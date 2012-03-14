汉宜铁路部分路段路基沉降超标再次返工遭质疑 2012年03月14日 这一段原先设计确为高架桥，当时由于两个原因修成了路基路面。一个是控制铁路桥隧比，一个是要缩减开支，一公里高架桥耗资约6000万元，而一公里路基路面不到5000万元

美欧日将中国稀土管理措施诉至WTO 2012年03月14日 此次诉讼涉及的稀土、钨、钼均为稀有金属，在冶金、机械、化工、航天等领域应用广泛，属于不可再生的珍贵资源，均被中国列入实行出口配额许可证管理的货物