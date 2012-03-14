- 2012年03月14日最近美国码头工人协会授予我一个“美国工人之友奖”，这个奖与其说是授予我的，不如说是中美经贸互利共赢的一个范例。
- 2012年03月14日温家宝回答中外记者提问时表示，作为国家最高行政机关的负责人，对于在任职期间中国经济和社会所发生的问题，自己都负有责任，并为此感到歉疚
- 2012年03月14日我敢于面对人民、面对历史。知我罪我，其惟春秋。
- 2012年03月14日虽然没有因为不负责任而造成任何一件事情上的失误，但是作为国家最高行政机关的负责人，对于我在任职期间中国经济和社会所发生的问题，我都负有责任。为此，我感到歉疚。
- 2012年03月14日温家宝说，我真诚希望，我，连同我这一生，给人民做的有益的事情，人民都把他忘记，并随着我日后长眠地下而湮没无闻。
- 2012年03月14日温家宝表示，当九年总理不易不平凡，许多事情没有办好，有许多遗憾
- 2012年03月14日今年可能是最困难的一年，但也可能是最有希望的一年。人民需要政府的冷静、果敢和诚信；政府需要人民的信任、支持和帮助。
- 2012年03月14日目前国际原油价格节节攀升，国内成品油价上调的“靴子”在“两会”后随时可能落地，预计将涨400元-500元/吨，约合每升油0.3元
- 2012年03月14日3月13日晚公告称，公司拟发14亿元公司债，并拟向控股股东借债2.5亿元；此前3月6日公告刚刚终止2011年获批的定向增发方案。
- 2012年03月14日商务部条约法律司负责人表示，中方此前就有关原材料产品出口政策与各方一直保持着沟通和接触，多次强调中方政策目标是为了保护资源和环境，实现可持续发展，无意通过扭曲贸易的方式保护国内产业
- 2012年03月14日该决定要求城乡按相同人口比例选举，降低党政官员代表比例，大幅度增加农民工代表人数。
- 2012年03月14日于2010年1月IPO上市的台基股份，其超募133.77％的巨额超募资金仍未找到出口，依然躺在银行账上睡大觉
- 2012年03月14日美国纽约排名第一，英国伦敦和新加坡分列第二、第三，中国香港和法国巴黎并列第四。
- 2012年03月14日今年珠三角制造业的工资将上涨10%，虽然这比去年的11%略有放缓，但劳动力短缺和工资上涨的压力仍存。
- 2012年03月14日财务专家指出，不排除财务存在问题
- 2012年03月14日并购贷款推出四年来，上市公司运用并购贷款收购资产的案例不多，概因并购贷款审批严格，政策倾向性强，受政策扶持的产业和公司得到并购贷款支持的可能性较大
- 2012年03月14日向信托公司申请融资贷款约为2.6亿元。融资期限为18个月，融资年利率为8.8%左右。主要用于酒店装修
- 2012年03月14日二级市场上，沃森生物上市以来一路单边下跌。“最牛基金经理”王亚伟掌管的华夏大盘基金2011年一季度已经驻扎该股，且一直坚守至2011年三季度
- 2012年03月14日万科昨日发布的2011年年报显示，公司去年实现营业收入717.8亿元，创造净利润96.2亿元，同比增长32.2%。与此相对比，公司全年现金及现金等价物净额却为-14.83亿元，整体呈现净流出态势，而这也是公司近8年来首次出现现金净流出状况
- 2012年03月14日合并并未改变行业激烈竞争的格局
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富