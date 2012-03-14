- 2012年03月14日在这份新闻公报中，汇丰发言人表示：“我们无意退出任何亚太市场。汇丰在亚太区的发展策略是保持业务和地域的平衡和多元化，重点投资亚太区内六大主要市场及两个策略市场。”
- 2012年03月14日李予恺表示，“锦江之星”是中国酒店业最先走出去的品牌。作为一种全新的合作方式，品牌结盟不光可以共享客源，还能够为旅客提供更好的特色服务
- 2012年03月14日中国是有几件华丽的外衣，但如果看看里面的衬衣，可能是旧的，甚至已经需要更换了
- 2012年03月14日根据7天和如家两家连锁酒店的业绩报告，行业新开店速度依然保持高位
- 2012年03月14日佩里说，在他看来，中国工业现代化需要分几步走，并且要重视可持续能源的使用，比如说电动车、风能、太阳能等以及环境保护问题。他说：“如果中国能在这些问题上持之以恒，就会成功，因为这些创新恰恰是其所需要的。”
- 2012年03月14日证券投资者仍以中小投资者为主；其投资组合更趋多元化
- 2012年03月14日信托公司有望成为继银行之后，为地方融资平台“输血”的第二主力。北京一位信托公司高管认为，信托公司在平台融资方面具有一定的优越性，可以针对融资平台对地方政府的应收账款做资产证券化
- 2012年03月14日业内人士称原定于2月4日裁决的王老吉商标案，被押后三个月。有业内人士报料，红罐王老吉加多宝公司目前正趁着延期的当口紧锣密鼓的推广加多宝凉茶，有意“弱化”王老吉品牌
- 2012年03月14日“年轻人要有正确的‘住房观’，不能要求一步到位，住上自有产权的大房子。”
- 2012年03月14日“嫦娥二号”月球探测器圆满并超额完成既定任务，表现突出，完全实现设计要求和理念
- 2012年03月14日“通货膨胀就像一只老虎，如果放出来就很难再关进去。……因此，我们今年在政府宏观调控的各项工作中，把抑制通货膨胀摆在了第一位。”
- 2012年03月14日过去就有好多保障性住房没有用在解决刚性需求方面，而是被有些人钻了空子，成了富人的资产。
- 2012年03月14日“大概算了一下，加上检测、采血，还有一些耗材、设备等费用，江苏大概需要210-270元。现在每一个人份的血供应(收费)220元，基本上是成本。”
- 2012年03月14日去年是调控最严格的一年，但房地产投入还比2010年增加了一万亿元
- 2012年03月14日企业上下游产品的交易和股权投资交易原本是两个领域的行为，一旦出现重合应如何避免利益输送？在目前申请上市的企业中，不少公司均存在不同程度的关联交易方与PE相重叠或内在勾连的情况，成为潜在的监管难题。
- 2012年03月14日她提出建议，希望尽快以国务院文件的形式明确规定，严禁任何餐饮服务单位和个人购买、储存、使用亚硝酸盐。有违法使用者，以“向公众食品投毒”罪论处
- 2012年03月14日王名介绍，目前，我国法律法规对公益慈善组织信息公开缺少明确具体的规定，在涉及我国最大的公益组织红十字会的相关法律中，竟然没有任何关于财务信息公开的条文
- 2012年03月14日他的同行、本届政协会议新闻发言人赵启正也表达了相似的意思：“不必过于计较别人说什么，走自己的路”，同时，“我们对取得的成就不能沾沾自喜，更不能盲目自大”
- 2012年03月14日全国人大代表、宁夏回族自治区财政厅厅长王和山表示，地方社保基金既是老百姓的养命钱，也是社会资源的一部分。如果能最大限度地实现地方社保基金的保值增值当然是好事。就地方而言，没有反对理由。
- 2012年03月14日安徽省工商联主席李卫华建议，借鉴意大利刑法把公款吃喝玩乐定为贪污罪，把公款吃喝纳入刑法范围，像治理贪污受贿一样治理吃喝腐败
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