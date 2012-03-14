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2012年03月14日
截至昨日，在已发布年报的上市公司中，去年年底有11家上市公司持有基金份额，共亏损888.84万元
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2012年03月14日
新战略提出，俄将继续深化对月球、金星和木星的研究，计划在2020年前用月球车采集并带回月球土壤样本。同时，与外国伙伴合作在火星上部署长期存在的研究站网络。在2030年前，俄将“继续积极地对太阳系星球进行研究”，其中包括载人登月
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2012年03月14日
2月份，全社会用电量3863亿千瓦时，同比增长22.9%。
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2012年03月14日
“京Ⅴ标准在污染物排放限值等方面，基本与欧Ⅴ标准相一致。”北京市环保局机动车处处长李昆生说，欧洲目前实施的就是欧Ⅴ标准，北京今年实施京Ⅴ标准，在机动车污染排放限值方面，逐渐与欧洲同步
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2012年03月14日
截至3月12日，沪深两市已公布2011年报的公司中，有343家公司(剔除银行)合计产生利息支出费用197.37亿元，同比增长44.67%，而其净利润增速仅27.09%，利息支出增速是净利增速的1.64倍
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2012年03月14日
中国建筑首两月房地产销售额实现了同比约25%的增长，在行业整体销售向下的情况下实属难得。同时，建筑业务新签合同额逾千亿元。
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2012年03月14日
汉宜铁路湖北潜江境内数公里路段路基沉降超标，施工人员将此前已试验通车的铁路拆除，进行管桩加固
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2012年03月14日
公告指出，今年2月以来，俄通胀增长持续放缓，主要原因在于政府计划将上调税费等举措推迟到今年年中，加上卢布近几个月来持续走强，这使得央行在制定货币借贷政策时可以从中期的通胀预期着手
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2012年03月14日
研究者认为，虽然这种内辐射对健康的影响几率比柴油车尾气还要低，但是比导致新居综合征的甲醛、二恶英和二恶英类化合物的危害要高。该结果说明福岛第一核电站事故的影响已经波及远离核电站地区的婴幼儿
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2012年03月14日
日本央行当天结束为期两天的货币政策会议，决定将作为基准利率的银行间无担保隔夜拆借利率维持在零至0.1%的超低利率水平，同时决定维持65万亿日元（约合7902亿美元）资产购买基金规模不变
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2012年03月14日
美联储公布的银行压力测试结果显示，接受测试的19家大型银行中，包括花旗银行在内的4家未能通过测试
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2012年03月14日
当天股市的上涨还得益于经济数据的利好。美国商务部当日公布的数据显示，2月份零售销售环比上涨1.1%至4078亿美元，创下5个月来最大单月涨幅，显示美国零售业复苏强劲
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2012年03月14日
美联储认为，未来几个季度，美国经济将温和增长，失业率将逐渐下降。国际金融市场的紧张状态已经减轻，但仍对美国经济前景构成显著下行风险
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2012年03月14日
舍梅塔在新闻发布会上说：“由于轮值主席国丹麦的努力，会议期间财长们就金融交易税的一些技术性问题进行了交流并取得了不少进展。”
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2012年03月14日
意大利财政部的数据还显示，此次意大利发行的国债在市场上受到欢迎，其中1年期国债的认购额达到117.5亿欧元（约合153亿欧元），而3月期国债的认购额接近78.2亿欧元（约合102亿欧元），认购倍数达到2.23
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2012年03月14日
报告说，小企业信心指数仍处于历史低位，但持续上升的信心反映出经济复苏仍可能持续，尽管仍低于2011年同期的94.5，但达到了2007年12月开始衰退以来的第二高点
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2012年03月14日
肯尼亚政府表示，目前正在为推广数字身份证进行基础设施建设，很快就将在全国实行这一系统。该举措将有助于统一政府各部门分散的公民身份信息数据，打击日益泛滥的网络诈骗，降低民众现金交易成本，让更多人享受金融服务带来的便利
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2012年03月14日
深发展员工薪酬更引人关注：2011年全年，该行支付员工薪酬51.6亿元，平均年薪约27.8万元。24名高管平均年薪为174万元，其中行长理查德年薪达到869万元
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2012年03月14日
11日美国国家公路交通安全局表示将对36万辆2005至2006款的福特金牛系列汽车突然加速问题进行初步调查。12日，该机构又宣布，将调查范围扩大到2001至2005款的福特金牛和水星Ｓａｂｌｅ车型，从而使调查总量增至192万辆
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2012年03月14日
调查显示，60%的受调查者对房地产市场持积极态度，70%的人预期房地产价值将在两年内上涨。同时，63%的人认为房地产是好的投资领域，比例高于去年的52%