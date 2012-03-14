- 2012年03月14日市场人士预计，通过压力测试的大型银行可能会进一步提高股息或回购股票
- 2012年03月14日在3月份上市的新股中，参与网下配售的15只基金，目前浮盈超过了1.2亿元
- 2012年03月14日调查结果显示，逾七成与会研究所负责人认为，从长期来看，A股市场正处于或接近历史底部，是长期投资者的建仓良机。而对于今年的行情，受访专家观点则趋于谨慎，多数认为将今年将呈现“牛皮市”格局，多空博弈将十分焦灼。
- 2012年03月14日杨再平表示，由于行业属性存在差异,不能简单地对比银行和烟草、石油等行业的资本利润率(ROE)。由于欧美银行尚未摆脱严重危机，也不应将我国银行的利润与国外银行作横向对比
- 2012年03月14日国家试图通过社会保障的方式来满足低收入人群的住房愿望，但这两种房子只保证了低收入家庭和户籍在当地的中低收入家庭，并不向中低收入但无本地户籍的人群，以及中等收入人群供应，他们既不符合保障房的购买政策，又没有实力购买普通
- 2012年03月14日巴鲁安是在由独立智库巴黎蒙田研究所举办的欧洲危机研讨会上做出上述表示的。德国财政部长沃尔夫冈·朔伊布勒也参加了此次会议
- 2012年03月14日这一数字比国会预算局1月底的预测值高930亿美元，意味着美国财政赤字或将连续第四个财年突破万亿美元大关
- 2012年03月14日美联储在测试结果中说，在假定的不利经济环境下，19家美国大型银行中，有15家的资本缓冲水平符合要求。假定的不利条件包括：失业率上升至13%，股市暴跌50%，房价缩水21%
- 2012年03月14日美国白宫13日发表声明，否认正在就下一步阿富汗撤军计划的实施进行评估。白宫发言人卡尼当天在例行记者会上表示，目前美国政府并未就下一步撤军的可能选择及具体人数进行讨论，有关报道并不属实
- 2012年03月14日蒙蒂表示，意德两国在欧盟的发展方向及欧盟的国际政策等问题上持有相同立场，愿意在促进经济增长等领域紧密合作。两国政府首脑同意今年夏天在意大利再次举行会晤
- 2012年03月14日一个重要原因是因为过去几年万科总共推出了44000多套装修房，这个量在全国都是最大的，所以这是一个很大的坎，万科需要迈过去。
- 2012年03月14日奥巴马说，驻阿美军正在逐步向阿富汗方面移交安全职责，从而不断撤离阿富汗。去年已有1万美军从阿富汗撤离，今年夏季结束前还将有2.3万美军撤出
- 2012年03月14日据韦斯塔格介绍，冻结这笔4.95亿欧元（6.48亿美元）的资金，主要是因为匈牙利未能在2013年将预算赤字控制在《稳定与增长公约》规定的3%的水平
- 2012年03月14日在持续4天的冲突后，以色列军方和巴勒斯坦各派达成协议，自13日凌晨实现暂时停火。以政府一名不愿透露姓名的高级官员对新华社记者说，只要巴武装派别停止从加沙地带向以色列发射火箭弹，以将不会继续对加沙地带进行空袭
- 2012年03月14日去年，一斤鸡蛋等于三斤大葱；今年，一斤大葱等于两斤鸡蛋。
- 2012年03月14日央行上海总部13日发布的2月上海市货币信贷运行情况报告显示，2月上海市本外币个人住房贷款减少19.8亿元，环比和同比分别多减40.6亿元和53.1亿元
- 2012年03月14日对于大众公司此前的技术备案说明和解释，质检总局组织相关技术机构及技术专家分析后认为，上述技术措施可能不能完全消除消费者反映的ＤＳＧ变速器相关故障问题，要求企业进一步开展技术分析，并提交相关技术说明材料
- 2012年03月14日2012年前两月，中国企业海外并购有15起，占并购总案例数的13%；披露金额的13起并购案例交易总金额达到62.31亿美元，占并购总金额的65.7%，呈现明显的上升趋势。
- 2012年03月14日中金表示，2012年对全国铁路4060亿元的基建投资，本身难以满足所有在建项目的正常施工
- 2012年03月14日“近些年，政府的作用、行政对市场的干预有加大的苗头。‘增长主义’政府倾向已经形成并且具有一定的普遍性。部门利益、行业利益、地方利益已经形成并具有普遍性。”——全国政协委员、中国（海南）改革发展研究院院长迟福林
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