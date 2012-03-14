汇丰否认将退出任何亚太市场 2012年03月14日 在这份新闻公报中，汇丰发言人表示：“我们无意退出任何亚太市场。汇丰在亚太区的发展策略是保持业务和地域的平衡和多元化，重点投资亚太区内六大主要市场及两个策略市场。”

嫦娥二号超额圆满完成任务为月球软着陆打好基础 2012年03月14日 “嫦娥二号”月球探测器圆满并超额完成既定任务，表现突出，完全实现设计要求和理念