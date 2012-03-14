- 2012年03月14日中国证监会要求券商在投资者教育、承销、投资和咨询环节四管齐下，全面防范炒新。其中，要求券商自营和资管业务不要跟风炒新；保荐承销收入，投行部门、保荐代表人提成和奖励不得与超募资金直接挂钩。
- 2012年03月14日三一重工相关负责人表示，公司暂无在日本上市的计划，同时，公司发行H股的计划并未有变，将在合适的时候进行IPO
- 2012年03月14日记者了解到，当前大葱的高价是气候、种植规模等因素共同作用的结果，随着气候的转暖和种植规模的扩大，“天价大葱”不会困扰市民太长时间
- 2012年03月14日中国证监会日前向各家证券公司下发《关于证券公司切实履行职责防范和抑制新股炒作行为的通知》
- 2012年03月14日这一段原先设计确为高架桥，当时由于两个原因修成了路基路面。一个是控制铁路桥隧比，一个是要缩减开支，一公里高架桥耗资约6000万元，而一公里路基路面不到5000万元
- 2012年03月14日美东时间3月13日16:00，道琼斯工业平均指数上涨217.97点，收于13,177.68点，涨幅为1.68%；纳斯达克综合指数上涨56.22点，收于3,039.88点，涨幅为1.88%；标准普尔500指数上涨24.87点，收于1,395.96点，涨幅为1.81%
- 2012年03月14日土耳其当地时间3月8日19时30分，一列由南车株机公司研制的轻轨列车从伊兹密尔市一号线的BONOVA站出发，满载数百名乘客驶往UYGVL站，从此宣告中国轻轨列车正式在欧洲投入载客运营
- 2012年03月14日纤美人参净白养颜祛斑霜、露兰姬娜国药祛斑、娇丽回春素。3款产品每瓶的汞含量最低1700ppm(1ppm相当于每千克中含1毫克)，最高达到16700ppm。而据美国化妆品安全标准规定，化妆品中汞含量不能超过1ppm
- 2012年03月14日北京精神”的本质和生命力在于实践，她必须指导实践。“北京精神”是在实践中产生的，具有广泛的群众基础。没有广大干部群众的实践，就没有“北京精神”
- 2012年03月14日质检总局表示，这277批次不合格食品、化妆品都是在入境口岸检验检疫机构实施检验检疫时发现的，未在国内市场销售。不合格的食品主要是糕点饼干、糖、粮谷制品
- 2012年03月14日该负责人表示，大多数家庭对办丧事不太了解，没看过殡仪馆的收费公示栏，直接把丧事交给殡葬中介代办，里面猫腻很多；同时，“死不起”还有一个重要原因是传统的“观念死不起”，喜欢讲面子，摆排场
- 2012年03月14日下院要求将枪杀平民的士兵交由阿富汗法庭审理。“我们强烈要求尽快严惩凶手，在阿富汗公开审理，允许民众出庭，警告那些以任何借口杀害阿富汗人的外国士兵。”
- 2012年03月14日郴州市农机局内部人士介绍，王昌宏失踪前，曾打报告，想提前退休，是否获批不详。去年12月9日，王昌宏母亲曾给农机局送来一张王的请假条，上面写着“我因身体不适，要到外地调养一段时间，请批准”
- 2012年03月14日当日，郴州市作风大整顿办公室还透露，该市农业局副局长邓勇男因在上班时间在网上看股票被暗访人员发现，按相关程序免去农业局副局长职务
- 2012年03月14日2008年11月至2009年11月间，被告人刘琳以帮助被办案机关审查的原铁道部政治部主任何洪达疏通关系、获从轻处理为名，虚构自己为办此事花费巨额资金的事实，骗取丁羽心(又名丁书苗)、侯军霞钱款共计人民币3000万元及沃尔沃吉普车一辆
- 2012年03月14日事发时间为1月12日，地点在中国云南省德宏州境内。两名缅甸政府军士兵非法入境，杀害中国公民。事发后，中方要求缅方尽快查清案情真相，严惩凶手，对死者家属进行赔偿，并切实加强对边境地区驻军的教育和管理
- 2012年03月14日奥巴马还表示，美中之间已有一个建设性的经济关系，美国倾向于通过对话解决与中国之间的摩擦和分歧。但当美国工人和公司正遭遇不公平贸易行为时，他会采取行动
- 2012年03月14日此次诉讼涉及的稀土、钨、钼均为稀有金属，在冶金、机械、化工、航天等领域应用广泛，属于不可再生的珍贵资源，均被中国列入实行出口配额许可证管理的货物
- 2012年03月14日将表决关于修改刑事诉讼法的决定草案、关于第十二届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十二届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十二届全国人大代表的办法草案等四个法律草案
- 2012年03月14日日本政府将通过外汇基金特别账户在限额内逐渐开始投资中国国债
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