法国财长称法国2011年超额完成减赤任务 2012年03月14日 巴鲁安是在由独立智库巴黎蒙田研究所举办的欧洲危机研讨会上做出上述表示的。德国财政部长沃尔夫冈·朔伊布勒也参加了此次会议

美国四家大型银行未通过美联储压力测试 2012年03月14日 美联储在测试结果中说，在假定的不利经济环境下，19家美国大型银行中，有15家的资本缓冲水平符合要求。假定的不利条件包括：失业率上升至13%，股市暴跌50%，房价缩水21%

国际新闻早报 2012年03月14日 美国白宫13日发表声明，否认正在就下一步阿富汗撤军计划的实施进行评估。白宫发言人卡尼当天在例行记者会上表示，目前美国政府并未就下一步撤军的可能选择及具体人数进行讨论，有关报道并不属实

意大利认为欧盟及成员国仍须努力度过危机 2012年03月14日 蒙蒂表示，意德两国在欧盟的发展方向及欧盟的国际政策等问题上持有相同立场，愿意在促进经济增长等领域紧密合作。两国政府首脑同意今年夏天在意大利再次举行会晤

欧盟决定暂停向匈牙利提供建设资金 2012年03月14日 据韦斯塔格介绍，冻结这笔4.95亿欧元（6.48亿美元）的资金，主要是因为匈牙利未能在2013年将预算赤字控制在《稳定与增长公约》规定的3%的水平