快速下挫。盘中跌逾2%破2400点整数关口，煤炭板块加速回落翻绿，拖累股指，个股普遍下跌。金融、地产股普遍回落。截至发稿，沪指报2399.29点，跌56.44点，跌幅2.10%
- 2012年03月14日今日，《财经网》记者从信达证券“研报门”代理律师张远忠处获悉，北京市问天律师事务所已向中国证监会递交关于彭某请求中国证监会对信达证券股份有限公司涉嫌利用内幕信息发布研究报告及涉嫌优先向特定客户发布研究报告行为进行查处
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