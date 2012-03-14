亚洲业务推动英国保险巨头去年盈利增长 2012年03月14日 保诚集团首席执行官提贾尼·蒂亚姆说：“在亚洲业务的带动下，集团2011年又一次实现强劲增长。保诚亚洲业务的营业利润在2008年为2.57亿英镑（约合4亿美元），到去年已增长了近两倍。”

英国将平板电脑等纳入CPI测算范围 2012年03月14日 英国国家统计局认为，把苹果ＩＰＡＤ一类的平板电脑加入2012年的一揽子商品和服务目录，显示了该产品近期不断扩大的市场