- 2012年03月14日保诚集团首席执行官提贾尼·蒂亚姆说：“在亚洲业务的带动下，集团2011年又一次实现强劲增长。保诚亚洲业务的营业利润在2008年为2.57亿英镑（约合4亿美元），到去年已增长了近两倍。”
- 2012年03月14日英国国家统计局认为，把苹果ＩＰＡＤ一类的平板电脑加入2012年的一揽子商品和服务目录，显示了该产品近期不断扩大的市场
- 2012年03月14日国务院总理温家宝回答中外记者提问时表示，任期内要制定收入分配体制改革的总体方案，实现城乡养老保险的全覆盖
- 2012年03月14日这种痛苦不是信而见疑、忠而被谤的痛苦，而是我独立的人格不为人们所理解，我对社会感到有点忧虑。我将坚持人言不足恤的勇气，义无反顾地继续奋斗。
- 2012年03月14日在叙利亚问题上，中国没有私利，不会偏袒任何一方，包括叙利亚政府。我们将根据是非曲直来做出自己正确的判断，并决定立场
- 2012年03月14日在我担任总理期间，确实谣诼不断，我虽然不为所动，但是心里也不免感到有些痛苦
- 2012年03月14日国务院总理温家宝回答中外记者提问时表示，已经将教育经费占GDP的4%列入预算，一定要通过努力实现这个目标，并使经费合理使用
- 2012年03月14日在任职的最后一年，政府将做几件困难的事情，一定要做，努力做好，而不留给后人.制定并出台农村集体土地征收补偿条例，真正保障农民承包地的财产权；实现城乡养老保险的全覆盖
- 2012年03月14日我甚至考虑，把一些经常批评政府的代表人士请到中南海，面对面地听取他们意见。如果你们注意的话，在今年政府工作报告听取意见的安排中，我们已经尝试做了，但还很不够。
- 2012年03月14日3月份前两周信贷需求持续萎缩，预示一季度宏观经济形势不妙，去库存可能进入加速阶段
- 2012年03月14日他表示，社会分配不公以及司法不公引起群众不满，必须继续推进促进社会公平的各项工作。“在我任职的最后一年，我们政府将做几件困难的事情，一定要做，努力做好，而不留给后人。”
- 2012年03月14日温家宝表示，在我任职的最后一年，我们政府将做几件困难的事情，一定要做，努力做好，而不留给后人
- 2012年03月14日我深知，社会分配不公以及司法不公还引起群众的不满。我们必须继续推进促进社会公平的各项工作
- 2012年03月14日应该承认，由于欧债危机、外部市场萎缩，中国经济有下行的压力。但是在这种情况下，我们调低速度主要是为了结构调整
- 2012年03月14日中国的经济总量已经达到47万亿元人民币，在这个基础上，增长7.5%并不算低。
- 2012年03月14日许多实践证明，农民通过直选村委会是成功的。温家宝说，相信中国的民主制度会依照中国的国情循序渐进地得到发展，这也是任何力量所阻挡不住的
- 2012年03月14日这次我们将多年来8%以上的中国经济增速调低到7.5%，其主要目的就是要真正使经济增长转移到依靠科技进步和提高劳动者素质上来，真正实现高质量的增长
- 2012年03月14日截至2011年末，在沪中资银行涉农贷款余额1337.82亿元，比年初增加304.78亿元，涉农贷款余额占全市银行业金融机构贷款(含外资)的3.57%，比2010年末上升0.8个百分点
- 2012年03月14日香港必须努力发展经济、改善民生、推进民主、保持社会和谐，而且重点解决好社会公平、物价高涨、居民住房和教育与医疗等重大问题
- 2012年03月14日目前香港确实有困难，但是我想起邓小平先生的一句话：港人是能够治理好香港的，要有这个自信心。
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