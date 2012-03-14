- 2012年03月14日截止午间收盘，沪指报2474.04点，涨18.28点，涨幅0.74%，成交量704.7亿元。深成指报10519.3点，涨92.05点，涨幅0.88%，成交量648.7亿元。两市早盘成交量较昨日放大约四成。
- 2012年03月14日房地产市场关系到财政、金融、土地、企业等各项政策，涉及到中央和地方的利益关系，特别是地方从土地出让中获取大量的收入。涉及到金融企业和房地产企业的利益，改革的阻力相当之大
- 2012年03月14日务院总理温家宝会见中外记者提问时表示，房地产的发展，要充分利用市场这只手。但是政府这只手也不可以缺少，因为它更具有稳定性和促进公平
- 2012年03月14日如果放松，将前功尽弃，而且会造成房地产市场的混乱，不利于房地产长期健康和稳定发展。
- 2012年03月14日现在我可以明确地告诉大家，房价还远远没有回到合理价位。因此，调控不能放松。如果放松，将前功尽弃。
- 2012年03月14日房价调控多年，越调越高，“政策不出中南海 ”，是因为房地产市场关系到财政、金融、土地、企业等各项政策，涉及到中央和地方的利益关系，涉及到金融企业和房地产企业的利益，改革的阻力相当大
- 2012年03月14日那就是中国有13亿多人口，又处在工业化和城镇化阶段，对住房的需求是刚性的，而且将会是持续的。当然，我们说住有其居，并不意味着住者有其屋。从方向上看，应该鼓励更多的人租房。
- 2012年03月14日群众也在责怪我们，说房价越调越高，政策不出中南海。我听到了感到十分痛心。
- 2012年03月14日现在改革到了攻坚阶段，没有政治体制改革的成功，经济体制改革不可能进行到底，已经取得的成果还有可能得而复失，社会上新产生的问题，也不能从根本上得到解决
- 2012年03月14日在中国这样有13亿人口的大国，又必须从国情出发，循序渐进地建立社会主义民主政治。这不是一件轻而易举的事情，但是改革只能前进，不能停滞，更不能倒退，停滞和倒退都没有出路。
- 2012年03月14日两岸的金融合作会有进一步的发展，包括推进银行结算体系的合作
- 2012年03月14日粉碎“四人帮”以后，我们党虽然作出了若干历史问题的决议，实行了改革开放。但是“文革”的错误和封建的影响，并没有完全清除
- 2012年03月14日两岸的金融合作会有进一步的发展，包括推进银行结算体系的合作，鼓励双边银行相互参股，为支持经贸合作发挥金融的作用
- 2012年03月14日我首先考虑的是，要加快ECFA的后续谈判。在加强两岸经贸交往当中特别要照顾台湾中小企业、特色产业和基层群众的利益，尤其是中南部群众的利益。
- 2012年03月14日温家宝表示，解决中美贸易的不平衡，以及由此引起的各种困难和摩擦，还是要通过合作的办法，进一步发展中美之间的双向贸易与双向投资，加强基础设施建设的合作，中国将投资美国的基础设施建设，而扩大美国工人的就业
- 2012年03月14日温家宝表示，从2005年汇改以来，中国实际有效汇率已经提高30%
- 2012年03月14日从2005年汇改以来，中国实际有效汇率已经提高30%。
- 2012年03月14日这就告诉我们，中国的人民币汇率有可能已经接近均衡水平。我们将继续加大汇改的力度，特别是较大幅度地实行双向的波动
- 2012年03月14日在2011年中国经常性账户占GDP的比重已经达到2.8%，小于3%的国际公认标准。也就是说在国际收支和货物贸易上，中国已经实现了基本平衡。
- 2012年03月14日我相信合作比对抗好，只要循着这条正确的路子走下去，中美经贸关系会走上一条健康、持久发展的道路。
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