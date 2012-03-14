央行正考虑将温州的民间金融作为综合改革试点 2012年03月14日 《财经》综合报道 中国人民银行和中国银监会正在积极考虑将温州的民间金融作为综合改革的试点之一

奥巴马说倾向采用对话方式解决与中国的贸易分歧 2012年03月14日 美国贸易代表柯克当天发表声明说：“美国今天提起的磋商请求，以及成立跨部门贸易执法中心均反映出奥巴马政府让所有贸易伙伴遵守国际贸易规则的决心。”