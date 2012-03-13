中国强调坚持严厉的禁毒政策 2012年03月13日 当前全球毒品问题正在发展蔓延，涉毒国家和地区范围进一步扩大。要彻底根除毒品对人类社会发展造成的严重危害，国际社会仍然需要作出持续不懈的努力

中国质量万里行促进会通报质量消费投诉维权问题 2012年03月13日 投诉信息还显示，招商广告陷阱重重。目前，各类投资、致富广告大量进入公众视线，但在这些广告的背后，可能是一个又一个陷阱

山东沿黄部分麦田现旱情 2012年03月13日 气象统计显示，今年以来，山东平均降雨仅2．6毫米，比多年同期偏少8毫米，特别是沿黄地区降雨量在1毫米以下甚至无降雨，目前沿黄部分地区麦田已出现旱情

刑事诉讼法修正案草案又作五处修改 2012年03月13日 修改决定草案第五条规定了犯罪嫌疑人、被告人委托辩护人的权利。有的代表提出，犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的，人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。法律委员会经研究，建议采纳这一意见

质检总局就DSG变速器故障问题再次约谈大众公司 2012年03月13日 一段时期以来，质检总局陆续收到消费者投诉，反映大众品牌系列车型DSG变速器出现异响、抖动、顿挫等故障现象

美欧日将中国稀土管理措施诉至WTO 中方强调为保护资源 2012年03月13日 13日，中国收到美国、欧盟、日本在世贸组织争端解决机制下提出的有关稀土、钨、钼的出口管理措施的磋商请求

东宝生物澄清利好传闻 所产胶原蛋白产品非甲流药 2012年03月13日