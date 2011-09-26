- 2011年09月26日“内紧外滥，内贬外升”的货币政策必须反思，应当脚踏实地，切实保护国内储户和出口企业的利益，别去充老大。
- 2011年09月26日董事、总裁杨鶤和常务副总裁余维佳主动辞职。据招商证券内部人士透露，杨鶤是因到退休年龄而宣布辞职，余维佳将调回招商局集团。接任者王岩原任中银国际CEO
- 2011年09月26日9月20日，广东工业大学一名学生在学校第一饭堂的青菜中吃出虫子，数了之后，发现竟然有76条。
- 2011年09月26日人民币兑美元汇率中间价报6.3735，再次创出汇改以来新高。上周五为6.3840。
- 2011年09月26日原楚雄州原州长杨红卫不仅吸毒、贪腐让人惊叹。他与党政机关、企事业单位和社会上多名女性保持不正当两性关系，办公室、宿舍均成为他淫乱的场所。具有讽刺意味的是，他妻子也多次换情人，办案人员在他家里的保险柜里还搜出了他妻子与情人的假结婚证。
- 2011年09月26日中小银行还面临流动性、资本补充、风险管控等难题，最终导致效益难以提升
- 2011年09月26日面对网友质疑，尤异希本人表示，所谓“炫富”的包都是在淘宝网上买的山寨货，每个包的价格都在90元左右。
- 2011年09月26日现年44岁的赫勒·托宁－施密特容貌出众，打扮时髦。因为从小家境优越，托宁－施密特痴迷于高级定制礼服和奢侈品。她以喜欢穿名牌高跟鞋和挎一款火红色的Gucci皮包而闻名，甚至被冠上了“Gucci赫勒”的外号。
- 2011年09月26日尽管欧美股市上周五上演大逆转，但多数股指依然创下近3年以来的最差单周表现。其中，道指和标普500指数上周累计跌幅超过6.4%，泛欧道琼斯Stoxx 600指数累计跌幅也超过6%。新兴市场股市也未能幸免
- 2011年09月26日当地时间24日，过百名示威者试图游行到曼哈顿下城，警方拘捕至少85人，但有示威者称他们和平抗争，警方却过度使用武力，向被包围的示威者喷胡椒喷雾，还有脸上流血的示威者从地上被拉起扣上手铐。
- 2011年09月26日辽宁省农村信用社联合社党委副书记、原铁岭市常务副市长袁卫亮由于患抑郁症，近一个月病情加重，生前病情不为组织与同事掌握，日前溺水死亡，目前善后处理工作正在进行。
- 2011年09月26日今年以来，全国社会物流总费用保持较快增长，1-8月社会物流总费用达5万亿元，同比增长18.7%。其中运输费用2.6万亿元，同比增长15.8%，增幅继续加大
- 2011年09月26日回扣案事关法国与巴基斯坦之间十多年前一项军售合同，涉及1995年法国总统选举。法国检方怀疑，军售合同中间人向时任总理巴拉迪尔竞选阵营支付大额回扣。
- 2011年09月26日洪湖市委宣传部向新华社湖北分社表示歉意，该部以接待新华社湖北分社记者为由，一并申请解决其他记者接待经费的做法，损害了新华社湖北分社乃至整个新华社的形象，造成了不良的社会影响。
- 2011年09月26日于绍文指出，很多企业在转型路上成功率很低，通常不到50%。一个重要原因是，有的企业转型中走进了思维误区，用旧的思维观念和模式去操控一场求新的自我突破
- 2011年09月26日社保近期确有不同程度的追加投资入市。为了拿到社保新增的管理额度，各家老牌社保基金管理人及社保新晋管理人为此展开了明争暗斗
- 2011年09月26日只要年龄在22至37岁之间的美国公民，符合一到两项FBI的“特殊专业”条件，都有机会成为一名FBI探员。
- 2011年09月26日这次查处的11起强拆致人伤亡案件，都发生在《国有土地上房屋征收与补偿条例》实施后。其中属于违法违规强拆致人伤亡的6起，属于依法依规组织拆迁，但由于现场处置不当等原因发生人员伤亡的5起。
- 2011年09月26日本次拟发行不超过35亿股，募资不超过200亿元
- 2011年09月26日潘卡基认为，“半全球化”才是世界的真实状况。跨国企业并不能完全无孔不入，企业所处的真实世界位于“一个（孤立的）国家”与“一个（完整的）世界”之间
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