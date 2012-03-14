俄计划在2030年前建火星研究站 2012年03月14日 新战略提出，俄将继续深化对月球、金星和木星的研究，计划在2020年前用月球车采集并带回月球土壤样本。同时，与外国伙伴合作在火星上部署长期存在的研究站网络。在2030年前，俄将“继续积极地对太阳系星球进行研究”，其中包括载人登月

北京发布轻型汽车京V排放标准征求意见稿 2012年03月14日 “京Ⅴ标准在污染物排放限值等方面，基本与欧Ⅴ标准相一致。”北京市环保局机动车处处长李昆生说，欧洲目前实施的就是欧Ⅴ标准，北京今年实施京Ⅴ标准，在机动车污染排放限值方面，逐渐与欧洲同步

俄罗斯央行维持再融资利率不变 2012年03月14日 公告指出，今年2月以来，俄通胀增长持续放缓，主要原因在于政府计划将上调税费等举措推迟到今年年中，加上卢布近几个月来持续走强，这使得央行在制定货币借贷政策时可以从中期的通胀预期着手

日研究者推算福岛核事故引发婴幼甲状腺癌风险 2012年03月14日 研究者认为，虽然这种内辐射对健康的影响几率比柴油车尾气还要低，但是比导致新居综合征的甲醛、二恶英和二恶英类化合物的危害要高。该结果说明福岛第一核电站事故的影响已经波及远离核电站地区的婴幼儿

日本央行加大力度支持企业活动融资 2012年03月14日 日本央行当天结束为期两天的货币政策会议，决定将作为基准利率的银行间无担保隔夜拆借利率维持在零至0.1%的超低利率水平，同时决定维持65万亿日元（约合7902亿美元）资产购买基金规模不变

国际财经早报 2012年03月14日 美联储公布的银行压力测试结果显示，接受测试的19家大型银行中，包括花旗银行在内的4家未能通过测试

纽约股市道琼斯指数重返13000点 2012年03月14日 当天股市的上涨还得益于经济数据的利好。美国商务部当日公布的数据显示，2月份零售销售环比上涨1.1%至4078亿美元，创下5个月来最大单月涨幅，显示美国零售业复苏强劲

美联储宣布将维持现有货币政策不变 2012年03月14日 美联储认为，未来几个季度，美国经济将温和增长，失业率将逐渐下降。国际金融市场的紧张状态已经减轻，但仍对美国经济前景构成显著下行风险

欧盟财长会议同意继续推进金融交易税磋商 2012年03月14日 舍梅塔在新闻发布会上说：“由于轮值主席国丹麦的努力，会议期间财长们就金融交易税的一些技术性问题进行了交流并取得了不少进展。”

意大利成功拍卖120亿欧元国债 利率明显下降 2012年03月14日 意大利财政部的数据还显示，此次意大利发行的国债在市场上受到欢迎，其中1年期国债的认购额达到117.5亿欧元（约合153亿欧元），而3月期国债的认购额接近78.2亿欧元（约合102亿欧元），认购倍数达到2.23

美国小企业信心指数连续六个月上升 2012年03月14日 报告说，小企业信心指数仍处于历史低位，但持续上升的信心反映出经济复苏仍可能持续，尽管仍低于2011年同期的94.5，但达到了2007年12月开始衰退以来的第二高点

国际财经简讯 2012年03月14日 肯尼亚政府表示，目前正在为推广数字身份证进行基础设施建设，很快就将在全国实行这一系统。该举措将有助于统一政府各部门分散的公民身份信息数据，打击日益泛滥的网络诈骗，降低民众现金交易成本，让更多人享受金融服务带来的便利

美当局对上百万辆福特汽车油门进行安全调查 2012年03月14日 11日美国国家公路交通安全局表示将对36万辆2005至2006款的福特金牛系列汽车突然加速问题进行初步调查。12日，该机构又宣布，将调查范围扩大到2001至2005款的福特金牛和水星Ｓａｂｌｅ车型，从而使调查总量增至192万辆