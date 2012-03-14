- 2012年03月14日对于地方债务，要妥善处理存量，严格控制增量。对存量，主要是通过分类管理、区别对待、逐步化解的原则加以处置
- 2012年03月14日这是我在两会之后最后一次同大家见面了。我秉承“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”的信念，为国家服务整整45年，我为国家、人民倾注了我全部的热情、心血和精力，没有谋过私利。我敢于面对人民、面对历史。知我罪我，其惟春秋
- 2012年03月14日今日两市双双高开，随后展开震荡，午后股指窄幅震荡略有回落，高位跳水后股指双双翻绿。截至发稿，沪指报2451.72点跌0.16%；深成指报10399.91点跌0.28%
- 2012年03月14日调查和处理的结果一定会给人民以回答，并且经受住法律和历史的检验。
- 2012年03月14日国务院总理温家宝回答中外记者提问时表示，政府性债务的水平是可控的、安全的。2010年地方债务总规模为10.7万亿。2011年，新增债务仅有3亿，其中新举债21536亿，偿债21533亿
- 2012年03月14日但是现任重庆市委和市政府必须反思，并认真从王立军事件中吸取教训。
- 2012年03月14日温家宝指出，多年来，重庆市历届政府和广大人民群众，为改革建设事业付出了很大的努力，也取得了明显的成绩。但是现任重庆市委和市政府必须反思，并认真从王立军事件中吸取教训
- 2012年03月14日要重视财政和收入分配制度的改革，使共同富裕建立在制度的基础之上。
- 2012年03月14日国务院总理温家宝回答中外记者提问时表示，任中国政府债务的负担率和赤字率目前处于较低的水平，低于许多发达国家和新兴经济体
- 2012年03月14日要关心弱势群体的生活。一个国家如果弱势群体生活状况得以改善，那么整个国家群众生活的状况也会得以改善
- 2012年03月14日特高压建设是国家财政投资，是来自纳税人的钱，那么，30%的设备毛利率又是由谁来定的呢？
- 2012年03月14日关于缓解收入分配差距的问题，我想着重从四个方面入手
- 2012年03月14日要限制高收入者的收入，特别是国有企业和国有金融企业高管人员的收入，要增加中等收入的比重。
- 2012年03月14日我们尊重西藏同胞的宗教信仰自由，他们的信仰是受到法律保护的。
- 2012年03月14日在印度达兰萨拉设立的所谓的“西藏流亡政府”，不管是达赖喇嘛直接操控还是间接影响，都是政教合一的，其目的就是要把西藏和藏区从祖国分离出去
- 2012年03月14日中国人民银行和中国银监会正在积极考虑将温州的民间金融作为综合改革的试点之一
- 2012年03月14日我们应该引导，允许民间资本进入金融领域，使其规范化、公开化，既鼓励发展，又加强监管。我可以告诉大家，中国人民银行和中国银监会正在积极考虑将温州的民间金融作为综合改革的试点之一。
- 2012年03月14日美国贸易代表柯克当天发表声明说：“美国今天提起的磋商请求，以及成立跨部门贸易执法中心均反映出奥巴马政府让所有贸易伙伴遵守国际贸易规则的决心。”
- 2012年03月14日对于案件的处理，一定要坚持实事求是。我注意到，最高人民法院下发了关于慎重处理民间借贷纠纷案件的通知，并且对吴英案采取了十分审慎的态度
- 2012年03月14日石油局在事故发生后宣布，在查明事故原因和责任人，且弗拉德区块重新满足各项安全生产要求之前，暂停雪佛龙在该区域的钻探作业。截至目前，雪佛龙为此在巴西面临的罚款和赔偿金额达到200亿雷亚尔（约合115亿美元）
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