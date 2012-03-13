- 2012年03月14日截至今年1月份，经合组织成员国共有约4480万失业人口，比2011年同期减少30万，但比2008年同期仍多1380万。
- 2012年03月13日当前全球毒品问题正在发展蔓延，涉毒国家和地区范围进一步扩大。要彻底根除毒品对人类社会发展造成的严重危害，国际社会仍然需要作出持续不懈的努力
- 2012年03月13日投诉信息还显示，招商广告陷阱重重。目前，各类投资、致富广告大量进入公众视线，但在这些广告的背后，可能是一个又一个陷阱
- 2012年03月13日2011年在中国私募股权交易的总价值从2009年的85亿美元提升至约160亿美元，占中国国内生产总值（GDP）的0.2％，占GDP比率可比欧洲的0.3％，以及美国的0.5％
- 2012年03月13日气象统计显示，今年以来，山东平均降雨仅2．6毫米，比多年同期偏少8毫米，特别是沿黄地区降雨量在1毫米以下甚至无降雨，目前沿黄部分地区麦田已出现旱情
- 2012年03月13日近年来时有发生的水体污染事件，对群众饮水安全已经造成严重威胁。
- 2012年03月13日质量强国战略是人民群众的强烈愿望，质量影响人民的切身利益，关乎民生。产品质量高，可以提升消费信心，支撑消费需要，引导消费增长；反之，质量安全得不到保障，则会削弱消费信心，导致不满情绪，甚至引发系统性风险
- 2012年03月13日修改决定草案第五条规定了犯罪嫌疑人、被告人委托辩护人的权利。有的代表提出，犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的，人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。法律委员会经研究，建议采纳这一意见
- 2012年03月13日一段时期以来，质检总局陆续收到消费者投诉，反映大众品牌系列车型DSG变速器出现异响、抖动、顿挫等故障现象
- 2012年03月13日13日，中国收到美国、欧盟、日本在世贸组织争端解决机制下提出的有关稀土、钨、钼的出口管理措施的磋商请求
- 2012年03月13日
- 2012年03月13日
- 2012年03月13日何国忠说，基于上述协议的内容，大马单方面率先承认中国大学学位文凭。同时，希望中国也能够尽早承认马来西亚政府推荐的，包括马来亚大学、马来西亚理科大学在内的54所高等学府学位
- 2012年03月13日联合国指出，叙利亚战乱一年来已经造成超过7500人死亡
- 2012年03月13日从今年开始，西藏年龄60岁以上的僧尼，每人每月可领到基础养老金120元，每季度发一次。以后养老金由社保经办机构通过银行发放，僧尼们拿着银行卡直接到银行营业网点就近领取。
- 2012年03月13日
- 2012年03月13日今年2月28日9时许，位于河北省石家庄市赵县工业园区生物产业园内的河北克尔公司发生重大爆炸事故，造成25人死亡、4人失踪、46人受伤。这起事故是近一个时期以来危险化学品领域发生的伤亡最严重的事故
- 2012年03月13日此前有海外媒体报道，汇丰可能出售或关闭旗下数个亚洲市场的零售业务。
- 2012年03月13日上海将在今年积极推进市属金融企业在境内外上市重组，在继续推进爱建股份重组、上海银行上市工作的同时，协调推动上海农商银行、东方证券等企业的上市筹备，以及国泰君安与申银万国股权置换、国泰君安增资扩股等工作。
- 2012年03月13日自去年3月第一家村镇银行在湖北蕲春开业至今，中行已设立村镇银行18家，服务客户2.4万户，贷款余额5亿元，户均贷款43万元，主要投向了农户和农村小微企业客户。
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